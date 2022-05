India snakt naar regen en verkoeling

Reparateur Raju heeft op deze zondagmiddag geen moment rust. Terwijl hij klanten telkens opnieuw vraagt een waterflesje te vullen, is de gedrongen airconditioning-reparateur in de weer met een lasapparaat, gereedschappen en vetdoeken. De mensen bij wie hij over de vloer komt in de residentiële wijken van New Delhi, doen intussen zo min mogelijk. De Indiase hoofdstad ligt op apegapen, geveld door een verzengende hitte die hier en verder in noordwestelijke en centrale gebieden al dagen heerst. In zeker negen steden werden in het weekend volgens de Indiase Metereologische Dienst (IMD) temperaturen van rond 45 graden gemeten.

New Delhi zucht onder wat volgens de IMD de derde „hittegolf-periode” sinds eind maart is. De instantie spreekt van een hittegolf wanneer de maximumtemperatuur 4,5 tot 6,4 graden Celsius hoger ligt dan normaal. „Het aantal aanvragen voor een servicebeurt nam een week of vijf geleden ineens toe. Mensen blijven bellen”, zegt Raju. „Niemand heeft geduld, mensen kunnen niet wachten tot hun airco gerepareerd is.”

De zomermaanden april, mei en juni zijn sowieso heet in delen van India, zoals deelstaten Rajasaten en Andhra Pradesh, gevolgd door de verkoelende moesson. In de afgelopen twee maanden, vroeger dan gebruikelijk dus, werd een veel breder gebied dieprood gekleurd op de weerkaarten. In het noordoosten van het land, waartoe New Delhi hoort, noteerde de IMD april als de op één na heetste april in 72 jaar. De gemiddelde maximumtemperatuur over de hele maand was 40,2 graden Celsius.

Brandende vuilnisbelt

Vanwege de extreme temperaturen waarschuwde premier Narendra Modi deelstaatministers voor brandgevaar, nadat branden waren ontstaan in jungles en ziekenhuizen. Zo vatte afgelopen dinsdag ook de immense vuilstort bij Bhalswa, aan de noordgrens de hoofdstad, vlam. De vuilnisbelt is zo hoog als een flatgebouw en is in oppervlakte groter dan vijftig voetbalvelden. Na twee dagen blussen zijn nog smeulende stukken te zien. De geur van het rottende, smerige afval, de dikke zwarte rookpluimen en de hitte die het asfalt van de aanvoerweg bijna laten smelten – wie hier een gekoelde auto uitstapt, wordt de adem haast benomen.

„Er is geen ontsnappen aan”, zegt de 45-jarige Sunita Kumari vanachter de flappen van een okergele doek, die ze om haar hoofd heeft gebonden om zich te beschermen tegen de onverbiddelijke zon. Zij en haar familieleden – drie zoons en hun jonge gezinnen – werken op de afvalberg, waar ze plastic en andere bruikbare spullen scheiden van de rest.

„De rook prikt, het slaat op de longen. Het is alsof je telkens zélf door de brand moet lopen”, zegt Kumari. „Toen de brand volop woedde, werden twee van de kinderen misselijk.” Net als veel andere informele dagloners woont de familie in krotten aan de voet van de afvalberg. Op de stortplaats wordt dagelijks ruim tweeduizend ton afval gedumpt. Methaangas, dat ontstaat als organisch materiaal vergaat en wordt opgehoopt tussen de ontelbare lagen huisvuil, kan spontaan tot ontbranding komen bij de extreme temperaturen. „Dat gebeurt elk jaar, maar nu is het nog niet gelukt om het te blussen.”

Klimaatverandering

Voor de miljoenen mensen in India zonder airconditioning of zelfs watertoevoer trekt de extreme hitte een wissel op de gezondheid. De gezondheidsminister van het noordwestelijke Gujarat vertelde aan persbureau Reuters dat ziekenhuizen een zaal moeten inrichten voor patiënten met zonnesteken en ernstiger klachten.

In Indiase media stellen onderzoekers dat er een verband is tussen deze extreme weersomstandigheden en klimaatverandering, al zou het te vroeg zijn om de precieze invloed vast te stellen. Klimaatdeskundige Arpita Mondal, van het Indian Institute of Technology Bombay, vindt het vooral zorgelijk dat de temperaturen ook buiten de bekende ‘hot-spots’ in het land zo hoog zijn. Zij keek bij de BBC vooruit naar effecten later dit jaar. Onder de huidige omstandigheden krijgt ook tarwe waarschijnlijk hittestress en loopt de oogst gevaar.

De komende week brengt lichte regenval wellicht even respijt in de hoofdstad. Later in mei gaat de temperatuur naar verwachting nog verder omhoog.