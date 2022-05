‘Met onze vloer was niets mis’: de baas van BubbleDeck wil na vijf jaar zijn recht halen

Andermaal stapt BubbleDeck-directeur Rob Plug (79) naar de rechter om zijn gelijk te halen tegenover bouwbedrijf BAM. Vijf jaar nadat de parkeergarage bij Eindhoven Airport instortte, hoopt hij van de rechter in hoger beroep bevestigd te krijgen wat hij altijd heeft volgehouden: dat het probleem bij zijn bollenvloer lag, is veel te snel geconcludeerd.

Wat gebeurde er op 27 mei 2017 met de parkeergarage in aanbouw bij het vliegveld van Eindhoven?

Die zaterdagmiddag geeft het dichtsbijzijnde weerstation een temperatuur van 33 graden aan. Op het bovenste dek is het nog veel warmer, en dat leidt ertoe dat het beton van de bijna voltooide parkeergarage begint te werken. Een deel van de bovenste betonnen vloer, waarin al scheuren en verzakkingen zichtbaar waren, begeeft het rond 19.00 uur. Ook de drie vloeren eronder storten naar beneden. Dat niemand gewond raakt, mag een wonder heten. Bouwvakkers hadden enkele uren eerder nog aan de garage gewerkt.

Wat volgt is een lange discussie over de schuldvraag. Volgens directeur Plug van BubbleDeck was er met zijn vloer niets mis. Wel kan hij tientallen reken- en constructiefouten opnoemen. „De bouwers stortten beton bij vorst. Wisten de draagkracht van de pilaren niet. De stempels [ondersteuning tijdens het harden van het beton] werden véél te vroeg weggehaald”, somt hij op. Ook zou onvoldoende en te laat zijn ingegrepen toen al grote scheuren zichtbaar waren en de constructie duidelijk op instorten stond. „Er zijn zo veel factoren die ervoor konden zorgen dat het mis zou gaan. En toch gaat het de hele tijd maar over die voeg.”

Met ‘die voeg’ doelt Plug op de conclusie die BAM enkele dagen na het instorten trok. De hechting van de vloerdelen was volgens BAM onvoldoende doordat de voegen van de BubbleDeck-breedplaatvloer te glad waren geweest.

Vervolgens geeft BAM aan directeur Simon Wijte van het gerenommeerde Adviesbureau Hageman, tevens hoogleraar aan de TU Eindhoven, opdracht de instorting te onderzoeken. Die erkent dat er bouwfouten zijn gemaakt, maar oordeelt dat ze niet doorslaggevend waren. Waar het wel aan lag: een systeemfout in de voeg, waardoor de vloer kon instorten. Ook TNO en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoeken het ongeluk. Hun conclusies zijn verschillend, maar nog altijd wordt BubbleDeck volgens Plug als zondebok aangewezen. Bijna vijf jaar later is hij er nog kwaad over. „We hebben stapels bewijs, waarom kijken ze daar niet naar?”

Samenscholingsverbod

Doordat het volgens onderzoekers mogelijk om een systeemfout gaat, dringt de vraag zich op of ‘Eindhoven’ een incident is, of dat meer vloeren zomaar kunnen instorten.

Breedplaatvloer Wat is dat? Breedplaatvloeren zijn geprefabriceerde vloeren, waarvan de laatste betonlaag op de bouwplaats wordt afgestort. In de vloeren worden dikwijls kunststof bollen of bakken ingemetseld, waardoor er minder cement nodig is en de vloeren lichter worden. Er zijn verschillende typen vloeren en leveranciers. Het voordeel van een breedplaatvloer is dat er voor bouwers veel vrijheid ontstaat om in verschillende vormen te bouwen. Ook maakt een breedplaatvloer het makkelijker om leidingen in te metselen of uitsparingen te maken. Als het beton is gestort ligt er een vloer zonder naden, waardoor het op het oog één groot oppervlak is.

Alleen al in Nederland staan honderden parkeergarages, kantoorgebouwen en scholen met dit soort vloeren. Onder vastgoedeigenaren en gebruikers van kantoorpanden ontstaat onrust. Op basis van de onderzoeksrapporten komt toenmalig minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) in 2017 met een stappenplan om vast te stellen of een vloer veilig is. In de verantwoording wijst het ministerie meermaals naar het Hageman-rapport.

Tientallen panden met breedplaatvloeren worden ontruimd, onderzocht en verstevigd. ‘Verdachte’ vloeren mogen niet te zwaar belast worden. In de torens van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid komt een samenscholingsverbod bij de koffieautomaten. Ook het pand van de Belastingdienst in Apeldoorn zou niet veilig zijn. Een gebouw van de Zwolse hogeschool Windesheim wordt buiten gebruik gesteld en voor 5 miljoen euro verstevigd. De kosten zijn enorm: het Rijksvastgoedbedrijf laat in maart 2022 weten ruim 100 miljoen euro opzij te zetten voor de reparatie van 21 overheidsgebouwen. Ook andere vastgoedeigenaren besteden vele miljoenen om de vloeren van hun panden te versterken.

De kwestie kost BubbleDeck uiteindelijk de kop. Na het Hageman-rapport drogen de opdrachten rap op. Plug moet zijn personeel ontslaan; het bedrijf bestaat inmiddels alleen nog op papier om te kunnen procederen.

In 2020 komt het tot een rechtszaak, waarin Plug 10 miljoen euro eist van BAM – als voorschot op de nog te bepalen schade aan zijn bedrijf en reputatie. Zijn verwijt is dat BAM met het rapport-Hageman BubbleDeck alle schuld in de schoenen heeft geschoven. Tijdens de zitting kiest de rechter ervoor geen technisch oordeel te vellen. Immers, het onderzoek van Hageman zou voor consensus hebben gezorgd door aan te tonen waar het mis was gegaan: de zwakke voeg. BubbleDeck verliest de zaak, en BAM hoeft Plug geen schadevergoeding te betalen. De BubbleDeck-directeur heeft er maar één woord voor: tunnelvisie. „Het moest de lezing van BAM worden.”

Hoger beroep

In de maanden na de uitspraak dient Plug een klacht in tegen Hageman-directeur Simon Wijte, zowel bij de TU Eindhoven als bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). Was dat rapport namelijk wel zo wetenschappelijk en onafhankelijk? Het was in opdracht van BAM uitgevoerd, werd niet gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift en was ook niet onderhevig aan peer review.

Hoewel onderzoeker Wijte als hoogleraar in het rapport staat en gebruik is gemaakt van universitaire testfaciliteiten in Eindhoven, oordeelt het LOWI na een klacht van Plug dat de term ‘wetenschappelijk’ niet op zijn plaats is.

Wijte liet destijds in vakblad Cobouw optekenen dat zijn onderzoeksmethode wel degelijk wetenschappelijk was, hoewel het om ingenieurswerk in opdracht ging. De hoogleraar stelt alle spelregels gevolgd te hebben en toetsbaar te werk te zijn gegaan. Hij wil niet nader inhoudelijk reageren nu een nieuwe dagvaarding is uitgebracht.

In het hoger beroep dat straks dient eist Plug opnieuw 10 miljoen euro, en vraagt hij de rechter nog eens goed te kijken: heeft dit rapport van Bureau Hageman, dat hem zijn bedrijf kostte, niet veel te veel gewicht gekregen in de nasleep van het ongeluk en de rechtszaak?

Foto Rob Engelaar/ANP

Niet kansloos

Buiten de LOWI-uitspraak heeft Plug sinds de eerste rechtszaak weinig nieuwe bewijsstukken. Toch is hij volgens ingenieur Nico Scholten van het Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB) in het hoger beroep zeker niet kansloos. „De vraag is alleen of de rechter dit keer wél een onafhankelijk technisch oordeel vraagt over de oorzaak van de instorting van de parkeergarage, en daarin alle bekende feiten meeneemt.”

Scholten, die namens het ERB betrokken is bij de inhoud en totstandkoming van Nederlandse bouwregelgeving, zegt de lezing van Plug te kunnen steunen. Hij voert aan dat in binnen- en buitenland tal van belastingproeven zijn uitgevoerd met vergelijkbare vloeren, óók op het deel van de Eindhovense parkeergarage dat niet is ingestort. „Ook onder zeer zware druk kregen ze die vloeren niet kapot – terwijl ze volgens het beoordelingsmodel van het ministerie onveilig zouden zijn. Bovendien: dit type vloeren wordt nog steeds overal ter wereld zo toegepast. Als er iets mis mee was, zouden meer gebouwen zijn ingestort of op onverklaarbare wijze zijn doorgebogen. Dat is niet zo.”

Scholten zet ook vraagtekens bij het TNO-contraonderzoek, dat half april 2022 werd gepubliceerd. „Dat had een bredere blik moeten worden, maar er is gekozen om te werken vanuit de onderzoekshypothese van Hageman, zonder internationale afstemming. En dat terwijl er ook recent onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven is, dat de lezing van Hageman in twijfel trekt.”

BubbleDeck-directeur Plug heeft inmiddels het gevoel dat iedereen tegen hem samenspant. Het ministerie van Binnenlandse Zaken? Vreest miljoenenclaims als blijkt dat de ontruiming en versteviging van panden waartoe het verplichtte niet nodig was. TNO? Werkt in opdracht van het ministerie. Hoogleraar Simon Wijte? Als hij zijn rapport nu terugtrekt, is zijn reputatie naar de knoppen. Gebouweigenaren? Verstoppen zich en zeggen niets, uit angst dat hun gebouwen onverkoopbaar worden. Ingenieursbureaus? Verdienen miljoenen aan het opnieuw doorlichten en verstevigen van vloeren. „Al die zware ankers kosten honderden miljoenen en zijn bovendien volstrekt onnodig.”

Gevraagd naar zijn verwachtingen van het hoger beroep is Plug cynisch. „Als je mijn bewijsstukken ziet én er zou een onafhankelijke rechter zijn, kan ik me niet voorstellen dat ik het verlies. Maar ik hou er wel ernstig rekening mee, ik vertrouw de overheid en het rechtssysteem niet meer.”

BAM heeft tot 17 mei om te reageren op de aantijgingen. Nog dit jaar zou de zaak voor de rechter kunnen komen.