Geen rust voor de slachtoffers van Dutertes drugsoorlog

‘Over tien dagen wordt zijn graf geruimd”, zegt Elmilita dela Cruz (61), happend naar adem. Leunend op haar stok staat ze voor het graf van haar zoon Jinbilly. Ze is niet meer zo goed ter been en heeft zojuist in de hete zon een kilometer over de vervallen Noord-Manila-begraafplaats gelopen. In een betonnen muur achter een van de stenen naamplaten ligt het lichaam van haar zoon. Jinbilly werd in 2017 op 33-jarige leeftijd doodgeschoten, op het hoogtepunt van de drugsoorlog van de Filippijnse president Rodrigo Duterte.

Jinbilly is een van vele slachtoffers van die drugsoorlog. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn er sinds het aantreden van Duterte in 2016 dertigduizend mensen die verdacht werden van drugshandel of -gebruik gedood door politie of doodseskaders, veelal agenten in burger. Terugdringen van drugsoverlast was een van Dutertes belangrijkste verkiezingsbeloftes. „Als je een verslaafde kent, schiet hem dood”, riep hij vlak na zijn inauguratie. Daders worden zelden of nooit vervolgd.

Elmilita dela Cruz bij het ‘appartementgraf’ van haar zoon Jinbilly. Foto Saskia Konniger

Dela Cruz heeft destijds 100 euro geleend om haar zoon in de grafmuur te ruste te leggen. Tijdelijk, want een dergelijk ‘appartementgraf’ is een huurgraf voor vijf jaar. Een verlenging kost opnieuw honderd euro, het kopen van een grafperceel vele malen meer en dat geld heeft Dela Cruz niet. Als ze niet betaalt, worden de overblijfselen van Jinbilly in een massagraf aan de rand van het terrein gegooid. „Zijn beenderen zouden als afval worden weggegooid”, zegt ze. „Ik ben heel blij dat pater Flavie hem nu in plaats daarvan gaat cremeren.”

In een net kantoor in het verpauperde stadshart van Manila loopt Flaviano Villanueva (51), ofwel ‘pater Flavie’, al telefonerend heen en weer. De Filippijnen staan op het punt om een opvolger van Duterte te kiezen. Villanueva, pater van de katholieke missie ‘Gezelschap van het Vrije Woord’, voert campagne voor presidentskandidaat Leni Robredo, mensenrechtenactiviste en uitgesproken tegenstander van Duterte. Villanueva is, met zijn stoere, kale hoofd, geen doorsnee pater. Hij draagt een T-shirt met een opdruk van Rappler, een kritische nieuwswebsite van de Filippijnen, opgezet door Nobelprijswinnaar Maria Ressa. „En dan te bedenken dat ik zelf op het monster heb gestemd”, zegt Villanueva, terwijl hij een telefoontje wegdrukt. „Ik dacht dat hij een slagvaardig politicus zou zijn. Maar een goede politicus heeft een geweten en dat heeft Duterte niet.”

Lees ook dit interview met Maria Ressa uit 2020: ‘Wij journalisten zitten na 4 jaar Duterte al zo’n beetje in Siberië’

„Hoe meer kinderen en weduwen van geëxecuteerden ik tegenkwam, hoe meer ik betrokken raakte”, vertelt Villanueva. De armsten bleken al snel het vaakst slachtoffer te zijn van Dutertes drugsoorlog. Villanueva begon, naast de gaarkeukens die hij in arme wijken runt, een programma voor nabestaanden van vermoorde drugsverdachten. „We helpen ze hun leven te herpakken. Of met een aangifte doen. De waarheid is dan in ieder geval ergens opgeschreven.” Villanueva staat vanwege zijn activiteiten op de radar van de overheid. Sinds 2019 lopen er rechtszaken tegen hem. Samen met andere activisten wordt hij aangeklaagd voor smaad en samenzwering tegen de president. Hij ontvangt doodsbedreigingen. „Van mensen die Duterte beschermen.”

Villanueva heeft contact met 250 families van wie het leasegraf binnenkort verloopt, of al verlopen is. Met behulp van donaties regelt hij een crematie, opdat nabestaaden de overledene de laatste eer kunnen bewijzen.

Benauwd golfplaten hok

Elmilita dela Cruz woont met haar vier overgebleven kinderen en zes kleinkinderen in de sloppenwijk Tondo. Ze heeft haar best gedaan om van een benauwd golfplaten hok, waarvoor ze 50 euro per maand betaalt, een thuis te maken. Rond een oude televisie heeft ze familieportretten opgehangen, ingelijst in kleurig papier. Jinbilly hangt vooraan, een stoere pose met zonnebril. Dela Cruz is blij dat ze vandaag zijn graf heeft kunnen bezoeken. Over tien dagen zullen Jinbilly’s overblijfselen op kosten van de kerk worden gecremeerd. Villanueva zal de ceremonie leiden.

Het drugsbeleid van Duterte heeft steun van de meerderheid van de bevolking, legt politicoloog Victor Manhit in een café in het zakendistrict van Manila uit. „Vooral in de middenklasse is er een cultuur ontstaan die dit rechteloze beleid heeft genormaliseerd. Vaak wordt aangenomen dat de geëxecuteerde schuldig is.”

‘Als je een verslaafde ziet, schiet hem dood’, riep Rodrigo Duterte

In de afgelopen jaren was er slechts één zaak waarin het tot een veroordeling is gekomen. Op 16 augustus 2017 werd de zeventienjarige Kian delos Santos doodgeschoten. De zaak kreeg veel media-aandacht. „Het is veelzeggend dat alleen Kians zaak als onrechtvaardig wordt beschouwd. De meeste slachtoffers wonen in sloppenwijken. Kian ging naar een goede school. Hij was een slachtoffer met wie de middenklasse zich kon identificeren.”

Lees ook dit profiel van Duterte: Filippino’s dwepen met hun botte leider

Kians moord werd op beveiligingscamera’s vastgelegd. „Heel het land kon zien hoe de agenten Kian zonder aanleiding aanhielden en fouilleerden”, vertelt zijn oom Randy delos Santos (44) vanachter zijn bureau in het kantoor van Villanueva. Op zijn jasje draagt hij een button van presidentskandidaat Robredo. „Daarna sleurden ze hem mee in de richting van de rivier. Kian riep: ‘Stop, stop! Ik heb morgen een schooltoets!’ Die woorden zijn toen de Filippijnen rondgegaan en hebben veel mensen geraakt. Kian had niets misdaan. Hij woonde alleen maar in een arme buurt. Hij had een studiebeurs bemachtigd, waardoor hij naar een dure school kon. Hij werkte ’s avonds in de straatwinkel van zijn vader.”

Kian werd gevonden met drie kogelgaten in zijn hoofd. Zijn lichaam lag in foetushouding, vuisten gebald. Op de camera’s is te zien hoe de agenten hem dwingen een pistool vast te houden, om later te kunnen aanvoeren dat Kian zich gewapend verzette. Mede door de inspanningen van Delos Santos zijn de drie agenten die Kian doodschoten veroordeeld tot levenslang. Hij helpt nu medeslachtoffers om diezelfde gerechtigheid te krijgen.

In de val gelopen

Het onrecht heeft ook Jinbilly’s moeder in zijn greep. „Hij is in de val gelopen”, stelt ze. Zittend op een houten krukje vertelt ze hoe haar zoon werd doodgeschoten. „Hij was in het huis van een gevangenismaatje. Mijn zoon was bij zijn vrouw op bezoek. Het was net voor middernacht. De vrouw was even ijs halen. Ze zeggen dat hij lawaai maakte. Dat er luide muziek opstond. Net die avond kwam de politie.” Wijkgenoten vertelden Dela Cruz dat de agenten op zoek waren naar de vriend van haar zoon. Maar die was er niet. „Ze wisten dat mijn zoon een andere persoon was, want getuigen hoorden de agenten zeggen: ‘Schiet dan hém maar neer.’ Maar niemand wilde dit in een rechtszaak verklaren. Ik denk dat de agenten hun quotum moesten halen en toen mijn zoon maar hebben neergeschoten.”

Zoals veel nabestaanden durft Dela Cruz geen klacht in te dienen. Ze is bang dat de politie wraak zal nemen. „Ik heb ook andere kinderen.”

Villanueva hoopt dat Robredo de verkiezingen wint, maar hij weet dat haar opponent, de zoon van oud-dictator Ferdinand Marcos, in de peilingen voor staat. „Als Marcos wint, dan zal voor mij de hel losbreken.” Villanueva houdt rekening met gevangenschap, of dat er een dreigement wordt uitgevoerd. „Natuurlijk heb ik angst, ik ben ook maar een mens. Maar mensen rekenen op mij. Bovendien sta ik niet alleen. Het is een collectief gevecht.”

Dit is de eerste bijdrage van Saskia Konniger als correspondent in Zuidoost-Azië.

Internationaal Strafhof Voorlopig weinig kans op proces tegen Duterte Sinds 2018 probeert een groep Filipijnse advocaten president Rodrigo Duterte voor het Internationale Gerechtshof in Den Haag te krijgen. Het Hof gaf in november 2021 opdracht tot strafrechtelijk onderzoek, maar twee maanden later was de zaak al vastgelopen. Duterte erkent het Hof niet en weigert mee te werken. Voorlopig heeft hij weinig te vrezen, want een verdachte kan niet bij verstek worden vervolgd. Als Marcos Jr. op 9 mei wordt gekozen als opvolger Duterte, is de verwachting dat hij Duterte in bescherming zal nemen. Ook zal hij, zeker als Sarah Duterte, de dochter van Rodrigo, wordt gekozen als vicepresident, Duterte’s drugsbeleid waarschijnlijk voortzetten.