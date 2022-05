Opnieuw grote drukte op Schiphol, voorgenomen reizigersbeperking mislukt

Het is Schiphol niet gelukt om het aantal reizigers zondag sterk te beperken, zo laat een woordvoerder weten. De luchthaven had zich tot doel gesteld om zondag 5.800 reizigers minder dan gepland te laten vertrekken. Schiphol vroeg luchtvaartmaatschappijen tickets om te boeken naar andere data of luchthavens, maar dit lukte onvoldoende. De door personeelstekorten veroorzaakte drukte van de afgelopen dagen houdt daardoor aan.

Ook zondagochtend vormden zich lange rijen buiten de vertrekhallen op Schiphol. De luchthaven verwacht dat er zondag zo’n 70.000 passagiers zullen vertrekken. De grootste drukte vindt naar verwachting tussen 10.00 en 16.00 plaats. Luchtvaartmaatschappijen adviseren hun passagiers om eerder naar de luchthaven te komen. Een woordvoerder van Schiphol zegt dat het „alle hens aan dek” is voor het personeel, dat moet „roeien met de riemen die we hebben”.

Tientalen vluchten geschrapt

Schiphol kampt met grote personeelstekorten van onder meer beveiligers, bagage-afhandelaars en het vliegpersoneel van de maatschappijen. Toen er gedurende de coronapandemie twee jaar lang minder werd gevlogen, verloren veel werkenden op Schiphol hun baan. Doordat veel mensen voor de meivakantie een vlucht boekten, nam de druk op het personeel op de luchthaven toe, wat vorig weekend leidde tot een grote staking van bagagemedewerkers en veel uitgevallen vluchten.

Voor dit weekend schrapte luchtvaartmaatschappij KLM op verzoek van Schiphol tientallen vluchten. Budgetluchtvaartmaatschappije Easyjet liet weten diens vluchtschema niet te willen wijzigen.

