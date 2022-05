Heineken-concurrent vreest vooral lockdowns

581,7 miljoen hectoliter bier. Het is een duizelingwekkende hoeveelheid, maar hóéveel is voor de leek misschien moeilijk voorstelbaar. Misschien helpt het te weten dat een hectoliter hetzelfde is als honderd liter, en dat een van meest voorkomende fusten in de horeca vijftig liter bevat, waaruit je – heel zuinig getapt – zo’n 250 glazen bier haalt.

En 581,7 miljoen hectoliter bier is ook wat AB InBev vorig jaar een omzet opleverde van omgerekend 48,7 miljard euro. Daarmee is het fusiebedrijf van brouwerijen in België, de Verenigde Staten, Brazilië en Mexico, met het hoofdkantoor in Leuven, met afstand de grootste bierbrouwer ter wereld. Nummer twee Heineken zit op een jaaromzet van bijna 22 miljard euro.

AB InBev hield in 2021 onder de streep 4,67 miljard dollar (4,25 miljard euro) over. Het betekende het eerste herstel na de stevige krimp in 2020. In dat coronajaar kreeg de biermarkt een stevige klap en viel de omzet van AB InBev met bijna 16 procent terug. De winst viel met twee derde terug.

AB InBev, in Nederland bekend van merken als Stella Artois, Leffe, Hertog Jan, Budweiser en Corona, telt 169.000 werknemers en is actief in bijna vijftig landen. Daar kan binnenkort één land vanaf worden getrokken: AB InBev wil in navolging van Heineken en het Deense Carlsberg de banden met Rusland verbreken. De bierbrouwer verwacht 1,1 miljard dollar (zo’n 1 miljard euro) af te schrijven op zijn Russische activiteiten. Over het afstoten is het in onderhandeling met zijn Turkse partner in Rusland, Anadolu Efes.

Geen zware klap

Een echte klap voor AB InBev is dat niet, zegt analist Wim Hoste van KBC Securities. „Ten opzichte van de ondernemingswaarde van het bedrijf, circa 200 miljard dollar, is het effect vrij beperkt. Als je kijkt naar de winstbijdrage van de Russische joint venture, zie je dat het belang helemaal beperkt is. Dan gaat het om 7 miljoen dollar in 2021 op een groepswinst van 4,67 miljard dollar.”

Waar de bierbrouwer zich meer zorgen over moet maken, is hoe de pandemie zich ontwikkelt. Ofschoon topman Michel Doukeris vorig jaar een „postcorona-euforie” voorzag, laat het coronavirus nog altijd sporen na.

ING-analist Reginald Watson: „Die euforie komt van mensen die weer op vakantie kunnen en weer bars en nachtclubs kunnen bezoeken. De verkoop aan deze locaties heeft een hogere marge. Maar wat nu helaas ontbreekt aan postcorona-euforie, is China. Daar is juist sprake van het omgekeerde. En ik denk dat dit het risico is voor de hele wereldeconomie, niet alleen voor AB InBev.”

AB InBev komt donderdag met resultaten over het eerste kwartaal. Analisten verwachten dat het bedrijf – net als Heineken dat op 20 april met cijfers kwam – met goed nieuws komt wat betreft de prijsstelling. Watson: „Aan de resultaten van Heineken hebben we gezien dat hogere prijzen niet zo schadelijk zijn voor de verkoopvolumes als het bedrijf had verwacht. Dit belooft veel goeds voor AB InBev.”

Daar staat tegenover dat de verkoop in bepaalde markten toch kan tegenvallen, zegt analist Fernand de Boer van Degroof Petercam. „Vooruitlopen op resultaten is lastig omdat je bij een bedrijf als AB InBev met zoveel verschillende markten te maken hebt. De een is geraakt door de pandemie – zie China – en de ander – zie Brazilië – ook door koud weer in januari. Per saldo verwacht ik een daling van de volumes met 1,5 procent. Hiermee zit ik iets onder de heersende consensus.”

Ook naar de vooruitzichten van AB InBev voor de rest van 2022 zijn beleggers nieuwsgierig, vooral waar het gaat om grondstoffenprijzen en de gevolgen van de hoge inflatie op de bierconsumptie.