Fortuna-coach Sjors Ultee over de strijd onderin de Eredivisie: ‘Deze fase is zo intensief’

Routineus heeft Sjors Ultee (34) alle tv-zenders te woord gestaan als hij zich zondagavond bij zijn ouders voegt in het spelershome van Fortuna Sittard. Hij is blij hen te zien. „Bij hen kan ik altijd mijn emoties kwijt.” Met een watertje in de hand kan hij uitblazen zonder dat zij een analyse verwachten van de wedstrijd die zij deze namiddag hebben gezien. „Ik hoef ze ook niet te entertainen.”

Gelukkig maar. Want Ultee, sinds 2019 werkzaam bij Fortuna, voelt zich even leeg. Vergelijk het met studenten die een week hebben geblokt op een examen – ook die moeten bijkomen als zij de toets eenmaal hebben gehad. Alle energie balt zich samen voor dat ene moment.

Ultee zei het vorige week maandag al aan de telefoon. „Deze tijd is zo intensief.”

Deze tijd – dat is de slotfase van de Eredivisie. De alles of niets weken in de staart van de ranglijst. Wie ontsnapt aan degradatie? Eén punt kan het verschil maken. Eén doelpunt zelfs. Hoe is dat voor een trainer wiens ploeg nog niet veilig is? Wat doet hij dag voor dag? Wat niét?

Maandag

Echt goed geslapen heeft Ultee niet als hij maandag tegen negenen op de club arriveert. Dat doet hij nooit na een wedstrijd. Zelfs niet na de belangrijke overwinning op Go Ahead Eagles (1-0) van zondagavond, waardoor zijn team veertiende staat – twee plekken en drie punten boven de degradatiezone.

„Het geluksgevoel houdt nog wel 24 uur aan, maar meestal ben ik al meteen bezig met de week erop. Mijn moeder zegt altijd dat ik vijf minuten blij ben na een overwinning en drie dagen chagrijnig na een nederlaag.”

Na de wedstrijd had hij nog één biertje met collega’s gedronken. Daarna reed hij naar zijn appartement in Brunssum en heeft hij integraal de wedstrijd tegen Go Ahead teruggekeken. Vervolgens concentreerde hij zich op het weekprogramma en de maandagtraining. Na twee afleveringen van The Sinner op Netflix was het toch weer 03.00 uur geworden.

Een voordeel: hij hoeft maandag geen nabespreking te houden. In de eerste seizoenshelft deed hij dat standaard, nu kiest hij zijn momenten, omdat spelers hem al genoeg hebben horen praten. Lang duurt de dag niet. De basisspelers van zondag herstellen in de gym, welness en massageruimtes, terwijl de wisselspelers vol aan de bak moeten. Ultee leidt die sessie niet, maar staat wel op het veld. „Die jongens moeten zien dat ik hen zie.”

Dinsdag, woensdag

Het is weekend voor de spelers van Fortuna. Omdat Ultee vindt dat de voorbereiding op een wedstrijd niet langer dan drie dagen moet duren, heeft hij zijn spelers dinsdag en woensdag vrij gegeven. „Twee dagen achter elkaar vrij hebben voetballers zelden.”

Hij evenmin. Maandagmiddag is hij meteen naar zijn huis in Utrecht gereden – zijn „thuisstad”. Zijn ouders wonen er ook , net als zijn vrienden en vriendin, en hij legde er de basis voor zijn werk als trainer op het hoogste niveau. Zonder zelf ook maar één profduel te hebben gespeeld.

De weg die hij aflegde is vaak beschreven. Anders dan veel trainers in de Eredivisie die soms via de snelweg naar het hoofdtrainerschap raceten, klom hij stap voor stap omhoog. Hij deed de Pabo, ging aan het werk ging in het speciaal onderwijs, maar werkte intussen ook voor FC Utrecht. Van clinicmedewerker werkte hij zich in enkele jaren op tot assistent van toenmalig hoofdtrainer Rob Alflen, die nu ook bij Fortuna werkt. Als zijn assistent.

FC Utrecht was een leerzame tijd geweest. Ultee vertelt over die ene training die landelijk nieuws werd, nadat een speler, Anouar Kali, zijn teamgenoot Kristoffer Peterson een gebroken kaak had geslagen. „Het gebeurde op mijn veldje. Het tiende partijtje. Het regende, iedereen was vermoeid. Ik proefde de irritatie, toch liet ik het doorgaan. Juist vanwege die scherpte. Later voelde ik me schuldig tegenover Rob. De les? Dat ik die irritatie moet benoemen tegenover de spelers. ‘Ik weet dat jullie pissig zijn, maar waag het niet…’ Bij Helmond Sport vertelde de aanvoerder me eens dat hij iemand doormidden had gezaagd als ik daarvoor niet had gewaarschuwd.”

Goede trainers, zegt Ultee, kijken altijd vooruit. „Dat is 80 procent van het werk. Je wil voorkomen dat je spontaan beslissingen moet nemen als bijvoorbeeld Feyenoord zondag een rode kaart krijgt. Of wijzelf.”

Omdat het denken nooit stopt, zegt hij, kost het hem soms moeite om zijn hoofd leeg te maken. Hij leest graag, maar inmiddels doet hij al weken over de spionagehriller die hij telkens in zijn tas stopt, al pendelend tussen Brunssum en Utrecht. Uit eten gaan helpt wel. Maandag tafelde hij met vrienden in Zwolle. „Wel heb ik op de heen- en terugweg in de trein nog een wedstrijd van Feyenoord gekeken.” Dinsdagavond: Koningsnacht met zijn vriendin in Utrecht. Eén cocktail en één biertje.

Heeft hij op zijn vrije dagen aan voetbal gedacht? „Als ik wakker word begint vaak meteen het gepuzzel in mijn hoofd. Ook op vrije dagen. Hoe wij onszelf onder de druk van Feyenoord uit kunnen voetballen, hoe wij druk houden op hen. Er zit zoveel beweging in die ploeg.” Wanneer hij woensdagavond de A2 afdaalt richting het zuiden, zegt hij: „Ik denk dat ik thuis nog een paar uurtjes ongegeneerd naar Feyenoord ga kijken. Alleen zijn heeft soms ook voordelen.”

Supporters van Fortuna Sittard zondag tijdens de thuiswedstrijd tege Feyenoord (1-3). Foto Jeroen Putmans/ANP

Donderdag, vrijdag

Beelden zijn van groot belang voor trainers. Gewoontegetrouw heeft de staf van Fortuna vier wedstrijden van Feyenoord bekeken in aanloop naar het duel van zondag. Ultee en Alflen ieder twee; zij letten op de grote lijnen en bijzonderheden. Twee andere stafleden bekeken alle spelhervattingen van Feyenoord. De staf filtert hieruit vier keer een kwartier aan beelden, die vervolgens worden gecompromitteerd tot de tien minuten durende video die Ultee zijn spelers vrijdagochtend laat zien.

Veel langer moet het niet duren. Ultee: „Tegen Go Ahead hadden we er nog een blokje spelhervattingen bij van drie minuten, omdat zij veel uit hoekschoppen en vrije trappen scoren. Maar dat is echt de max. Hoe meer input, hoe minder blijft hangen. Spelers vinden wedstrijdbesprekingen vooral nuttig als we winnen en het plan heeft gewerkt. Verlies je, dan zeggen ze: moet dit nu echt?”

Wat belangrijk is: een goed verhaal. Best lastig soms, als de voertaal Engels is en je behalve informatie ook een gevoel wil overbrengen. „Je kunt je nooit verstoppen.” Hij merkte het laatst nog, toen een speler zich had verslapen. De reden, telefoon stuk, dus geen wekker, vond hij plausibel. Alleen: deed dat ertoe? Hij wist dat alle spelers naar hem zouden kijken. ‘En nu trainer, wat ga je doen…?’ Elke maatregel kan tot discussie in het team leiden, weet hij. „En ik wil geen onrust op de dag voor een belangrijke wedstrijd.”

Wat hij wil zeggen: problemen van spelers zijn problemen van hem. En problemen, die zijn er genoeg. „Veel mensen hebben geen idee wat zich in een voetbalteam afspeelt. Buitenlandse spelers die hun kinderen maanden niet zien, zware zwangerschappen bij vrouwen. We hebben een speler wiens vader in het buitenland op sterven ligt. Die geven we dan een dag extra vrij om naar huis te gaan. Telkens neemt hij afscheid met het idee dat het weleens de laatste keer kan zijn geweest. Dat is zwaar hè. Als er dan kritiek is in de media, denk ik: je hebt geen idee. Voetballers zijn geen robots.”

De voorbereiding op Feyenoord verloopt gelukkig zonder problemen, vertelt hij vrijdagmiddag als hij vanaf de club naar zijn appartement in Brunssum rijdt. Geen laatkomers, geen onverwachte blessures. Wel zag hij verbeterpunten in de partijvorm van die middag. De basisspelers speelden tegen de reserves, die de speelwijze van Feyenoord moesten nabootsen. „Zaterdag gaan we met de spelers de trainingsbeelden terugkijken.”

Voor de training heeft hij de spelers nog wat beelden van Feyenoords gewonnen wedstrijd tegen Olympique Marseille laten zien. „In het begin creëerde Marseille via drie passes een één-op-één kans. De verste middenvelder werd aangespeeld en via de nummer tien kwam-ie bij de buitenspeler. Zo kun je tegen Feyenoord toch gevaarlijk zijn.”

’s Avonds kijkt hij naar het schakelkanaal van de Eerste Divisie. „Dat is mijn ontspanning op zo’n dag.”

Zaterdag, zondag

„Kijk, dit is de plek waar Feyenoord vaak ruimte weggeeft bij het druk zetten.” Het is zaterdagavond en Ultee stuurt een screenshot van Feyenoord-Marseille. Vlak achter jagende spitsen van Feyenoord staat een ongedekte middenvelder van Marseille. „Als wij willen combineren, moeten wij die man zien te vinden.” Met snelle passes opzij of naar voren hoopt hij vervolgens Mats Seuntjens en Tijjani Noslin, twee aanvallende spelers, in één-op-één-situaties te brengen. „Eventueel met steun van onze backs.” Tot zover zijn (versimpelde) wedstrijdplan, dat een dag later niet het gewenste effect zal opleveren. Feyenoord wint met 3-1. „Als je tegen Feyenoord iets wil bereiken, moet je alle momenten goed zijn. Dat waren wij niet”, zegt hij na afloop. Met nog drie duels te spelen heeft Fortuna drie punten van de degradatieplaatsen.

Na het drankje met zijn ouders rijdt hij naar Brunssum. „Ik ga de wedstrijd terugkijken. Vind ik ook wel lekker.”

En zo begint de cyclus opnieuw.