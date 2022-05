Het charmeoffensief van Johnny Depp

Het grootste deel van de tijd zit Johnny Depp vrij ontspannen in het getuigenbankje. Meestal gehuld in driedelig pak, met een massieve ring om elke vinger en zijn halflange haar in een laag staartje. Zelfs onder de tl-verlichting van de Amerikaanse rechtbank in Virginia – ver van het witte doek – weet Depp het publiek te charmeren tijdens de wekenlange vechtscheiding met zijn ex-vrouw, actrice Amber Heard.

In 2017 ging het koppel na een tumultueus huwelijk van vijftien maanden uit elkaar. Een jaar later publiceerde The Washington Post een opinieartikel van Heard (36) waarin zij schreef dat ze slachtoffer was van huiselijk geweld. Depp (58) werd alom als schuldige aangewezen, al noemde ze hem niet expliciet bij naam. Hij verloor grote rollen in onder meer de filmreeksen van Pirates of the Caribbean en Fantastic Beasts. Depp besloot zijn ex-vrouw aan te klagen voor smaad, het opiniestuk zou zijn carrière hebben verwoest. Hij eist 50 miljoen dollar. Na een jaar lang juridisch gesteggel, klaagde Heard op haar beurt Depp aan voor smaad, omdat zij als leugenaar zou worden weggezet. Heard eist 100 miljoen dollar.

Nu staan de twee sinds afgelopen week tegenover elkaar in een rechtszaal en kijkt de hele wereld via een livestream mee hoe ze elkaar beschuldigen van de meest afschuwelijke zaken. YouTube, Instagram en TikTok staan vol rechtszaalfragmenten waarin hun relatiecrisis tot in de meest persoonlijke details wordt uitgemeten. Zo zou Heard een wodkafles naar Depp hebben gegooid, waardoor hij het topje van zijn middelvinger verloor. Depp stuurde lugubere sms’jes naar vrienden, waarin hij het heeft over haar „rottende lijk”. Heard zou volgens Depp ontlasting hebben achtergelaten op ‘zijn kant’ van het bed (Depp kan zijn lach nauwelijks inhouden). Heard wijst naar de honden als schuldigen (onmogelijk, volgens Depp). Het heeft iets weg van een duistere realityserie, met elke dag nieuwe ontluisterende onthullingen.

In de getoonde video’s, die Heard stiekem opnam, is te zien hoe een agressieve Depp keukenkastjes dichtslaat, tot de scharnieren het begeven, en een bokaal rode wijn inschenkt. Depp geeft toe dat hij de kastjes een klap gaf, maar ontkent dat hij Heard „noch een andere vrouw” ooit heeft geslagen. Volgens hem was juist Heard de agressor in de relatie. Haar tirades zouden snel escaleren. „Het kon beginnen met een klap, een duw, een afstandsbediening die ze naar mijn hoofd gooide, of een glas wijn in mijn gezicht”, getuigde Depp. Beide kampen proberen uit alle macht een bepaald beeld van de tegenstander te schetsen: volgens team Depp is Heard een manipulatieve leugenaar, volgens team Heard is Depp een gewelddadige verslaafde.

Het internet lijkt in elk geval geen genoeg te krijgen van Depps charmeoffensief. Zijn sarcastische opmerkingen jegens Heards advocaat worden met veel lof op sociale media gedeeld („Je drinkt whiskey in de ochtend, toch?”, vraagt Heards advocaat, waarop Depp met een scheve glimlach antwoordt: „Is niet elk uur happy hour?”). Op YouTube is het filmpje Johnny Depp Being Hilarious in Court! (Part 2) binnen twee dagen 13 miljoen keer bekeken. Op TikTok zijn hashtags als #teamjohnny en #justiceforjohnnydepp trending topic. Het lijkt een online offensief om de gebroken reputatie van een verworpen held te repareren.

De rechtszaak is op 12 april begonnen en zal, naar verwachting, zo’n zes weken duren. Depps getuigenissen kwamen afgelopen maandag ten einde, nu is het Heards beurt om plaats te nemen in het getuigenbankje. Ook al kunnen Depps fans zich niet verheugen op deel zes van Pirates of the Carribean, ze kunnen in ieder geval wel uitkijken naar Hilarious Moments in Court, deel drie. Ze zien het gezicht van een man die zowel gewonnen als verloren heeft.