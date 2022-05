Israël eist excuses van Moskou na ‘onvergeeflijke’ uitspraken Lavrov

In Israël is woedend gereageerd op uitlatingen van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov dat Adolf Hitler Joods bloed zou hebben gehad en dat Joden zelf vaak de grootste antisemieten zouden zijn. Israël eist excuses van Moskou en heeft de Russische ambassadeur maandagmiddag op het matje geroepen.

Lavrov deed zijn omstreden uitspraken in een gesprek met een Italiaanse televisiezender. Een journalist van Rete 4 vroeg hem hoe de dikwijls herhaalde Russische bewering dat de oorlog in Oekraïne is bedoeld om het land te denazificeren valt te rijmen met het feit dat de Oekraïense president zelf Joods is.

Daarop antwoordde de minister: „Wanneer ze zeggen ‘wat voor soort nazificatie is dat wanneer zij zelf Joods zijn’, denk ik dat Hitler ook van Joodse afkomst was, dus het betekent niets.” En hij voegde er aan toe: „En al heel lang hebben we wijze Joodse mensen horen zeggen dat de grootste antisemieten de Joden zelf zijn.”

Dani Dayan, voorzitter van de Joodse gedenkplaats voor de Holocaust Yad Vashem in Jeruzalem, noemde Lavrovs opmerkingen „een diepe belediging en een zware klap voor de slachtoffers van het echte nazisme.”

Ook de regering reageerde getergd. „Zulke leugens zijn bedoeld om de Joden zelf de schuld te geven van de meest verschrikkelijke misdaden in de geschiedenis en zo de onderdrukkers van de Joden vrij te pleiten van hun verantwoordelijkheid”, oordeelde premier Naftali Bennett. „Het gebruik van de Holocaust van het Joodse volk voor politieke doeleinden moet onmiddellijk stoppen.”

Vreselijke historische fout

Minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid, die zijn grootvader bij de nazi-vervolgingen van de Joden verloor, nam de zaak eveneens hoog op. Hij verweet zijn zeer ervaren Russische ambtgenoot, die al achttien jaar minister is, op Twitter „een onvergeeflijke en schandalige verklaring en een vreselijke historische fout. De Joden hebben elkaar niet vermoord tijdens de Holocaust.”

Het incident vertroebelt de relatie tussen Rusland en Israël op een voor beiden moeilijk moment. De Israëlische regering ondervindt veel kritiek in eigen land en daarbuiten voor het feit dat het Rusland niet harder veroordeelt. Israël probeerde ook enige tijd te bemiddelen tussen de strijdende partijen in Oekraïne. Rusland op zijn beurt vervreemdt Israël, waarmee het vanouds vrij goede betrekkingen onderhoudt, niet graag van zich.

Lavrov doelde waarschijnlijk op nooit bevestigde berichten dat een van Hitlers grootvaders Joods zou zijn geweest. Historici hebben hiervoor echter nooit bewijzen kunnen vinden.

Volgens veel critici binnen en buiten Israël duiden de opmerkingen van de minister op een nieuwe golf van antisemitisme in Rusland zelf. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba zei hierin bijvoorbeeld een nieuw bewijs te zien van „het diep gewortelde antisemitisme” van Rusland.

