U heeft het misschien gemist omdat alle berichtruimte weer eens werd opgeëist door het meest hysterische theekransje dat de Nederlandse televisiekijker de afgelopen jaren voorgezet kreeg, maar zaterdagavond werden de halve finales van de Women’s Champions League gespeeld. Vanaf zes uur viel aan de binnenlandse praatprogrammapaniek te ontsnappen met Vfl Wolfsburg-FC Barcelona. Om negen uur speelde Paris Saint-Germain tegen Olympique Lyon. Je hoefde er niet eens de tv voor aan te zetten, de wedstrijden werden uitgezonden op YouTube.

Bij elk nieuw kampioenschap is de snelheid waarmee het vrouwenvoetbal vooruitgaat de te verwachten verrassing. De ballen lijken met het seizoen strakker, de passes nauwkeuriger, de hakjes frequenter en combinaties verraden dat er zwaar op wordt getraind. Deze trein gaat niet stoppen. Op amateurvelden draaien steeds meer meisjes meer voetbaluren en in de vijver van talenten wordt het alsmaar drukker. De snelheid waarmee vrouwenvoetbal op mannenvoetbal inloopt, is torenhoog – net als mijn verwachtingen.

Aangenomen dat klimaatverandering de mensheid over een tiental jaren nog toestaat te voetballen, zou het kunnen dat we het punt bereiken waar vrouwelijke spelers hun mannelijke evenknieën alle hoeken van het veld laten zien. De beste voetballers die de mensheid heeft gekend, waren immers klein en licht gebouwd, kenmerken die je vaker bij vrouwen ziet dan bij mannen. Lionel Messi is 1 meter 69, Diego Maradona was 1 meter 65 en Johan Cruijff was gebouwd als een sliert spaghetti.

Over een jaar of tien – wederom aangenomen dat klimaatverandering professioneel voetbal nog toestaat – moet u niet verbaasd zijn als analisten het bij mannenvoetbal hebben over ‘een uitzonderlijk vrouwelijke voetballer’, wanneer ze een vooral technische, lichte, wendbare, kleine speler omschrijven. Sterker, het zou goed kunnen dat ze Maradona, Messi en Cruijff als voorbeelden van uitzonderlijk vrouwelijke voetballers aanwijzen.

Het enige dat mij, buiten klimaatverandering, voor de toekomst van het vrouwenvoetbal doet vrezen, is dat het inlopen niet alleen van technische aard lijkt te zijn, maar dat het ook gebeurt in zaken om het spel heen. Toen Ada Hegerberg voor Lyon haar eerste goal scoorde – een kopbal - vloog ze haar teamgenoten niet in de armen, maar eiste ze met norse blik en handgebaren haar applaus op. De aanmoedigingsliederen werden niet meer door sopranen gezongen, maar door lage basstemmen. De supporters rolden grote vlaggen uit over het publiek en gingen daaronder vuurwerk zitten afsteken.

Als het glazen plafond boven het voetbalveld aan diggelen gaat, kan hetzelfde gebeuren met de glazen bodem. Dan zouden de vrouwen van Barça of Lyon, wie er 21 mei ook met de cup met de grote oren vandoor gaat, in Turijn een feestje kunnen bouwen. Dan zouden ze wat schatjes kunnen oppikken die ze meenemen naar hun hotelkamers en wanneer die daar de volgende dag nog liggen te slapen, zouden de kampioenen willekeurige objecten uit de kamer grijpen en die bij de slapers tussen de benen steken. Als ze dat daarna lachend aan elkaar vertellen, zou de glazen bodem geheid breken, maar naast potentieel technischere voetballers zijn vrouwen – op uitzonderingen na – toch betere mensen. Die glazen bodem zal minder snel bezwijken dan het glazen plafond.

Carolina Trujillo is schrijfster.