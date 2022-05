Anti-Syrische stemming in Turkije verhardt: familiebezoek aan Syrië dit Suikerfeest verboden

Het is een eenzaam Suikerfeest voor Mohammed Ajine en zijn 10-jarige zoon Kinan, twee Syrische vluchtelingen in de Zuid-Turkse stad Kahramanmaras. Ze brengen de feestdagen met zijn tweeën door in hun karig ingerichte appartement, waar de verf van de muur bladdert, de betonvloer is bedekt met tapijten, en kussens dienst doen als bank. Ajine moet zijn vrouw en zijn drie andere kinderen missen omdat zij in de Syrische provincie Idlib wonen. „We gaan niets speciaal eten,” vertelt hij over de telefoon.

Ajine is sinds 2019 in Turkije voor de medische behandeling van Kinan, die een ernstige vorm van scoliose heeft (een zijwaartse verkromming van de wervelkolom). In voorgaande jaren gingen ze terug naar Idlib om het Suikerfeest te vieren. De Turkse regering stond familiebezoeken rond religieuze feestdagen toe, zodat Syriërs hun band met het land zouden behouden. Ajine: „Er was een website waar we ons moesten registreren en waar we moesten aangeven hoe lang ze zouden blijven.”

Bekijk ook deze fotoserie: Moslims over de hele wereld vieren het einde van de ramadan

Maar minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu kondigde onlangs aan dat familiebezoeken dit jaar niet zijn toegestaan. Daarmee zwichtte de regering voor de druk van de publieke opinie, die vijandig staat ten opzichte van vluchtelingen. Veel Turken klagen over overvolle klaslokalen en lange rijen in ziekenhuizen, waar Syriërs gratis behandeling krijgen. Als Syrië veilig genoeg is om te bezoeken tijdens de feestdagen, vinden ze, is het land ook veilig genoeg om terug te gaan.

Ajine is gefrustreerd dat hij nu zijn familie niet kan bezoeken. „We konden ze maar eens per jaar zien”, zegt Ajine, een man met kortgeknipt, zwartgrijs haar en baard, met ingehouden woede in zijn stem. „Hoe denk je dat het voor Kinan is om zo ver weg te zijn van zijn moeder, zijn broertje en zusjes? Hij is nog maar een kind. Ons bezoek aan Idlib was als een pijnstiller tegen het gemis. Maar zelfs dat is ons dit jaar niet gegund. En we weten niet of we volgend jaar wel kunnen gaan.”

Belangrijk campagnethema

Het verbod van Soylu is symboolpolitiek. Van de 3,7 miljoen Syriërs in Turkije gingen er in 2019 maar 38 duizend naar Syrië om familie te bezoeken. En door de pandemie was het in 2020 niet toegestaan. Maar de ommezwaai voorspelt een hardvochtiger vluchtelingenbeleid in aanloop naar de parlements- en presidentsverkiezingen in 2023. Vrijwel alle partijen zijn daar voorstander van, inclusief de nationalistische partij MHP, die een coalitie vormt met de AKP van president Erdogan.

Dit komt grotendeels door Ümit Özdag, een stokebrand die vorig jaar de Zafer Partij oprichtte. Hij maakt van immigratie zijn belangrijkste campagnethema, waarmee hij andere partijen naar rechts trekt. Özdag wil dat er geen geld meer naar vluchtelingen gaat en dat ze teruggaan naar hun land van herkomst. Want ze zouden bijdragen aan de vraag naar voedsel en huizen, waardoor de op hol geslagen inflatie verergert en Turken nauwelijks rond kunnen komen.

Syrische vluchtelingen Mohammed Ajine en zijn 10-jarige zoon Kinan in de Zuid-Turkse stad Kahramanmaras. Foto Kutaiba Ajine

Özdag speelt in op de angst voor demografische verandering, die met name leeft bij oudere, seculiere kiezers. Hij beweert dat de regering al 900.000 Syriërs het Turkse staatsburgerschap heeft gegeven, maar dat ze die aantallen verdoezelt. „Ze willen de verkiezingen winnen met Syrische stemmen”, zegt Özdag. Dit wordt met klem ontkend door de regering, die stelt dat slechts 200.950 Syriërs het Turkse staatsburgerschap hebben gekregen, onder wie 87.000 in Turkije geboren kinderen.

Lees ook: Uitzettingen leiden tot angst onder Syriërs

De oppositie leek aanvankelijk verdeeld over de kwestie. Maar nu zegt ze onomwonden: alle Syriërs moeten terug. Als ze na de verkiezingen aan de macht komt, belooft de oppositie de relaties met het regime van president Assad te herstellen zodat alle Syriërs kunnen terugkeren. De nationalistische IYI partij zette onlangs gedetailleerd uiteen hoe ze dat wil doen. Te beginnen met inspecties in alle provincies om ongeregistreerde Syriërs te identificeren en te deporteren. Daarna volgt de rest.

Erdogan beseft dat hij kwetsbaar is op dit onderwerp. Want nadat de burgeroorlog in Syrië uitbrak, verwelkomde hij het „islamitische broedervolk” met open armen. Tot een maand geleden hield hij vol dat Turkije vluchtelingen blijft verwelkomen, want „onze profeet was ook een vluchteling”, en dat hij Syriërs niet zal terugsturen. Maar uit peilingen blijkt dat 66 procent voorstander is van repatriëring. Daarom begon Erdogan onlangs ook over de „vrijwillige en eervolle” terugkeer van Syriërs.

Terugkeerders verdacht

De Turkse regering moedigt Syriërs aan naar de ‘veilige zones’ te gaan die het Turkse leger veroverde op Koerdische troepen in Noord-Syrië. Turkse bouwbedrijven bouwen daar huizen, ziekenhuizen scholen en moskeeën. Er zouden al 500.000 Syriërs naartoe zijn verhuisd. Maar Ajine betwijfelt of dat uit vrije wil gebeurt. Bij de kleinste schending van hun Turkse verblijfsvergunning worden Syriërs al op de bus gezet. „Die regio’s staan op de handen van de duivel. Er zijn nog beschietingen en aanslagen door Koerdische troepen. En er is geen werk. Ik ken niemand die daarheen wil.”

Ons bezoek aan Idlib was als een pijnstiller tegen het gemis, maar zelfs dat is ons dit jaar niet gegund Mohammed Ajine Syrische vluchteling in Turkije

Volgens Ajine zijn andere delen van Syrië ook niet veilig voor vluchtelingen om naar terug te keren. Hijzelf komt uit Idlib, dat onder controle staat van het Turkse leger, en heeft daar een huis. Maar veel vluchtelingen komen uit andere delen van het land, die in handen zijn van het regime. Volgens mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch zijn deze gebieden niet veilig. Terugkeerders zijn in de ogen van het regime al snel verdacht. Velen worden opgepakt, ontvoerd of verdwijnen in de martelgevangenissen.

Lees ook deze reportage uit Idlib: In de afvoerput van de Syrische oorlog valt amper te overleven

„Veel Syriërs kunnen niet terug naar huis”, zegt Ajine. „Tijdens de feestdagen gingen ze wellicht naar Idlib om familie te bezoeken die daar naartoe is gevlucht en in een kamp verblijft. Maar de oorlog is nog niet voorbij, dus het is er niet veilig, zelfs als de beschietingen van het regime zouden stoppen. Idlib is een tweede Gazastrook: de meest dichtbevolkte plek op aarde. Je kunt er niet werken of een bedrijf beginnen. Mensen overleven dankzij steun van ngo’s.”

Ajine werkt als lasser in de bouw. Maar als gevolg van de hoge inflatie heeft hij steeds minder werk. Mensen hebben geen geld. „Soms heb ik moeite om de huur en mijn rekeningen te betalen”, zegt hij. „En ik moet ook mijn huis in Syrië bekostigen. Ik maak een erg slechte tijd door.” De hoog oplopende discussie over vluchtelingen in Turkije draagt bij aan zijn somberheid. Maar daar wil hij weinig over kwijt. „Je kunt voor het minste of geringste worden gedeporteerd, zelfs als het niet politiek is.”