Vertraagde of geannuleerde vlucht? Financieel is de reiziger zelden de dupe

Combineer een zondag in de meivakantie met een personeelstekort op Schiphol en je krijgt chaos. Zondagochtend stonden weer lange rijen passagiers tot buiten de vertrekhal van de luchthaven. De brandweer gaf de wachtenden water. Schiphol verwachtte zondag zo’n zeventigduizend vertrekkende reizigers.

Pogingen van het vliegveld om het aantal passagiers te verminderen, mislukten. Reisorganisaties kregen de vraag of hun klanten ook op een ander tijdstip of via een ander vliegveld wilden vertrekken. Dit wilden de meesten niet. Tientallen vluchten werden geschrapt en veel andere liepen vertraging op.

In vergelijking met vorig weekend valt de chaos op Schiphol nog mee, zegt Frank Oostdam, voorzitter van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). „Toen was er een staking, nu zien we dat de medewerkers op Schiphol zich het snot voor de ogen werken. Maar de wachtrijen zijn natuurlijk wel gigantisch. Er is simpelweg te weinig vliegveldpersoneel.”

Geld terug

De reiziger mag dan veel hinder ondervinden, financieel is hij niet slecht af. In Europees verband is afgesproken dat passagiers (een deel van) hun geld terugkrijgen bij vertragingen of annuleringen.

Wie met vertraging te maken krijgt, heeft recht op compensatie van de luchtvaartmaatschappij of, bijvoorbeeld als hij een pakketreis (vlucht plus hotel) geboekt heeft, bij de reisorganisatie. Op de site van de Consumentenbond staat een tabel met soorten vertraging plus bijbehorende bedragen. Dit loopt uiteen van 125 euro bij vertraging tot twee uur op vluchten van maximaal 1.500 kilometer, tot 600 euro als een vlucht van meer dan 3.500 kilometer meer dan vier uur vertraagd is.

Alleen bij ‘overmacht’ hoeft de luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie niet uit te keren. Daaronder valt extreem weer, terrorisme of andere noodsituaties. Personeelstekorten, die zondag de boosdoener waren, niet, net zomin als technische mankementen. Door een aantal rechterlijke uitspraken lijken ook stakingen niet langer te worden gezien als overmacht voor de maatschappij.

KLM zegt in een reactie dat het bedrijf gedupeerde reizigers aanmoedigt om zo snel mogelijk contact op te nemen. „Wij zullen hun zo goed mogelijke alternatieven bieden en eventueel kunnen ze rechtstreeks een claim voor compensatie indienen”, aldus een woordvoerder.

Annulering

Als de vlucht helemaal geannuleerd wordt, krijgt de reiziger het hele bedrag van het vliegticket terug. Dit betekent niet dat het automatisch wordt teruggestort; in veel gevallen zal de reiziger er zelf achteraan moeten.

De Consumentenbond onderscheidt een aantal manieren om dit te doen. Ten eerste kan de gedupeerde reiziger het geld terugvragen bij de luchtvaartmaatschappij. Die moet het binnen een week terugstorten. De reiziger mag een voucher of nieuwe vlucht weigeren, aldus de Consumentenbond. Andere opties zijn het terugdraaien van de creditcardbetaling, via een bericht aan de creditcardmaatschappij, of naar de rechter stappen. Een klacht indienen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport kan ook, maar dan krijgt de gedupeerde niet individueel zijn geld terug. De toezichthouder kan bij veel klachten wel onderzoek doen, wat kan leiden tot een massaclaim.

Tot slot zijn er de claimorganisaties, zoals AirHelp en Aviclaim. Zij beloven tegen een commissie, tot een derde van het terug te vragen bedrag, het geld voor de consument terug te vragen. De Consumentenbond meldt dat de reiziger de commissie pas hoeft te betalen als hij het geld daadwerkelijk terugkrijgt.

Een van de claimorganisaties, EUclaim, biedt extra informatie over bijkomende kosten als je vlucht geannuleerd is. Als de passagier een hotelovernachting nodig heeft en de luchtvaartmaatschappij kan deze niet regelen, dan mag hij die zelf boeken. Belangrijk is wel, aldus EUclaim, „dat je geen suite in een vijfsterrenhotel boekt, maar het bij een twee- of driesterrenhotel houdt”.

Ook kosten voor maaltijden en taxi’s kunnen worden teruggevraagd, belooft de claimorganisatie. Zelfs als de vlucht vanwege een noodsituatie geannuleerd is, en de reiziger dus niet zijn ticket vergoed krijgt, heeft hij alsnog recht op een vergoeding voor hotels, maaltijden en taxi’s, ook als het oponthoud meerdere dagen duurt. Al vanaf twee uur vertraging heeft de reiziger het recht om wat te eten en te drinken te kopen.

Gederfd reisgenot

Voor de reisorganisaties, zegt Oostdam, is het van belang om zo snel mogelijk een alternatief te verzinnen als een vlucht niet door kan gaan. „Bij pakketreizen ligt het financiële risico bij ons. Wij hebben voor de reiziger een hotelkamer gereserveerd. Als die niet komt opdagen, zegt het hotel: ja, leuk en aardig, maar ons moet je gewoon betalen voor die kamer.” Als een passagier een dag later naar de plaats van bestemming vertrekt dan gepland, betaalt de reisorganisatie ook voor het „gederfde reisgenot”, zegt Oostdam.

Om die kosten te drukken, is het voor reisorganisaties dus zaak om hun klanten zo snel mogelijk een alternatief aan te bieden. En daar zijn ze dit weekend goed in geslaagd, aldus Oostdam. „Men is zó eager om na twee jaar corona op vakantie te gaan, dat reizigers vaak al snel met een andere oplossing akkoord gaan. Kunnen ze niet naar Cyprus, dan willen ze wel naar Griekenland of Turkije. Als ze er maar even tussenuit kunnen.”