In Parijs liepen de protesten zondag uit op rellen. Dat gebeurt bijna jaarlijks tijdens de 1 mei-manifestaties in de Franse hoofdstad, maar nu valt de feestdag vlak na de herverkiezing van Emmanuel Macron. De Franse president wil onder meer de pensioenleeftijd in Frankrijk verhogen. Op de foto is te zien hoe een bushalte is beklad met de teksten: "Macron in brand" en "nooit werken, sabotage".

Foto Alain Jocard/AFP