Inflatie stuwt de populariteit van kledingbanken

Pieter Rietveld (69), een charismatische man in een blauw-wit fleecevest, drinkt een kop zwarte koffie. Hij zit in een grijze luie stoel, naast hem staat een blauw winkelmandje gevuld met kledingstukken. Rietveld heeft er niet voor betaald. Zijn AOW-uitkering is voor boodschappen nog net voldoende, „maar daar is ook alles mee gezegd”.

Voor kleding gaat Rietveld daarom naar kledingbank De Zeecontainer in Groningen. De kledingbank is een paar jaar geleden opgericht door Natascha (47) en Ronald Snoek (51). Mensen met een minimuminkomen kunnen er elke week gratis een winkelmandje kleding vullen. Ze mogen zelf kiezen wat ze meenemen en de keuze is niet beperkt tot één setje per keer. „Een echte winkelervaring dus”, zegt Natascha.

De kleding komt bij de kledingbank terecht doordat mensen kleding doneren. „Vrijwilligers van de winkel controleren of de kleding nog bruikbaar is, daarna wordt ze gesorteerd en opgehangen.” Ze krijgen van alles binnen: van bruidskleding tot aan ondergoed. Daarom is er voor elke categorie een speciale ‘kledingafdeling’ ingericht.

Meer klanten door de oorlog

Dat de kledingvoorraad op peil blijft, is belangrijk, want de vraag wordt steeds groter. Door de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie waardoor alles duurder wordt, zagen Natascha en Ronald het aantal aanmeldingen stijgen. Hadden ze over heel 2021 1.422 aanmeldingen, tot en met april zijn dat er al 1.750.

Ook andere kledingbanken zien die stijging. Bij Stichting Kledingbank Rotterdam ‘Past’ komen er elke week nieuwe klanten bij – vooral vluchtelingen uit Oekraïne en Syrië, maar ook mensen die door de hoge prijzen niet meer kunnen rondkomen. De kledingbank in Zoetermeer ziet daarnaast een toename van klanten die door corona hun baan zijn kwijtgeraakt.

Hoe groot de landelijke toename precies is en wie de nieuwe gebruikers zijn, wordt nergens geregistreerd. Hoeveel kledingbanken er precies zijn, is ook onduidelijk, volgens kledingbank.nl zijn het er „ongeveer 54”. Algemene cijfers ontbreken, omdat er anders dan bij de Voedselbank geen landelijke coördinatie is en veel kledingbanken door vrijwilligers zijn opgericht.

In Groningen is Pieter Rietveld een van de klanten die door de hoge inflatie niet meer rondkomt. Zijn AOW-uitkering bedraagt 1.244 euro netto. Dat was al krapjes, maar de laatste tijd is er wel erg veel „creativiteit nodig”. Per week heeft hij 70 euro over voor boodschappen. Hij is daarom een zelfverklaard koopjesjager geworden en probeert voor één product verschillende gerechten te verzinnen. „Gehakt is redelijk goedkoop”, dus daar maakt Rietveld „gehaktballen, spaghetti, worsten, lasagne en soep mee”.

Ook voor zijn hoge energiekosten heeft Rietveld een oplossing bedacht: in zijn huis staat de verwarming nu altijd op 17 graden. „Het is gelukkig goed geïsoleerd, en anders doe ik gewoon een dikke trui aan.” Andere mogelijkheden ziet hij niet. Zijn energierekening is in een half jaar tijd gestegen van 168 naar 280 euro.

Voor sommige mensen met een AOW-uitkering is de laatste tijd wel heel veel „creativiteit nodig” om rond te komen. Foto Kees van de Veen

Nattevingerwerk

Wie wel en wie niet tot de kledingbank wordt toegelaten, verschilt. Soms is een verwijzing van een hulpverlener nodig, soms is een bewijs van een laag inkomen voldoende. Natascha en Ronald Snoek uit Groningen hanteren inkomenscriteria. Een alleenstaande zoals Rietveld mag niet meer dan 250 euro per maand te besteden hebben. Het is een beetje nattevingerwerk. „Mensen moeten ons een berekening laten zien van de inkomsten en uitgaven. Het bedrag dat overblijft, is dan het besteedbaar inkomen”, zegt Natascha.

Vluchtelingen hoeven niet aan de inkomenseis te voldoen. „Ze worden door de gemeente naar ons doorverwezen en hebben bijna nooit een redelijk inkomen”, zegt Natascha.

Assan (35) – hij wil liever niet met zijn achternaam in NRC – vluchtte uit Syrië en werd in Groningen ondergebracht op een tijdelijke noodopvangboot. In Syrië had hij een baan in een kledingwinkel. Nu loopt hij rond bij de kledingbank. Assan draagt een blauw jasje en felgekleurde sneakers. Hij vindt het leuk om outfits te stylen. „Door de kledingbank heb ik nu die mogelijkheid, want geld om het zelf te kopen, heb ik niet.” Een tijdje geleden heeft hij zich daarom ook aangemeld als vrijwilliger. „Zo kan ik anderen helpen met kleding uitzoeken.”

De Groningse kledingbank had 1.422 aanmeldingen over heel 2021, tot en met april 2022 is dat al opgelopen tot 1.750

Schaamte

Situaties als die van Rietveld en Assan zien Natascha en Ronald Snoek elke dag voorbijkomen. Studenten, vluchtelingen, ouderen, gezinnen – uit elke laag van de samenleving komen mensen die het zelf niet meer redden. „Ik sprak met een studente die van 70 euro aan servicekosten naar 300 euro ging”, zegt Ronald. „Dat is niet te doen natuurlijk.” Natascha: „Jonge mensen hebben al zo veel schulden, je wil ze niet met meer opzadelen.”

Dat mensen een beroep doen op de kledingbank delen ze niet altijd met anderen. „Er heerst veel schaamte”, zegt Natascha. „Het is niet leuk om toe te geven dat je voor de kinderen geen eten of kleding kan kopen.” Een oplossing voor armoede vindt ze lastig te bedenken. Rietveld heeft wel een idee. „Gewoon de potjes van de overheid beter verdelen, daar zit geld genoeg.”