EU kruipt naar embargo op Russische olie

De Europese Unie kruipt steeds dichter naar een embargo op Russische olie, maar er is nog geen overeenstemming. Rusland levert ruim een kwart van de olie die de EU-consumeert. Eerder kondigde de EU al een embargo af op de import van steenkool. Een aantal landen maakt zich ook al weken sterk voor een embargo op gas, maar ook zover is het nog lang niet.

Verwacht wordt dat de Europese Commissie deze week komt met een voorstel voor een zesde sanctiepakket waar een olie-embargo deel van uit maakt, aldus internationale persbureaus. Vermoedelijk wordt een embargo niet onmiddellijk van kracht, om lidstaten meer tijd te geven olie uit andere bronnen te betrekken. Er verstrijken ook vier maanden tussen de afkondiging van het EU-steenkoolembargo en het moment waarop dat van kracht wordt.

De discussie over energie-embargo’s is gecompliceerd, omdat landen in verschillende mate afhankelijk zijn van Rusland. Duitsland kreeg voor de oorlog bijvoorbeeld 35 procent van zijn olie uit Rusland, inmiddels is dat nog maar 12 procent. Het zou daarbij gaan om één raffinaderij die nu nog Russische olie verwerkt, maar die mogelijk via Polen aan olie kan komen.

Zware last

Duitsland gaf voorafgaand aan een vergadering van de ministers van energie, maandag in Brussel, dan ook aan binnen een paar maanden helemaal van Russische olie af te zijn. „Duitsland is niet tegen een ban. Natuurlijk is het zware last, maar daartoe zijn we bereid”, aldus minister Robert Habeck. Nu Duitsland zich openlijk uitspreekt voor een embargo, desnoods onmiddellijk, is overeenstemming een stuk dichterbij.

Wel moet er een oplossing gezocht worden voor Slowakije en Hongarije, die nog steeds in zeer hoge mate afhankelijk zijn van Russische olie. Boedapest heeft bovendien met een veto gedreigd.

Polen riep de andere lidstaten maandag op tot vergaande embargo’s op olie én gas en waarschuwde geen gasleveranties te zullen betalen in roebels. Rusland draaide vorige week de gaskraan naar Polen en Bulgarije dicht, omdat de twee landen niet in roebels wilden betalen, zoals Rusland sinds kort eist van „niet bevriende naties”. De Europese Commissie waarschuwde daarop andere landen dat betalingen in roebels in strijd zijn met het sanctie-regime.

„We eisen onmiddellijke sancties op olie en gas. Dit is de volgende en urgente stap”, aldus de Poolse minister Anna Moskwa. „We hebben al [een embargo op] kolen. Nu is het de beurt aan olie en de volgende stap is gas. Het beste zou zijn het allemaal samen te doen.”

De EU heeft meer dan 47 miljard euro uitgegeven aan fossiele brandstoffen uit Rusland sinds de invasie op 24 februari. De inkomsten uit olie en gas zijn voor Rusland onontbeerlijk. Vorig jaar kwam bijna de helft van de inkomsten van de Russische staat uit de verkoop van energie.