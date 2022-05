Schip met Russische olie nog steeds vast in IJmuiden

De Sunny Liger, een schip met een lading Russische olie, ligt zondagochtend nog steeds voor anker bij de Zeesluis IJmuiden omdat de Amsterdamse haven de lading niet wil lossen. Dat laat FNV Havens-bestuurder Niek Stam weten aan NRC. Het schip vaart onder de vlag van de Marshalleilanden, maar is afkomstig uit de Russische haven Primorsk. Sunny Liger ligt sinds de nacht van vrijdag op zaterdag vast.

Aanvankelijk was de Sunny Liger van plan de lading te lossen in een haven in Zweden, maar daar werd het geweigerd waarna het een plek reserveerde in een Rotterdamse terminal. De Oekraïense ambassade in Nederland riep het kabinet vervolgens op het schip uit de Rotterdamse haven te weren. Maar omdat het schip niet onder Russische vlag vaart, valt het niet onder de EU-sancties tegen Rusland. Volgens minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) kan het kabinet daarom niet ingrijpen.

‘VOC-mentaliteit’

Vrijdagochtend verdween Sunny Liger eerst uit het aanmeldsysteem van de Rotterdamse haven, waarna het een paar uur later weer verscheen, lieten inspecteurs aan FNV-bestuurder Stam weten. In de loop van vrijdagavond werd duidelijk dat het schip onderweg was naar de haven van Amsterdam. Daar weigerden havenmedewerkers de lading Russische olie te lossen. Sindsdien ligt Sunny Liger voor anker in IJmuiden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert nog te achterhalen welke tankeigenaar in de Rotterdamse haven de reservering van Sunny Liger op vrijdag had goedgekeurd. Diegene heeft volgens Stam een „VOC-mentaliteit”: „het is oorlog dus er valt geld te verdienen”. „Wij vinden het besmet werk om Russische olie, die niet eens voor een Nederlands bedrijf bedoeld was, te lossen.”

