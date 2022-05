Rechtspraak zonder toga, in een buurthuis op de hoek, kan dat zomaar? Die vraag wordt nu beantwoord door rechtbanken in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Als onderdeel van een experiment met ‘wijkrechtbanken’, bedoeld om sociale problemen te helpen oplossen met minder formele strafrechtspraak. Met rechters die dichter bij de burger staan en meer het accent leggen op de problemen van daders dan op straf voor hun overtredingen. Een uitvloeisel van de bredere landelijke ambitie om ‘maatschappelijk effectieve’ rechtspraak te realiseren.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Tegen zoveel mooie woorden valt nauwelijks te protesteren. Dichter bij is beter dan verder af. En helpen oplossen is altijd mooier dan laten voortsudderen. Dat de rechtspraak andere wegen zoekt, is te prijzen. Wantrouwen tegen de overheid groeit bij burgers, sociale ongelijkheid neemt toe – de overheid zoekt een nieuwe bestuurscultuur, met andere omgangsvormen, meer begrip en maatwerk. Dat de Rechtspraak meedoet – heel goed. Bekende klacht is immers ook dat de samenleving juridiseert; afhankelijker wordt van (en meer overlaat aan) formele regels. Er doemt een complexere samenleving op, waarin velen verdwalen.

Lees ook: In België is de vrederechter ook een beetje therapeut

Iedere poging van de rechtspraak om de burger die in problemen raakt tegemoet te komen is welkom. Dat gebeurt overigens ook al buiten het strafrecht. De Rechtbank Noord-Nederland experimenteerde in 2016 met de laagdrempelige civiele ‘spreekuurrechter’ waar in beginsel naar een schikking werd gestreefd. De rechtbanken Rotterdam en Den Haag kennen een snelle en goedkopere ‘regelrechter’, die procespartijen helpt om zelf binnen de wettelijke kaders uit arbeid-, huur-, consumenten- en schadegeschillen te komen. En ze beslecht als dat niet lukt. Kan de strafrechtspleging daarvan profiteren? De eerste evaluaties zijn positief, maar ook voorzichtig. De rechtspraak wordt geplaagd door achterstanden en wachttijden. Wijkrechtbanken zijn dáár geen oplossing voor. Het is een Amerikaans importproduct, waar de doorsnee strafrechtspleging harder is dan hier. En het verschil met de sociaal georiënteerde community courts groter.

Naarmate de Nederlandse strafrechter zich dieper de Brabantse of Amsterdamse volkswijk in begeeft, bleek bovendien de vraag naar de meer therapeutische ‘probleemaanpak’ die de strafrechter-zonder-toga aanbiedt, niet echt mee te vallen. Juist de streng straffende wijkrechter lijkt er de handen op elkaar te krijgen. Misschien wel meer dan de ‘oplossende’ rechter-zonder-toga aan de ovale tafel. Het gedroomde contact met de ‘burgeradviesraad’ wil ook nog niet bloeien. De openbaarheid blijkt problematisch – de wijkrechtbanken houden hun zittingen liever besloten, zo lijkt het, vanwege de ‘privacy’ van de verdachten. Daar is dus niet goed over nagedacht. Informele, oplossingsgerichte rechtspraak achter de coulissen: dat moet niemand willen.

Dan dringt zich al gauw de vraag op voor welk probleem de wijkrechter de oplossing is. Het is in ieder geval pertinent niet zo dat in de rechtbank alleen straffen worden gegeven, zoals een advocaat in de reportage beweert. In vonnissen van ‘gewone’ strafrechters regent het van de verplichte begeleiding door de reclassering, antiverslavingsbehandelingen, gedragstherapie, dagbesteding, urinecontrole, voorwaardelijke straffen en boetes. De ‘gewone’ strafrechter heeft dus vele gedragsbeïnvloedende maatregelen tot z’n beschikking. En past die ook ruimschoots toe.

Kortom, een interessant experiment dat zeker ontwikkeltijd verdient, maar nog geen ei van Columbus.