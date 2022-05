Het is niet alleen de humanitaire crisis in Jemen die vergeten raakt achter de voorgrond van de Russische overval op Oekraïne; de gestage ont-democratisering van Tunesië krijgt evenmin enige aandacht. Daarom staat die vandaag bij mij op het menu. Hoe gaat het in Tunesië aflopen? Let op Europa: aan uw zuidgrens gaat het mis.

Even terug naar hoe we hier zijn gekomen: de Arabische opstanden van 2010-11, ook wel Arabische Lente genaamd, leverden veel oorlog (Libië, Syrië, Jemen), extra repressie (Egypte, Bahrein) en één democratie (Tunesië) op. Ik heb zelf ook wel eens geschreven dat als ik een land mocht uitkiezen voor een democratisch experiment, dat Tunesië zou zijn. Vergeleken met andere Arabische landen hoog opgeleid, relatief homogeen, behoorlijke middenklasse (heel belangrijk voor democratische experimenten) en niet zoveel bemoeienis van het leger in politiek en economie. Ik had ongelijk. Het nieuwe bestel produceerde hoofdzakelijk gekibbel tussen politieke partijen en lamme regeringen, corruptie bloeide en de economie raakte in verval. De democratie leverde eigenlijk alleen grote onvrede op.

Daarvan maakte de steile, sociaal-conservatieve hoogleraar constitutioneel recht Kais Saied (1958) gebruik. Hij bezon zich met een groep jonge volgelingen al vanaf 2013 op een alternatief voor het niet werkende politieke-partijensysteem, namelijk directe democratie. ‘Het volk wil’, is zijn motto – of is het ‘Ik wil’? – en daarmee won hij in oktober 2019 met ruim 72 procent van de stemmen het presidentschap. Zoals u wel weet stuurde hij op 25 juli vorig jaar de regering naar huis en schorste hij het parlement, conform de grondwet die dat toestaat als het land in „onmiddellijk dreigend gevaar” is.

Dat was volgens mij meteen de laatste keer dat hij grondwettelijk handelde. In februari ontbond hij de Hoogste Rechterlijke Raad, die toezag op de onafhankelijkheid van de rechters. „Die behoort tot het verleden”, zei hij erbij, en eigende zich bij decreet de controle over de rechterlijke macht toe. Wég pilaar van democratie. Op 30 maart stuurde hij het parlement definitief naar huis nadat dat in virtuele zitting zijn eenzijdige ingrepen had afgewezen. Poging tot staatsgreep, oordeelde hij. Tien dagen geleden besloot hij de leden van onafhankelijke kiescommissie te vervangen. De vrijheid van vergadering staat ook op het spel. Het enige dat hem nu van hard core dictators onderscheidt is dat de vrijheid van meningsuiting (nog) overleeft.

Het oorspronkelijke enthousiasme voor zijn machtsgreep is tanende nu economische verbetering uitblijft. Aan de door hem uitgeschreven online peiling van de „werkelijke wil van het volk” (KS) in de periode januari-maart deden nog geen 500.000 van de 12 miljoen Tunesiërs mee, en vooral middelbare mannen. Op basis daarvan produceert de president een nieuwe grondwet die op 25 juli per referendum aan de burgers wordt voorgelegd. Daarna volgen in december verkiezingen op basis van een districtenstelsel met alleen partijloze kandidaten.

Komt het zo ver? De jeugdwerkloosheid blijft onverminderd hoog (42 procent derde kwartaal 2021), en de oorlog in Oekraïne drijft de al gestegen prijs van bloem, suiker en olie verder omhoog. Een miljardenlening van het IMF moet Tunesië redden, maar in ruil daarvoor moeten overheidsuitgaven omlaag – dus minder overheidsbanen – en subsidies geschrapt – dus nog hogere prijzen.

Straatprotest is nog versnipperd. Maar hoe liep het ook weer af met zijn voorganger Ben Ali?

