Hoe bescherm je een 12-jarige online?

Vader: „Mijn zoon (12) chat via games veel met vrienden en onbekenden. Games als Roblox hebben namelijk ook chatfuncties. Hij gaat naar een internationale school, de klasgenoten wonen niet in de buurt. Toch vraag ik me af of er door dat online karakter niet iets waardevols wegvalt, zoals bij elkaar over de vloer komen, of samen de straat op gaan? En hoe kan ik hem beschermen tegen mensen met verkeerde bedoelingen? Zo belt hij nu via het platform Discord met een in Polen wonende Oekraïense jongen, is dit echt of fake? Het is moeilijk om controle te houden op wat hij online doet omdat alles zich op één of twee apparaten afspeelt. Zijn schoolwerk komt ook via Discord binnen. Huiswerk maken kan naadloos overgaan in voor mij onzichtbaar online verkeer met wie dan ook. Moet ik hier toezicht op willen houden, en hoe dan? Of moet ik hem juist gunnen onbespied zijn gang te kunnen gaan?”

Toch opletten

Patti Valkenburg: „Er is aardig wat onderzoek gedaan naar het effect van ‘social gaming’: gamen met vrienden via de game zelf of via sociale media als Discord. We zien dat dit het welbevinden verhoogt en geen sociale contacten verdringt. Op lichaamsbeweging kan het uiteraard wel een negatief effect hebben.

Patti Valkenburg is hoogleraar media, jeugd en samenleving aan de Universiteit van Amsterdam.

„Roblox is een game met de leeftijdsindicatie 7+ en Discord krijgt de aanbeveling 12+. Uit ons onderzoek blijkt dat jongeren op sociale media negatieve ervaringen opdoen. Dickpics en onthoofdingen worden ook gezien door jongeren van 13 tot 17 jaar. Ze schrikken daarvan, maar lijken er in ons onderzoek adequaat mee om te gaan, bijvoorbeeld door snel weg te klikken.

„Houd uw zoon niet weg van social gamen, maar let wel op. Jongeren hebben de neiging vooral positieve ervaringen op sociale media met hun ouders te delen, omdat ze bang zijn dat ze anders beperkt worden. Het is daarom belangrijk uw bezorgdheid niet al te veel te laten merken, maar de relatie met uw zoon wel zo te houden dat hij negatieve ervaringen met u deelt of blijft delen. Zodat u kunt ingrijpen, mocht dat nodig zijn. En uiteraard geen telefoon mee naar bed.”

Kritisch nadenken

Peter Nikken: „In de leeftijdsfase van 12 tot 14 jaar is het ontzettend belangrijk om relaties op te bouwen met vrienden en vriendinnen. Dat gebeurt op school onder leeftijdgenoten. Als uw kind geen klasgenoten in de buurt heeft, zijn sociale platforms daar een goed alternatief voor.

Peter Nikken is lector jeugd en media aan hogeschool Windesheim. Hij schreef met Dian de Vies De schermwijzer.

„Probeer bij uw zoon in open gesprekken, op een niet-paniekerige manier, oplettendheid aan te wakkeren. Hij kan zichzelf kritische vragen leren stellen, bijvoorbeeld: wat weet hij van de persoon met wie hij informatie uitwisselt? Wat is dat voor iemand? Hoeveel volgers heeft die persoon, staat er een profielfoto, wat laat hij of zij over zichzelf zien?

„Een andere kritische vraag is: hoe zou hij het vinden als de vragen die hij online krijgt in het echte leven zouden worden gesteld: stel dat iemand in McDonald’s naast hem kwam zitten met die vraag, zou hij dat normaal vinden?

„Verbieden zou ik inderdaad niet aanraden. Het is belangrijk dat kinderen hier zelf ervaring in opdoen, en dat ze zich thuis veilig genoeg voelen om over gekke online ervaringen te praten, zonder de sanctie van afpakken.

„Maak de afspraak dat uw kind naar u toe komt als hij zijn huiswerk af heeft. Dat helpt hem overmatig social gamen te weerstaan.”