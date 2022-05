Heel voorzichtig klinkt kritiek op oorlog uit kringen rond het Kremlin

Eén bericht op Instagram kostte Oleg Tinkov een paar miljard euro en zijn bewegingsvrijheid. Op 19 april plaatste de Russische zakenman, voormalig wielrenner, bierbrouwer en oprichter van de digitale Tinkoff Bank, een tirade over de Russische invasie in Oekraïne. Tinkov, bewonderaar van de Britse vrijbuiter/ondernemer Richard Branson, hield zich niet in: „De generaals, ontwakend met een kater, beseften dat ze een shitleger hebben. Hoe kan het leger ook goed zijn als al het andere in het land shit is en verstrikt in nepotisme en slaafse onderdanigheid?”

Oleg Tinkov Foto Anatoli Maltsev / EPA

Een dag later, vertelde Tinkov zondag in The New York Times, nam het Kremlin contact op met de bestuurders van Tinkoff Bank. Ze moesten alle banden met de oprichter verbreken, anders zou de bank worden genationaliseerd. Op 22 april kondigde Tinkoff Bank aan dat de naam gewijzigd zal worden. Tinkov verkocht zijn belang van 35 procent vorige week aan metaalmagnaat Vladimir Potanin, naar eigen zeggen voor 3 procent van de werkelijke waarde. Tinkov, die al jaren buiten Rusland woont, verblijft nu op een onbekende locatie en huurde lijfwachten in. Hij heeft leukemie, maar vreest nu ook om een andere reden voor zijn leven.

Oleg Tinkov is een witte raaf in de Russische zakenelite. Hij staat op de Britse sanctielijst, maar is geen oligarch die zijn fortuin te danken heeft aan politieke connecties. Hij durft zich uit te spreken tegen de oorlog en is bereid om de prijs daarvoor te betalen. Slechts enkele rijke Russen maken die keuze.

Van serieus protest is geen sprake, maar er zijn kleine barstjes zichtbaar in de muren rondom het Kremlin. Een Poetinloyale oligarch die oproept om de oorlog te beëindigen. De gevluchte topman van Aeroflot die collega's oproept tot verzet. De topvrouw van de Centrale Bank die wil opstappen (maar moet blijven). Een veiligheidschef die om onduidelijke redenen gevangen wordt gezet. Onvrede over economische en militaire tegenslag kan een probleem worden voor president Poetin.

Zwijgende oligarchen

Elvira Nabiullina, gouverneur van de Russische centrale bank. Foto Arten Kudryavtsev / EPA

Bij het begin van de Russische invasie, op 24 februari, werd in het Westen volop gespeculeerd over mogelijk verzet van de oligarchen, de miljardairs met belangen in grondstoffen, vastgoed, banken. Zij hadden immers het meest te verliezen door economische sancties. Al snel bleek dat zo’n opstand er niet zou komen. De vrees om vermogen en vrijheid of zelfs het leven te verliezen is te groot.

Tekenend voor de verhoudingen was de bijeenkomst van president Poetin met 37 oligarchen die op 24 februari in het Kremlin werden ontboden. Daar drong tot ze door dat ze alles kwijt waren, zei een van de aanwezigen tegen The Washington Post. Poetin vertelde dat hij geen andere keuze had dan Oekraïne binnenvallen en garandeerde dat Rusland deel zou blijven uitmaken van de mondiale markten. Niemand van de zakenelite protesteerde, niemand zei iets.

Kritiek komt van oligarchen die rijk werden voordat Poetin aan de macht kwam

De enkele oligarch die zich vanuit een buitenlandse villa wel uitspreekt, levert nooit rechtstreeks kritiek op Poetin. Het gaat zelden over het leed dat Rusland in Oekraïne aanricht. Meestal gaat het over de economische schade die de oorlog met zich meebrengt.

Anatoli Tsjoebajs Foto Joeri Kotsjetkov / EPA

Kremlinkenner Catherine Belton onderscheidt twee typen oligarchen: zij die hun fortuin verwierven in de chaotische jaren 90 en zij die rijk werden nadat Poetin aan de macht kwam. De voorzichtige kritiek komt uit de eerste groep. Anatoli Tsjoebajs, de man die onder Jeltsin de uitverkoop van staatsbedrijven leidde, was voor Poetin speciaal gezant voor duurzame ontwikkeling. Zonder zich uit te spreken verruilde hij Rusland voor Turkije – volgens bronnen deed hij dit uit onvrede over de oorlog in Oekraïne. Hij is de hoogste functionaris die het land heeft verlaten.

Catastrofale vergissing

Tien anonieme gesprekspartners van de Amerikaanse nieuwssite Bloomberg, afkomstig uit regeringskringen en zakenleven, spraken recent hun vrees uit dat het Russische isolement nog jaren gaat duren. Ze beschouwen de invasie als een catastrofale vergissing die twee decennia van economische groei onder Poetin terugdraait. Tegelijk denken ze niet dat Poetins machtspositie in gevaar is. Na de eerste schok is de bevolking gewend aan de beperkingen door de sancties, de roebel heeft zich hersteld.

Journalist Farida Roestamova van Faridaily, eerder werkzaam voor BBC Russia en nieuwssite Meduza, bevestigt die ‘normalisering’. Ze interviewde tientallen Russische zakenlieden en functionarissen over hun houding ten aanzien van de oorlog. Begin maart waren veel van hen ‘in shock’ of ‘in de rouw’, zegt Roestamova in een gesprek met NRC. Enkele weken later zag ze berusting in de nieuwe realiteit. Een hooggeplaatste functionaris die ze kende als ‘liberaal’ was van positie veranderd en zei: „Nu ze sancties tegen ons hebben aangenomen, gaan we ze naaien. Nu moeten ze roebels kopen op de beurs van Moskou om gas van ons te kopen. Maar dat is nog maar het begin.”

Er zijn geen kritische mensen meer rondom Poetin. Er is niemand met een alternatieve visie op de oorlog Farida Roestamova journalist

Roestamova ziet de situatie niet snel veranderen. „Er zijn geen kritische mensen meer rondom Poetin. Er is niemand met een alternatieve visie op de oorlog.” Poetin verkeert in volledig isolement, met slechts enkele gelijkgestemden om hem heen. Roestamova: „Zelfs machtige mensen realiseren zich dat ze geen invloed hebben en niets kunnen doen om hun zorgen aan hem over te brengen. Poetin bouwt al twintig jaar aan een systeem van totale controle.”

Dood in vakantievilla

Ondanks dat het weinig invloed heeft op de koers van Rusland, zijn er aanwijzingen dat het wel degelijk rommelt in de top van het Russische zakenleven. Sinds begin dit jaar kwamen al zes oligarchen onder mysterieuze omstandigheden om het leven. Er is geen aantoonbaar verband met kritiek op het Kremlin. Wel waren drie van hen verbonden aan gasbedrijf Gazprom.

Op 18 april werden Vladislav Avajev, een voormalig vicepresident van de Gazprombank, zijn vrouw en dochter dood gevonden in hun appartement in Moskou. Omdat Avajev een pistool in zijn hand had gaat men er van uit dat hij de dader is.

Een dag later vond de Spaanse politie de lichamen van Sergej Protosenja, voormalig directeur bij energiebedrijf Novatek, zijn vrouw en dochter in een vakantievilla in Lloret de Mar. Protosenja hing aan een touw in de tuin, zijn vrouw en kinderen lagen met steekwonden op bed. Novatek nam in een verklaring afstand van speculaties dat het ook hier om een gezinsmoord zou gaan.

Ook bij veiligheidsdienst FSB gebeuren vreemde dingen. Sergej Beseda werd onlangs overgebracht naar de Lefortovo-gevangenis in Moskou. Beseda leidde de ooit door Poetin opgerichte Vijfde Dienst, verantwoordelijk voor spionage in voormalige Sovjet-republieken. De FSB-chef faalde in Oekraïne: de geleverde informatie deugde niet en er was geen pro-Russische oppositie opgezet, terwijl dat wel de opdracht was geweest.

Volgens onderzoeksjournalist Andrej Soldatov, kenner van de Russische diensten, geven veel militairen de FSB de schuld van de militaire tegenslag in Oekraïne: hun intelligence voor de legerleiding klopte niet. Zoverwachtte men dat president Zelensky meteen na de invasie naar het buitenland zou vluchten.

Het leger, schrijft Soldatov in The Moscow Times, is bovendien ongelukkig met de koerswijziging die eind maart werd ingezet; het beperken tot de Donbas. De militairen zouden juist uitbreiding van de oorlog willen, inclusief mobilisatie. Zij volgen het narratief van de staatstv: Rusland voert geen oorlog met Oekraïne, maar met de NAVO.

Bij CNN voegde Soldatov toe dat Poetin mensen die tegen hem liegen arresteert. Het is geen effectieve aanpak: uit angst gaan nog meer mensen tegen hem liegen.