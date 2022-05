Radicaal-links belooft invloed in Frankrijk, maar aanhangers zijn sceptisch

‘U zult op uw 60ste met pensioen kunnen gaan, u zult een hoger minimumloon hebben, u zult vastgezette [brandstof]prijzen hebben. Een andere wereld is mogelijk!”

De zware stem van parlementslid Adrien Quatennens (31) van het radicaal-linkse La France Insoumise (‘Het Frankrijk dat zich niet onderwerpt’, LFI) schalt deze zondag door de smalle straten van het Noord-Franse Lille. De jonge politicus spreekt op een geïmproviseerd podium achterop een truck honderden aanhangers toe tijdens een demonstratie ter ere van de Dag van de Arbeid. Hij draagt een sjerp in de kleuren van de Franse vlag; zijn felrode haar glinstert in de zon. Om de truck zijn betogers verzameld met kleurrijke vlaggen van politieke partijen, vakbonden en studentenorganisaties.

Het lijkt door Quatennens’ uitspraken even alsof Frankrijk aan de vooravond van de verkiezing van een nieuw staatshoofd staat. Maar de presidentsverkiezingen zijn juist net achter de rug; LFI’s kandidaat Jean-Luc Mélenchon werd derde. Toch durft Quatennens grote beloftes te doen, met het oog op de parlementsverkiezingen in juni. Daarbij hoopt LFI een meerderheid te halen, waarna de partij Mélenchon als premier naar voren zou mogen schuiven. „Mélenchon à Matignon”, roepen sommige betogers in Lille, verwijzend naar de Parijse ambtswoning van de premier.

Linkse ideeën

Dokter Yann Constant tijdens het 1 mei-protest in Lillle. Foto Anita Pouchard Serra / Hans Lucas

„In Frankrijk denken we al heel lang dat het aan de president is om alles te bepalen”, zegt arts en betoger Yann Constant (30) op straat in Lille; hij draagt een zwart leren jasje en heeft als een van de weinigen geen vlag of protestbord in de hand. „Maar wie Frankrijk eigenlijk hoort te regeren, is het parlement.” Constant is daarom naar de demonstratie gekomen om „mensen te mobiliseren” voor de parlementsverkiezingen. „Als we een cohabitation krijgen [waarbij de president samenwerkt met een premier van een andere politieke partij] kunnen de linkse ideeën voortbestaan. Ik geloof echt dat we allemaal samen kunnen komen om ideeën over gelijkheid en klimaat effectief tot leven te brengen,” zegt hij. Op de achtergrond klinkt het geluid van de trommels.

Andere betogers zijn minder optimistisch. „Het is logisch dat Quatennens zegt dat we een meerderheid kunnen bereiken, maar ik geloof er niet in”, zegt politicologiestudent Léonard Lhuillier (19); zijn bruine krullen zijn over zijn voorhoofd gekamd. Lhuillier denkt dat het „niet realistisch” is dat LFI zoveel kiezers achter zich krijgt dat de partij een meerderheid kan behalen in het 577 zetels tellende parlement. „Ik denk dat zelfs hij eigenlijk niet in zijn beloftes gelooft.”

Zijn studiegenoot Zoé Dumay (20) – blond haar, gouden bril, trenchcoat – denkt dat demonstreren meer nut heeft dan stemmen bij de parlementsverkiezingen. „De straat op gaan is volgens mij het enige dat de situatie kan veranderen. De conventionele methoden van politieke participatie zijn helemaal niet meer effectief”, zegt ze, wijzend op de lage opkomstcijfers bij verkiezingen in Frankrijk.

De studenten politicologie Zoé Dumay en Léonard Lhuillier bij de betoging in Lille. Foto Anita Pouchard Serra / Hans Lucas

Dumay onderstreept ook de verdeeldheid bij de linkse partijen: bij de presidentsverkiezingen deden zes linkse kandidaten mee, waardoor de kiezersgroep zo verdeeld was dat geen van de kandidaten het tot de tweede ronde schopte. Voor die stembusgang weigerden de kleine linkse partijen samen te werken, maar de voor hen gênante resultaten (behalve LFI haalde geen van de linkse kandidaten meer dan 5 procent van de stemmen) toonden dat ze weinig keuze hebben. De partijen beseffen dat alleen één overkoepelende linkse partij bij de parlementsverkiezingen van 12 en 19 juni een meerderheid kan halen en zo de komende jaren een stempel drukken op het beleid van centrumpresident Emmanuel Macron.

Samenwerking

Er is dan ook enige beweging te zien: De Socialistische Partij en de Groenen hebben bekendgemaakt in overleg te zijn met LFI over een samenwerking voor les législatives; Mélenchon zei zondag zelfs dat een akkoord „slechts enkele millimeters” verwijderd is. Bij de gesprekken mag zijn partij het voortouw nemen, omdat hij als enige goed scoorde bij de presidentsverkiezingen. Dit leidt echter ook tot weerstand bij andere partijen, die vrezen dat ze hun eigen identiteit en idealen kwijtraken als ze zich achter de radicaal-linkse ideeën van LFI scharen.

Zo sprak een aantal prominente politici van de Socialistische Partij zich de afgelopen dagen kritisch uit over de gesprekken. Oud-president François Hollande waarschuwde voor de EU- en NAVO-kritische ideeën van LFI. Volgens hem zou met een dergelijke linkse samenwerking „de geschiedenis van het socialisme, van [oud-president] François Mitterrand en zijn Europese inspanningen, van [oud-premier] Lionel Jospin en zijn economische geloofwaardigheid en zijn sociale vooruitgang in twijfel worden getrokken”.

Arts Constant vindt dat de partijen zich over deze meningsverschillen moeten heen zetten; volgens hem heeft links Frankrijk meer aan „een blok waarachter communisten, groenen én mensen die strijden voor de rechten van arbeiders” zich kunnen scharen.

Dag van de Arbeid Onrust in Parijs Traditiegetrouw demonstreerden in veel Franse steden vakbonden en linkse partijen op de Dag van de Arbeid. Zij eisten onder meer hogere lonen en effectiever klimaatbeleid. In Parijs kwamen duizenden mensen af op een demonstratie die begon op het Place de la République. Sommige demonstranten keerden zich tegen de politie, er werd brand gesticht en winkels geplunderd. De politie reageerde met waterkanonnen en traangas. Ook in Rennes was het onrustig en zette de politie traangas in.

