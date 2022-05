In ‘Boer zoekt vrouw’ koos Evert tegen ieders verwachting in voor Maud

Het boekenprogramma Brommer op zee was zondagavond helemaal ingeruimd voor Arnon Grunberg, winnaar van de P.C. Hooft-prijs. Hij mocht aftrappen met drie leestips. Hij koos een boek van Carolina Trujillo, een van Heinrich von Kleist, en een van Tadeusz Borowski – de niet-joodse Poolse dichter die Auschwitz overleefde. „Niemand die zo goed over die plek heeft geschreven als hij.” Grunberg las zijn werk als scholier, leerde bij hem dat over het onzegbare wél geschreven worden kan, en ontleende aan hem de titel voor zijn bundel met kampgetuigenissen Bij ons in Auschwitz uit 2020. In de laatste zin van het voorwoord schrijft Grunberg in één zin op waaróm hij schrijft. Al zijn literaire werk is een poging de „amorfe massa van Auschwitz, God en grote liefde bijeen te houden”.

Maar daarover ging het niet bij Brommer op zee. De tafel tussen hem en interviewers Ruth Joos en Wilfried de Jong lag vol met zijn boeken. De Jong begon met de auteursfoto’s op dertig jaar achterflappen. Grunbergs buitenkant -– zijn krullen en zijn bril – zijn al die jaren hetzelfde gebleven, constateert hij, maar is er iets veranderd in zijn „hersenpan”? Grunberg antwoordt sprekend in de volzinnen waarin hij schrijft dat hij hoopt van wel. „Het ergste wat je kan overkomen als schrijver is dat je niet van plan bent een beter boek te schrijven dan je al geschreven hebt.” Joos droeg een fragment voor uit zijn debuut Blauwe maandagen. De Jong hoort er woede in en „doorleefde wanhoop”. Grunberg was 22. Hij was zeker onzeker toen, zegt hij, maar bulkte ook van het zelfvertrouwen. Hij begint over de brieven die hij toen schreef – gebundeld in Aan nederlagen geen gebrek, het boek ligt op tafel. Daarin zinspeelde hij al op de schrijver die hij worden zou, en zelfs op de toekenning van de P.C Hooft-prijs.

Heel veel tijd om de schrijver daarover te horen spreken, is er niet. Hij moet luisteren naar het antwoord dat hij zelf mocht stellen aan Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee, of liever: aan een van zijn vrouwelijke personages. Bestaan er soms onderwerpen, is zijn vraag, waarover je beter niet kunt lezen of schrijven? Coetzee is geen man voor de televisie, zijn antwoord wordt voorgedragen door een actrice in een eerder opgenomen filmpje. Grunberg kijkt, luistert, en bezwijkt bijna onder de vragen die dit antwoord oproept. Maar dan moet hij alweer luisteren naar het resultaat van de schrijfopdracht die hij ter plekke in de uitzending aan een schrijver naar keuze mocht geven. Het is te veel én te weinig voor drie kwartier.

Diepgang onder de oppervlakte

Nee, dan Boer zoekt vrouw, het programma waarin weinig voldoende kan zijn. Boer Evert uit Ruinerwold heeft wekenlang nauwelijks een hele zin gesproken, en áls hij al uit eigener beweging iets zei, dan was het grotendeels onverstaanbaar. Maar voor Maud is het genoeg. Genoeg om te weten dat dit is wat ze wil: „Deze plek, dit leven, deze man.” Zij vermoedt diepgang onder zijn oppervlakte, maar dat er onder haar bijna fanatieke blijmoedigheid ook nog wat anders schuilgaat, hoor je in wat ze daarna over hem wensdenkt: „Een man die niet ver weg gaat, een die veilig in mijn buurt blijft.” En eentje die voor haar kiest, want dat deed Evert tegen de verwachting (en de wens) van veel Twitterende kijkers in die Maud óf te zweverig vonden, of haar juist een spraakzamer type gunden.

Alle boeren hebben nu gekozen, zondagavond gingen ze op nestcontrole bij de vrouw of man van hun keuze. Limburgse schapenboerin Janine zag „dikke schapen” op het Friese grasland bij Sander. Boer Evert at „dikke gehaktballen” bij Mauds zuster thuis. Friese veeboer Jouke zag „grote koeien” op het Brabantse bedrijf van Karlijns familie. Nu moet iedereen nog op ‘citytrip’. In Ierland proostten paardenboer Hans en Annette alvast. Zij op een mooie dag, hij alvast op een mooie toekomst.