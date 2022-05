Twintig jaar geleden, op een avond in mei, liep ik over het Amsterdamse Rokin. Ik studeerde sociologie en had net een laat college gehad in de Oudemanhuispoort. Opeens ontving ik een sms’je van een vriend: „Pim Fortuyn is neergeschoten, check het nieuws.”

Matthijs Rooduijn is politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam.

In het verhaal dat ik anderen over mezelf vertel was dit een cruciaal moment in mijn carrière. Hoewel ik een paar maanden eerder nog nauwelijks geïnteresseerd was in politiek Den Haag, fascineerde Fortuyn mij mateloos. Hoe was het mogelijk dat een politieke nieuwkomer zoveel wist los te maken? Dit uitzoeken werd mijn belangrijkste doel als student. En nu, twintig jaar later, ben ik er in zekere zin nog steeds mee bezig. Wie was Pim Fortuyn? En vooral: wat is zijn erfenis?

In een mooi opiniestuk in NRC betoogde Leonard Ornstein vorige week dat Fortuyn het idee dat politiek veranderbaar is heeft teruggebracht in Nederland. „Als new kid on the block haalde hij in 2002 zijn kracht uit uitbundig politiek theater dat samenging met polariserende aandacht voor het migratievraagstuk, een scherp oog voor betere uitvoering van overheidstaken en een hernieuwd geloof in maakbaarheid van de samenleving.”

Succesvolle populisten

Maar om Fortuyns erfenis beter te begrijpen zullen we hem ook moeten plaatsen in de geschiedenis van het rechts-populisme. De grote verkiezingsoverwinning die de Lijst Pim Fortuyn een dikke week na Fortuyns dood binnensleepte was wereldnieuws. Dat kwam niet alleen door de moord, maar ook doordat de verkiezingsoverwinning paste binnen een zich steeds scherper aftekenend patroon van succesvolle rechtse populisten. Denk aan Silvio Berlusconi in Italië (1994 en 2001) en Jörg Haider in Oostenrijk (1999).

Deze rechts-populistische politici zorgden voor electorale aardverschuivingen. De gevestigde partijen en media vroegen zich daarop vertwijfeld af hoe het mogelijk was dat ze die niet hadden zien aankomen. Functioneerden hun maatschappelijke voelsprieten niet meer? Was hun contact met ‘de straat’ verloren gegaan? Ter compensatie gingen ze zich steeds eenzijdiger op de boze burger richten.

Het politieke discours is sindsdien geradicaliseerd. In een aflevering van het televisieprogramma Barend en Van Dorp in 2001 verwees toenmalig VVD-Kamerlid Geert Wilders naar Fortuyns oproep „tot een Koude Oorlog tegen de islam” als „een verwerpelijke opmerking, omdat hij daarmee alle moslims op één hoop gooit”. Wilders vervolgde: „De islam, daar is niets mis mee, dat is een te respecteren godsdienst. De meeste moslims in de wereld, maar ook in Nederland, zijn goede burgers waar niets mis mee is.” Zulke genuanceerde uitspraken uit de mond van Wilders zijn nu ondenkbaar. En de flink geradicaliseerde Wilders is op zijn beurt weer rechts ingehaald door Thierry Baudet.

Radicaal-rechts omarmd

Met de bril van nu was Fortuyn relatief gematigd. Ter illustratie: samen met collega-politicologen hou ik een overzicht bij van welke partijen in Europa als populistisch radicaal-rechts geclassificeerd kunnen worden. Inmiddels geloven we dat Fortuyn toch niet in dat rijtje thuishoort. Populistisch was hij zeker. Maar radicaal-rechts? Dat is moeilijk vol te houden als het politieke midden van nu veel van Fortuyns ideeën van toen zonder enige terughoudendheid uitdraagt.

Het gevaar dat uitgaat van het mainstream worden van radicaal-rechtse ideeën – nationalisme, xenofobie en autoritarisme – kan moeilijk worden overschat. Kijk naar Hongarije, waar de radicaal-rechtse premier Viktor Orbán vakkundig de liberale democratie om zeep heeft geholpen, en mede daardoor de recente verkiezingen heeft gewonnen.

Fortuyn was een populist, zeker. Maar radicaal-rechts? Dat is moeilijk vol te houden

Het pijnlijk ironische is dat de omarming van radicaal-rechts gebaseerd is op een misverstand. Veel mensen denken dat radicaal-rechts zijn electorale successen van de afgelopen jaren te danken heeft aan een verrechtsing van de publieke opinie. Om deze reden, en uit angst te missen wat er borrelt in de samenleving, zijn media en politieke partijen de geluiden van radicaal-rechts stelselmatig gaan versterken. Alle scheten van de Wildersen en Baudets in deze wereld werden en worden niet alleen opgemerkt, maar vaak ook uitgebreid bediscussieerd.

Maar de publieke opinie ís helemaal niet rechtser geworden. Sterker nog: men is gemiddeld juist positiever gaan denken over immigranten en immigratie. De grote verandering die zich in de afgelopen decennia heeft voorgedaan is dat mensen met anti-immigratieopvattingen veel beter hun weg zijn gaan vinden naar partijen met soortgelijke ideeën. Maar door het misverstand dat kiezers massaal rechtser zijn geworden is het politieke debat inmiddels veel radicaler dan de publieke opinie.

Naar de héle straat luisteren

Fortuyn heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Maar zijn invloed moet ook niet worden overschat. Radicaal-rechtse politici boeken electorale successen in vrijwel alle ons omringende landen. Ongetwijfeld zouden ook zonder (de moord op) Fortuyn rechts-nationalistische kiezers steeds beter hun weg naar dergelijke partijen zijn gaan vinden. We moeten ervoor waken de geschiedenis met een deterministische bril te bezien.

Dat geldt vermoedelijk ook voor mijn eigen geschiedenis. Was de moord op Fortuyn echt zo’n bepalend moment? Ook al vóór de opkomst van Fortuyn raakte ik steeds meer geïnteresseerd in politicologische vraagstukken. Fortuyn heeft me een zetje gegeven, maar de keuze om het populisme te gaan bestuderen had ik zonder hem misschien ook wel gemaakt.

We zullen het nooit weten. Wat we wel weten is waar we nu staan: in een samenleving waarin radicaal-rechtse retoriek wijdverspreid en normaal is geworden, terwijl burgers gemiddeld juist positiever zijn gaan denken over immigratie. De grote vraag is wat we daarmee moeten.

Misschien kunnen we, o ironie, te rade gaan bij Fortuyn zelf. Was hij niet degene die mensen de hoop teruggaf dat de samenleving maakbaar is en dat in de politiek verandering mogelijk is? Die vriend en vijand ertoe aanzette meer naar ‘de straat’ te gaan luisteren? Politici en media zouden die les ter harte kunnen nemen. Maar dan hoop ik dat ze deze keer hun oor te luisteren leggen bij de héle straat, en niet alleen bij de boze en nationalistische geluiden.

