Iets meer dan 46.000 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen

Er zijn op het moment 46.064 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland, blijkt uit de laatste cijfers van de Rijksoverheid. Dat zijn er iets minder dan de 50.000 die het Veiligheidsberaad begin mei beschikbaar wilde hebben. Het lagere aantal heeft vooral te maken met de instroom van vluchtelingen die langzamer liep dan verwacht, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Gemeenten konden daardoor wat meer tijd nemen.

Tot nu toe hebben 49.810 Oekraïense vluchtelingen zich bij een Nederlandse gemeente gemeld. Zij hebben iets meer dan 34.000 van de beschikbare bedden in gebruik genomen. Er zijn nu dus nog zo’n 11.000 beschikbare bedden over.

Voor het weekend had staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg (VVD) gemeenten en veiligheidsregio’s in een brief al gevraagd „de initiële 50.000 noodopvangplaatsen” op zijn laatst op 23 mei gerealiseerd te hebben. Binnen een maand wil hij daar nog eens 25.000 plaatsen aan toevoegen. Voor het realiseren van die bedden geldt een inspanningsverplichting, zegt de woordvoerder – gemeenten en veiligheidsregio’s moeten hun er best ervoor doen, maar zijn niet verplicht ruimte vrij te maken.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: ‘Hongarije gaat EU-boycot op Russische energie tegenhouden’