Bij Ajax leefde de oorlog voort in hoofd en hart van Salo Muller

Hij overleefde in Amsterdam en later in Friesland als jonge onderduiker de Holocaust, maar zag zijn naar Auschwitz getransporteerde ouders nooit meer terug. Hij groeide op bij pleegouders en kreeg later zelf een gezin. Zijn oorlogstrauma uitte zich in angstaanvallen en woede-uitbarstingen. Hij streed lang voor herstelbetalingen door de NS aan Joden, Roma en Sinti die door de nazi’s per trein waren weggevoerd naar de vernietigingskampen.

Het valt allemaal te lezen in de goed gedocumenteerde, geautoriseerde biografie van Salo Muller (1936). De man die in de jaren zestig en zeventig met zijn zwarte brilmontuur nationale bekendheid verwierf als de verzorger/talisman van het gouden trio Sjaak Swart, Pieter Keizer, Johan Cruijff en al die andere spelers in het Ajax-shirt.

De beelden staan nog scherp op het netvlies. Met zijn onafscheidelijke waterzak rende Muller naar een geblesseerde Ajacied, toegezongen door het publiek: ‘Salo, Salo’. Met name Cruijff bleef wel eens langer dan nodig op de grond liggen, om Muller zijn populaire sprint te kunnen laten trekken – en zelf even op adem te komen.

De Klassiekers tegen Feyenoord waren ook een wedstrijd tussen beide verzorgers. Als Johan Neeskens weer eens in botsing was gekomen met Wim van Hanegem, renden ze zij aan zij het veld op. „Uit respect bleef ik naast hem lopen”, zei de nog snellere Feyenoord-verzorger Gerard Meijer in een interview met NRC.

Het was de glorieperiode van het Nederlandse clubvoetbal en Muller heeft het van zeer nabij meegemaakt. Toen hij de zeventienjarige Cruijff voor het eerst op de massagetafel kreeg, zeiden zijn oudere medespelers: „Laat die dunne lekker liggen, die heeft toch helemaal geen spieren, die blaas je zo omver.”

Mooi detail: Muller stond in 1971 ook aan de basis van een van Cruijffs beroemdste goal in Ajax-shirt. De intussen tot sterspeler uitgegroeide ‘nummer 14’ was even naar de kant gegaan om een kousenband op te pikken. „Godverdomme, pak die bal Jopie”, zei Muller toen die nog druk in de weer was met zijn sokophouder. Waarop Cruijff de bal met één voetbeweging naar voren plaatste om vervolgens van grote afstand met een effectvolle lob ADO-doelman Ton Thie te verrassen. En dat alles met de band nog om zijn hand gewikkeld.

Kneden, strijken en kloppen

Salo Muller was innig bevriend met Piet Keizer en stond in 2017 aan diens sterfbed. Net als Cruijff een jaar eerder overleed hij aan longkanker. „Salo, het is goed zo”, zei de linksbuiten met het zogenaamde bananenschot tegen de medicijnman die nog overlevingskansen zag. „Maar Pietje had het al opgegeven.”

En hij onderhield een warme band met trainer Rinus Michels, die als voormalig gymnastiekleraar het belang inzag van fysieke kracht. ‘De Generaal’ delegeerde de straftrainingen aan zijn verzorger. Muller vervulde ook de rol van praatpaal en moppentapper. En hij bepaalde de menu’s en kamerindeling in hotels. Kortom, een manusje van alles. Eén keer botste het. „Salo, hou eens op met die jongens pamperen”, baste Michels. Waarop Muller boos wegliep en Michels zijn kritiek inslikte.

Kneden, strijken en kloppen deed de aanvankelijk ongediplomeerde verzorger het liefst. In de kleedkamer kreeg hij desgevraagd van Michels twee massagetafels. Hij was in 1958 bij Ajax nog begonnen met een dik paardendeken op een tafel. Eenmaal afgestudeerd als fysiotherapeut verdiepte hij zich in puur medische zaken en botste steeds vaker met clubarts John Rolink, een dokter uit Velsen-Noord die bij Ajax in verband werd gebracht met doping. Of zoals Ajacied Jan Mulder later verklaarde. „De pilletjes lagen altijd keurig uitgestald in de kleedkamer.” Er werden zelfs Kamervragen gesteld over de werkwijze van Rolink – tot een veroordeling is het nooit gekomen.

In plaats van spuiten en slikken prefereerde Muller een bruistabletje. En hij koesterde het placebo-effect. Als Swart weer eens over slaaptekort klaagde, kreeg de rechtsbuiten een aspirientje, dat aangeprezen werd als wondermiddel. „Salo, ik heb geslapen als een roos”, zei Sjakie dan de volgende dag.

Ze hadden een speciale band vanwege hun Joodse achtergrond, net als Bennie Muller en in mindere mate voorzitter Jaap van Praag (de vader van de latere voorzitter Michael). Ajax afficheerde zich toen al als jodenclub, maar met name Van Praag had weinig op met die geuzennaam. Zo toonde hij ook weinig clementie toen Muller niet wilde meereizen naar een uitwedstrijd tegen FC Nürnberg – de stad van het Neurenberg-tribunaal. „Dat is al zo lang geleden”, wimpelde de voorzitter het verlofverzoek van de verzorger weg.

Johan Cruijff (rechts) wordt door verzorger Salo Muller van het veld geleid, nadat hij geblesseerd is geraakt in een Europacup-wedstrijd. Foto ANP

En toen de zwaar onderbetaalde workaholic – Muller verdiende nauwelijks 2 gulden per uur – om een vaste aanstelling vroeg, kreeg hij van de voorzitter een ‘nee’ te horen. Tot verdriet van velen nam hij in 1972 per direct ontslag. Smeekbedes om hem te behouden voor de club, werden door Van Praag senior genegeerd. Muller ontving in zijn Amsterdamse fysiotherapiepraktijk nog decennialang hele en halve beroemdheden, met dank aan zijn grote netwerk. Van Joop den Uyl en Wim Sonneveld tot de Heineken-ontvoerders Cor van Hout en Willem Holleeder.

In Mullers leven is antisemitisme nooit ver weg, ook niet bij Ajax. Bij uitwedstrijden werd hij uitgemaakt voor ‘vuile klerejood’. Hij hoorde van dichtbij hoe DWS-doelman Jan Jongbloed Bennie Muller een ‘pleurisjood’ noemde. Intern waren er ook spanningen. Toen hij bij de clubarts klaagde over hevige buikpijn, zei Rolink: „Jullie soort mensen heeft nu eenmaal een gevoelige buik.” Hij bleek een verpulverde blindedarm te hebben die operatief moest worden behandeld.

Toen Michels in 1971 een maand na Ajax’ eerste Europa-Cupzege zijn vertrek naar Barcelona aankondigde, vroeg hij Muller mee. Die moest hem teleurstellen. „Ik kan mijn pleegouders in Amsterdam niet in de steek laten”, zei de man die direct of indirect nooit is losgekomen van de oorlog.

Hij streed voor de NS-herstelbetalingen op een wijze die hem was aangeleerd tijdens zijn masseurs-opleiding. Soepel waar mogelijk, desnoods aandrukkend en duwend. „Frictioneren”, in Mullers vakjargon. Hij liet zich door de NS-directie niet wegsturen met loze beloften. „Nee betekent voor mij misschien, en misschien betekent ja”.

Hij had tijdens de onderhandelingen het ‘geluk’ dat NS-topman Roger van Boxtel van kinds af aan Ajax-supporter was en later ook nog even clubcommissaris. „Noem mij gewoon Roger, want voor mij bent u Salo. Ik heb u vaak zien rennen met die waterzak het veld op”, zei Van Boxtel ter kennismaking tegen Muller. Die sleepte voor de nabestaanden uiteindelijk 50 miljoen euro in de wacht.