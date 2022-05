Zoals veel andere mannen twijfel ik soms aan mijn mannelijkheid. Ben ik niet te emotioneel? Ben ik wel gespierd genoeg? Houd ik wel genoeg van voetbal? Maar dan denk ik: daar heb ik schijt aan. Dan ben ik maar vrouwelijk. En dat voelt heel mannelijk.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl