Radiouitzending Özcan Akyol naar Hilversum verplaatst vanwege bedreigingen

De uitzending van het radioprogramma Onze Man in Deventer van presentator Özcan Akyol is zaterdagnacht op last van de politie verplaatst naar het mediapark in Hilversum. De politie Oost-Nederland onderzoekt bedreigingen aan het adres van Akyol. Normaal gesproken vindt de uitzending van het programma plaats vanuit Akyol’s huis in Deventer, maar dit keer werd Akyol naar eigen zeggen naar de studio in Hilversum „geëscorteerd”.

Een woordvoerder van de politie laat tegenover persbureau ANP weten dat er een aangifte ligt en dat de melding serieus wordt genomen. Over de aard van de dreigementen wil de politie niets kwijt. Hangende het onderzoek wordt terughoudend omgegaan met het verspreiden van informatie over de zaak. Akyol laat weten dat de bedreigingen geen verband houden met de rel rondom het deze week stopgezette programma Vandaag Inside, waar hij afgelopen donderdag te gast was.

Aan het begin van zijn programma in de nacht van zaterdag op zondag, vertelde de programmamaker dat de „ernstige bedreigingen” niet alleen hem raken, maar ook zijn gezin en de mensen met wie hij samenwerkt. Daarom besloot hij het programma in Hilversum te maken. Het is niet duidelijk of de komende uitzendingen ook vanuit Hilversum gemaakt zullen worden. „Iedere keer zal opnieuw een dreigingsanalyse gemaakt worden”, aldus Akyol in een reactie aan NRC.

Lees ook dit interview met Özcan Akyol: ‘Als ik mijn mooie Audi met wiet bij elkaar had verdiend, had ik meer respect gekregen’