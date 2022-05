Hoop voor Jenin? Alleen als God het wil

Vroeg in de ochtend van 18 april stapte Lotfi Labadi (18) op zijn bromfiets om uien te gaan kopen voor het restaurant waar hij werkte. In zijn dorpje Al Yamoun, gelegen tussen de glooiende heuvels van de Westelijke Jordaanoever, stuitte hij die morgen echter op Israëlische militairen. Om onopgehelderde redenen opende een van hen het vuur op hem, waarbij Lotfi in het hoofd werd geraakt en hevig begon te bloeden. Pas drie kwartier later lieten de Israëliërs volgens Palestijnse bronnen een ambulance toe uit het naburige Jenin. Vier dagen later stierf hij alsnog.

Verslagen zitten zijn ouders enkele dagen later op kussens op de grond in een van de sobere kamers van hun betonnen huis. Op de gang en voor het huis is een poster gehangen van hun doodgeschoten jongste zoon. „Hij had nog zoveel dromen”, snikt zijn moeder Sana (52), terwijl ze een dekentje over haar benen trekt. „Hij wilde een auto kopen en zei dat hij dan mijn chauffeur zou zijn en me zou brengen waar ik maar heen wilde.” Haar man, de 64-jarige Ibrahim, zit er zwijgend naast.

De dreun voor het echtpaar kwam extra hard aan omdat ze in december 1989 – nog maar kort getrouwd - ook al een babydochtertje hadden verloren tijdens een nachtelijke Israëlische inval. De eerste Intifadah (Palestijnse opstand) was toen in volle gang. Volgens de ouders heeft een van de militairen op het meisje gestaan. Ze laten enkele gruwelijke foto’s van een verminkt babylichaam rondgaan. „Autopsie wees volgens de Israëliërs als doodsoorzaak uit dat het kind iets verkeerds had gegeten”, zegt Sana verbitterd, „terwijl ze nog helemaal niet kon eten en alleen nog melk dronk.”

Het echtpaar heeft nog zes kinderen, drie dochters en drie zoons. Een van de dochters is ook weer Baraa genoemd, net als haar onfortuinlijke zusje. Baraa betekent onschuldig in het Arabisch. „Het heeft me jaren gekost om over haar dood heen te komen”, zucht Sana. En ze blijft bang nog meer kinderen te verliezen. „Je zit constant in angst. De hele tijd zit je op je telefoon te kijken en vraag je je af: zullen de kinderen terugkomen? Is er iets ergs gebeurd. Zo kun je niet leven.”

Verzetshaard

Lotfi was geen uitzondering. Alleen al in april zijn er tenminste 23 Palestijnen door het Israëlische leger doodgeschoten en sinds begin dit jaar al zeker 46, onder wie acht kinderen. Die cijfers bevestigen dat het in jaren niet zo onrustig is geweest op de Westelijke Jordaanoever als nu. Het Israëlische leger voert naar eigen zeggen meer operaties uit om nieuwe terroristische aanslagen te voorkomen. Na een betrekkelijk rustige periode werd Israël in maart en april opgeschrikt door vier aanslagen, waarbij veertien mensen omkwamen. De laatste, op een bar in Tel Aviv, werd gepleegd door een 28-jarige man uit Jenin. Twee bezoekers werden gedood en dertien gewond.

De stad Jenin en omstreken geniet al langer de reputatie van een hardnekkige verzetshaard tegen de Israëlische bezetting. Nergens is dat beter voelbaar dan in het vluchtelingenkamp aan de rand van de provinciestad. Overal hangen posters van martelaren, die bij confrontaties met de Israëliërs zijn gedood of gevangen genomen. Sommige van recente datum, andere al vergeeld of deels vergaan.

Een Palestijnse demonstrant wordt door Israëlische troepen in Beit Dajan tot stoppen gemaand. Foto Jaafar Ashtiyeh / AFP

Een kamp in de gewone zin van het woord is het allang niet meer. De tenten zijn door eenvoudige stenen woningen vervangen. Hier en daar passeren krakkemikkige auto’s, die elders al zouden zijn afgedankt. Veel bewoners stammen nog altijd af van de mensen die in 1948 uit het huidige Israël werden verdreven.

Een deel van de woningen en andere gebouwen dateert pas van na 2002. In dat jaar, toen de tweede Palestijnse opstand woedde, werd het kamp na een hevige veldslag van tien dagen tussen gewapende Palestijnen en het Israëlische leger deels met de grond gelijk gemaakt. Israël wilde Jenin zo straffen voor het feit dat er nogal wat daders van terroristische aanslagen op Israëlische doelen vandaan kwamen.

Nachtelijke invallen

De 23-jarige Muamen Hamdi heeft zijn hele leven in het kamp doorgebracht. Hij werkt in de bakkerij van zijn oom, tegenover een moskee. „Aan die strijd van 2002 heb ik geen herinneringen, maar zo erg als nu heb ik het niet eerder meegemaakt”, zegt hij, terwijl vanuit de minaret met maximaal volume wordt opgeroepen tot het middaggebed. „Het is echt een vreselijk zware tijd. Een vroegere klasgenoot van me is dit voorjaar ook gedood door het leger. En er zijn voortdurend nachtelijke invallen in het kamp en arrestaties. Sommigen raken daarbij gewond. Wat is dat nou voor leven!”

Hamdi, gekleed in een zwart T-shirt en met een bescheiden baardje, vertelt dat zijn grootvader voor 1948 land bezat bij Kafrayn, niet ver van de Israëlische havenstad Haifa. Dat is de familie echter door Israëliërs afhandig gemaakt. Op de vraag of ze daar ooit enige compensatie voor hebben ontvangen, snuift hij slechts minachtend. „Nee, natuurlijk niet, al was het ons land.”

De ouders van de doodgeschoten Lotfi Labadi. Foto Floris van Straaten

Niet alle bewoners laten de talrijke nachtelijke invallen in het kamp passief over zich heen komen. Sommigen bieden ook nu nog gewapend verzet. „Ze verdedigen het kamp”, bevestigt Hamdi. Volgens de Israëlische strijdkrachten is het daags tevoren ook weer tot een gewapend treffen gekomen met tientallen „relschoppers”, die met scherp terugschoten en explosieven naar de Israëlische militairen gooiden.

Komt Hamdi soms ook niet in de verleiding zich bij het gewapend verzet aan te sluiten? Spelend met een autosleutel aan een koordje, antwoordt hij omzichtig: „Ze behandelen ons vreselijk, terwijl wij alleen maar een normaal leven willen. Wat moet ik doen wanneer ze komen? Er is een bezetting, we zullen ons altijd blijven verzetten.”

Ook inwoners van Jenin die buiten het kamp wonen, lijden onder de recente geweldsgolf. De 28-jarige Ibrahim – hij wil zijn achternaam niet geven – drijft een kledingzaak, waar hij uit Turkije geïmporteerde merkkleding verkoopt van onder meer Hugo Boss en Pierre Cardin. Hoewel het in de stoffige soukh druk genoeg is met mensen die etenswaren inslaan voor de iftar en het naderende Suikerfeest, heeft hij nauwelijks klanten. „Het gaat dit jaar zelfs nog een stuk slechter dan tijdens de corona-pandemie”, zegt hij.

Modieuze kleding

Dat komt volgens hem ook deels doordat Israël de grens op 9 april sloot voor Palestijnen die aan de Israëlische kant van de grens wonen. Zij komen gewoonlijk graag naar Jenin om modieuze kleding te kopen die daar goedkoper is dan in Israël. Vooral tijdens de vastenmaand ramadan is dat een belangrijke bron van inkomsten voor de winkeliers. Ook het vervoer andersom was tot nader order niet toegestaan.

Thuis kan Ibrahim zich evenmin aan de spanningen van de laatste weken onttrekken. Hij pakt zijn telefoon en laat een videofilmpje zien dat hij onlangs ’s nachts maakte vanaf zijn balkon. Daarop is te zien hoe een Israëlisch konvooi met pantserwagens en ander zwaar materiaal met denderend lawaai passeert. „Waarom moet ik zulke dingen zien”, roept Ibrahim geëmotioneerd. „Dan weet ik dat er weer iets verschrikkelijks staat te gebeuren in de buurt, dat weer ergens iemand gedood zal worden.”

Lotfi Labadi. Foto Floris van Straaten

Veel hoop op verbetering heeft eigenlijk niemand in Jenin. „Als je niet vrij bent, kun je ook niet hopen”, zegt Hamdi in het ‘kamp’. „Zelfs als ik een eenvoudig tripje naar Nablus (een stad ruim 40 kilometer verderop, red) wil maken, heb ik al de grootste problemen. Als de Israëlische militairen bij een controlepost op mijn identiteitskaart zien dat ik uit het vluchtelingenkamp van Jenin kom, houden ze je zo vier uur vast. In Jeruzalem ben ik zelfs nog nooit geweest. We leven in een gevangenis. Ik ben een verdrietig man.”

Aan Sana en Ibrahim Labadi is de vraag of zij nog hoop hebben voor de toekomst ook niet besteed. „Inshallah”, mompelt Sana slechts. Als God het wil. Ibrahim, die zes lange jaren als illegale hulp in een restaurant in Tel Aviv werkte en daar ’s nachts met vier anderen een kamer zonder matrassen deelde, is ditmaal spraakzamer. „Mijn hele leven heb ik onder de bezetting geleefd. De Israëliërs willen gewoon geen vrede. Ze willen niet dat wij zelfs maar in ons dorpje in vrede leven. Zelfs in ons eigen huis laten ze ons niet met rust. Nee, hoop heb ik eigenlijk nooit gehad.”