Burgers geëvacueerd uit staalfabriek in Marioepol

Op zondagmiddag is een begin gemaakt met de evacuatie van burgers uit de Azovstal-fabriek in Marioepol. Dit is bevestigd door de Verenigde Naties en de autoriteiten in Kiev en Moskou. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldde op Twitter dat „een eerste groep” van in totaal honderd Oekraïense burgers in veiligheid is gebracht. Zij zullen deze maandag arriveren in Zaporizja, een stad die in handen is van Oekraïne. Het Russische ministerie van Defensie sprak zondag van tachtig geëvacueerde burgers uit Marioepol.

De evacuatie wordt geleid door de VN en het Internationale Rode Kruis, in overleg met Russische en Oekraïense eenheden. Oekraïense burgers, onder wie kinderen, schuilen al weken in de staalfabriek met beperkte toegang tot water, voedsel en medicijnen. Ondertussen werden het complex en de rest van de stad door de Russen onder vuur genomen.

Aangenomen wordt dat nog altijd enkele honderden burgers wachten op hulp. In de fabriek verschansen zich ook Oekraïense strijders, die zondag nog altijd weigerden het laatste Oekraïense bolwerk in de stad over te geven aan de Russen.

Aanslag op Russische officieren

Het Oekraïense leger heeft dit weekend diverse militaire successen geclaimd. Bij een aanval op een Russische militair hoofdkwartier in de Oost-Oekraïense stad Izjoem zijn volgens het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken twintig Russische officieren gedood. Volgens onbevestigde berichten is generaal Valeri Gerasimov, de stafchef van de Russische strijdkrachten die nog maar net in Oekraïne was gearriveerd om de slag om de Donbas te leiden, bij deze aanslag licht gewond geraakt.

De Oekraïense luchtmacht zegt zaterdag twee Russische gevechtsvliegtuigen en verschillende drones te hebben neergehaald in het oosten van het land. Op het door Rusland veroverde Slangeneiland in de Zwarte Zee zijn volgens de Oekraïners drie luchtafweerinstallaties, een luchtafweer- en een communicatiesysteem vernietigd. Ook zouden 42 Russische soldaten zijn omgekomen op het eilandje. De berichten zijn niet onafhankelijk geverifieerd.

In de Russische regio Belgorod, vlakbij de Oekraïense grens ten noorden van Charkov, is zondag brand uitgebroken in een militaire instelling. Het is niet duidelijk of Oekraïne verantwoordelijk is voor de brand of om wat voor instelling het precies gaat. Oekraïense media delen beelden van een grote rookwolk, die te zien is vlak over de grens. Volgens het Russische staatspersbureau RIA Novosti waren er in de omgeving van de brand verschillende explosies te horen. Recent vinden er vaker mysterieuze aanvallen plaats in het grensgebied, waarbij het niet duidelijk wie verantwoordelijk is. In de Russische grensregio Koersk is zondag een spoorbrug beschadigd op een lijn waar goederentreinen rijden, meldt persbureau AFP. De gouverneur van de regio sprak van „sabotage”, zonder daarbij Oekraïne van de aanval te beschuldigen.

Pelosi in Kiev

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft een onaangekondigd bezoek gebracht aan president Zelensky in Kiev. „Jullie strijd [voor vrijheid] is een strijd voor iedereen”, zei Pelosi in een door Zelensky op Twitter gedeelde video. Ze voegde daaraan toe dat de VS „er voor jullie zullen zijn tot de strijd gestreden is”.

In Kiev sprak Pelosi onder meer over het verzoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan het Amerikaanse Congres om 33 miljard dollar (ruim 31 miljard euro) extra uit te trekken voor militaire en humanitaire hulp aan Oekraïne. „Onze delegatie heeft met trots de boodschap overgebracht dat er extra Amerikaanse steun op komst is”, aldus Pelosi in een verklaring. Pelosi en zes andere leden van het Amerikaanse Congres reisden door naar Polen, waar zij zondag de Poolse president Andrzej Duda ontmoetten.

