Het is nu de tbs zélf die Noël agressief maakt

‘U zit vast in het systeem, hè. Dat heeft de rechtbank ook al eerder gezegd.” De rechter kijkt begripvol naar het enorme scherm recht voor hem waarop de 37-jarige Noël is te zien. Noël zit al zestien jaar met onderbrekingen in dwangverpleging. Nu zit hij voor een camera, in de forensisch psychiatrische kliniek De Rooyse Wissel in Venray. Naast het scherm zit z’n hoofdbehandelaar, als getuige-deskundige. En z’n advocaat, Joe de Goeij.

Iedereen in de zaal lijkt met deze zaak in zijn maag te zitten, van rechter en officier tot deskundige. Ook zijn laatste tbs-kliniek is door de behandelopties heen. Maar waarheen dan nu, met Noël? En vooral: zal hij een alternatief wel aankunnen? In zestien jaar behandeling zijn er weinig successen geboekt.

In Alkmaar kenden ze Noël al vóór z’n veroordeling in 2007 als minderjarige veelpleger – voortdurend stelen, geen hulp accepteren. Hij is verstandelijk beperkt geboren door zuurstofgebrek. Gevolgd door een jeugd van ondertoezichtstellingen, ruzies, internaten, gedragsproblemen, criminaliteit en detenties. Vader alcoholist, moeder zwakzinnig. „Uiterst kwetsbaar, structuurafhankelijk en suggestibel persoon voor wie het leven te moeilijk is en te moeilijk zal blijven.” De psychologen schreven hem bij z’n veroordeling al af als zelfstandig burger. Iemand met de neiging alles zwart-wit te zien, die zich hevig verzet tegen autoriteiten en zich antisociaal gedraagt. Maar gevaarlijk genoeg voor zestien jaar achter een hek?

In 2006 bedreigde Noël een vrouw in een Noord-Hollands dorp met een mes. Hij had weer eens geld nodig, voor wiet. Hij maakte haar 60 euro afhandig en twee telefoons. Het werd elf maanden cel – afpersing en poging tot moord was het oordeel. En ook tbs met dwangverpleging. Dat mes kwam namelijk heel dichtbij. En ze had haar baby bij zich, in de kinderwagen, dat hielp ook niet.

Twee jaar wachten op behandeling

Nooit eerder had een cliënt van advocaat De Goeij zó lang tbs voor een relatief zó licht vergrijp, dat zó lang geleden is. Ook zeldzaam: zijn cliënt woonde al eens een maand of zeven buiten de kliniek, onder reclasseringstoezicht. Maar werd daarna toch weer ingesloten, omdat hij ‘onbegeleidbaar’ bleek. Daarna waren alle tbs-klinieken vol en moest hij twee jaar in de gevangenis wachten op een behandelplek. En nu, een jaar na plaatsing, is ook deze kliniek uitgepraat.

Inmiddels zijn de wachttijden voor tbs-opname afgenomen tot ongeveer een half jaar. Van de tbs-behandelingen in de kliniek is binnen acht jaar 80 procent beëindigd, veelal onder voorwaarden van toezicht door de reclassering of de kliniek zelf. Maar bij Noël dus niet. Hij behoort tot de ruwweg 3 tot 5 procent ‘vastgelopen’ patiënten bij wie therapie niet werkt en die elders niet zijn onder te brengen. Een weinig bekende groep. Een week na de zitting wordt het mij uitgelegd door Michiel Verhees, adjunct-directeur behandeling en zorg van De Rooyse Wissel. Hét probleem in de tbs is doorstroming: andere instanties overtuigen dat een tbs’er „ook maar een psychiatrische patiënt” is, van wie de risico’s te overzien zijn.

De advocaat denkt dat Noël met ‘een uitkerinkje en geld voor een blowtje’ geen overlast zal geven

Maar burgemeesters zijn huiverig voor consternatie, instellingen bevreesd voor risico’s. En allemaal voor ophef in media en politiek. Tbs’ers hebben een slechte naam, terwijl de terugval veel lager is dan bij gedetineerden. Na de straf kijkt naar hén niemand meer om. „We durven niet trots op tbs te zijn”, zegt Verhees.

In zijn instelling verblijven nog enkele patiënten als Noël, voor wie het hoge beveiligingsniveau al lang niet meer nodig is. Vooral verblijfsplaatsen op besloten terreinen zijn moeilijk te vinden. Soms lukt het plaatsen in te kopen bij de reguliere ggz elders. Of deze „zorg” zelf te beginnen, op eigen terrein. Maar dan nog – waar vind je het personeel voor de begeleiding?

Noël is ook onbehandelbaar gebleken, want verstandelijk beperkt, rigide, angstig, achterdochtig, gefrustreerd en dreigend. Hij is alleen te hanteren als er consequent langdurig één behandelaar of één afdeling is waar alle keuzes zijn gemaakt en hij zich zeker kan voelen – althans, dat staat in een gedragsrapport. Maar die waren voor hem nooit voorhanden.

In de Alkmaarse rechtbank wordt sinds 2007 regelmatig zijn tbs verlengd. Steeds is de vraag of voorwaardelijke beëindiging, onder controle van de rechter, al mogelijk is. Wat weegt er dan zwaarder – veiligheid en het risico van recidive of de resocialisatie van de dader? Daaraan gaat vaak een ‘zorgconferentie’ vooraf, een hoorzitting met de patiënt, advocaat en vele deskundigen. Aan Noël zijn er al drie gewijd – steeds zonder resultaat.

Ook dat maakte De Goeij nog niet eerder mee. Hij hielp in veertig jaar advocatuur tientallen cliënten redelijk geruisloos de tbs-kliniek uit. Meestal met rapportages van nieuwe deskundigen, die de persoon net even anders inschatten. Waarna de deur op een kier kan, via stapsgewijs verlof en daarna „met voorwaarden” steeds meer vrijheid. Maar dat gaat hier niet lukken.

Risicomanagement

In de Alkmaarse zittingszaal is de consensus dat Noëls agressie inmiddels een reactie is op het leven in de tbs zélf. En dat hij beter af zou zijn in een gewone inrichting. Maar hoe daar te komen? Al eerder oordeelde de rechtbank dat er „out of the box” moet worden gedacht. Vandaag lijkt daar uitzicht op. Er is een „indicatiestelling” verleend op basis van de Wet zorg en dwang, waarmee ‘gewone’ psychiatrische patiënten of mensen met dementie onvrijwillig kunnen worden opgenomen.

Dat zou een doorbraak kunnen zijn. Nu nog een instelling zover krijgen Noël te plaatsen. Alleen tot een geslaagd proefverlof is Noël dus niet in staat. Hij stelt te hoge eisen, bijvoorbeeld aan z’n woonruimte. Neigt naar zelfoverschatting – en wordt als gevaarlijk gezien. Er is eerder aan een zorgboerderij gedacht, als eindbestemming. Maar de kliniek krijgt het „risicomanagement” niet rond. Waar Noël dan weer boos van wordt.

En is-ie nou echt gevaarlijk, of reageert hij vooral z’n frustraties af, zoals de rapporteurs suggereren? Joe de Goeij denkt dat Noël met „een uitkerinkje en voldoende geld voor een blowtje” geen overlast zal geven. Maar zal dat ook zo zijn? De zitting eindigt met een verlenging van de tbs – die alternatieve inrichting buiten de tbs moet nu toch écht gevonden worden.

U heeft het laatste woord, zegt de voorzitter. „Ik ben het er niet mee eens dat ik hier binnen moet zitten”, zegt Noël. Dank u wel, zegt de voorzitter. Het scherm gaat op zwart.