Pool wil geen creatieve therapie en vindt zichzelf niet verslaafd

Sebastian (29) ziet om negen uur ’s ochtends in de Alkmaarse rechtbank wat bleekjes, na ruim twee uur in het justitiebusje vanuit de gevangenis in Veenhuizen te hebben gezeten. Hij is een serie-inbreker uit Zaandam, die vorig jaar de zogeheten ISD-maatregel opgelegd kreeg. Dat is een straf van maximaal twee jaar in een Inrichting Stelselmatige Daders, waar getracht wordt de recidivekans te verkleinen en verslaving te bestrijden. Maar Sebastian is Pools en dus werd hij ook tot ongewenste vreemdeling verklaard – hij kreeg een ‘kale ISD’, alleen gericht op uitzetting én op bestrijding van zijn verslaving. Een eerdere uitzetting was mislukt: Sebastian kwam terug, ook in zijn oude leven.

Nu lijkt het beter te gaan. Veenhuizen is tevreden. Ze vinden hem een harde werker, vooral in de koffiebranderij, die zich positief opstelt. Zijn casemanager bevestigt het, via een videolink. De vraag vanochtend is vooral of Sebastian nu wel of niet verslaafd is – of ooit was. Zelf vindt hij van niet. „Als ik ging stelen, gebruikte ik nooit.”

Het is ‘verlengingsochtend’ in Alkmaar. Er zijn een aantal gedetineerden achter elkaar besteld, wier sancties opnieuw worden beoordeeld – meestal met getuige-deskundigen. In twee van de drie zaken wordt meteen uitspraak gedaan. Alleen over Sebastian wil de rechtbank twee weken bedenktijd.

Eén gedetineerde reisde met de trein onder begeleiding uit de tbs-kliniek in Groningen: een vriendelijke, gigantische man, die in verslaafde, schizofrene en psychotische staat in 2017 iemand ernstig verwondde met een aardappelschilmesje. Hij blijkt intens tevreden met de Groningse Mesdagkliniek. Dankzij medicatie, gesprekken en creatieve therapie leerde hij spanningen herkennen en over emoties praten. Zijn advocaat is trots op haar cliënt, die véél „helderder” is dan vorige keren. De rechtbank wenst hem veel succes en ziet hem graag terug over twee jaar.

Sebastian vroeg via zijn advocaat om een zogeheten ‘tussentijdse toetsing’. Hij meent dat er voldoende vorderingen zijn gemaakt. En dat ook zijn begeleiders hem rijp vinden voor terugkeer naar Polen. Daar wil hij gaan klussen aan het ouderlijk huis – hij werkte ooit in de bouw. En mogelijk wil hij later met zijn vriendin bij zijn vader in België gaan wonen. Met stelen is hij klaar.

Een harde werker die zich positief opstelt, behalve bij het therapeutisch ‘drummen en schilderen’

Er is alleen één probleem: hij weigerde mee te doen aan de verplichte creatieve therapie tegen verslaving. Hij heeft wel met succes het ‘hondenproject’ in Veenhuizen afgerond. Maar „schilderen en drummen, dat is niks, hè”. Intussen adviseert Veenhuizen verlenging tot december, gevolgd door uitzetting. Sebastian wil eerder kunnen vertrekken – de papieren zijn in orde, tot het ticket aan toe. Zijn casemanager vindt vrijlating van een „frisse ISD’er” na nog maar zeven maanden „prematuur en niet gebruikelijk”. Als hij nou maar aan de therapie zou meedoen, dan was vrijlating éérder dan december nog wel aan de orde. Maar Sebastian „heeft al besloten” dat zoiets ook zónder ‘schilderen en drummen’ moet kunnen. Hij onderschat zijn problemen, zegt zijn casemanager. „Wij zien wél een gebruikersprobleem.” En de therapie is heus niet alleen maar ‘trommelen en schilderen’, er zijn ook gesprekken. Onder meer met een ex-verslaafde en ex-gedetineerde. Daar zou Sebastian toch wel een paar maanden aan moeten willen besteden.

Zijn advocaat vraagt zich af wat het verschil is tussen vrijlaten in april of december. En wat de meerwaarde van zo’n cursus is, die „echt niet voor iedereen is” of dat hoeft te zijn. Haar cliënt wil echt weg; zijn vriendin gaat met ’m mee.

De officier houdt voet bij stuk. Meneer is dan wel uitzetbaar, maar hij kán terugkeren en wat dan? Het zou toch schelen als hij z’n traject in Veenhuizen rustig zou afmaken. En doet hij dat goed, dan is beëindiging vóór december best bespreekbaar.

De rechtbank wijst twee weken later het verzoek van Sebastian af. De uitzetting moet wachten op het voltooien van de verslavingstherapie. Anders dreigt terugval, recidive en dus „onveiligheid, ernstige overlast en verloedering van het publieke domein”.

