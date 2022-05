Waar was u toen u voor het eerst hoorde over juicevlogger Yvonne Coldeweijer? Ik stond in oktober 2021 op een verjaardagsfeestje. Iemand vertelde me dat Coldeweijer correct voorspeld had wanneer een afkickende volkszanger zou arriveren op Schiphol. De cameraploegen die haar instructies gevolgd hadden, katapulteerden de juicevlogger tot polderberoemdheid. Als we voortaan wilden weten welke faux-pas Bekend Nederland beging, moesten we Coldeweijer op Instagram volgen.

Vreemdgaan in de club, snuiven van een salontafel of vechten op straat: als een van haar ‘spionnen’ in de buurt is, ben je als beroemdheid het bokje.

3.500 van haar volgers betalen een tientje per maand voor toegang tot Coldeweijers Telegram-kanaal, waar ze de echt sappige nieuwtjes deelt.

Haar juicewerk begon bij toeval. Na een carrière die langs Telekids en musicals leidde, raakte Coldeweijer gedesillusioneerd door de ‘corrupte’ entertainmentwereld. Ze stortte zich op vloggen en deelde in Yv & the City haar datingverhalen. Op een dag was haar „eigen leven op” en hoorde ze over een rommelige break-up van André Hazes. Daar speelde meer dan RTL Boulevard vermeldde, dacht ze. Coldeweijer deelde die vermoedens in een video die meteen door het dak ging. Roeping gevonden!

Later realiseerde Coldeweijer zich dat ze alle ergernissen uit haar entertainmenttijd kon botvieren in roddelvlogs. Ze leerde in Hilversum de ‘schijnheilige familieman’ kennen. Het type dat ondanks een gemoedelijk imago zeer vertrouwd is met het Gooische matras. In elke RTL-vergadering ging „het de eerste drie kwartier” over „die heeft het met die gedaan”, vertelde Coldeweijer in de mediapodcast die ik met Alexander Klöpping presenteer. „Ik dacht dan: maar die is getrouwd!”.

Ze gaat een tikkie sneller over tot publiceren dan een journalist. Laatst bracht ze bericht naar buiten over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag van wederom een volkszanger. Op basis van „honderden DM’s” en één bron. En een zangeres zou gevaarlijke dieetpillen op de markt hebben gebracht, volgens twee bronnen. Weinig onderbouwing? Het is een juice-kanaal, geen journalistiek, zegt ze daarover.

Maar dat nuanceverschil gaat niet meer op. Daarvoor is ze te invloedrijk. Toen Coldeweijer in februari exclusieve beelden deelde van Lil Kleine’s vermeende huiselijk geweld, brak ze definitief door. Ze heeft nu bijna een half miljoen Instagramvolgers, de gevestigde entertainmentpers kan haar niet meer negeren en haar juice heeft maatschappelijke gevolgen. Dat bericht over de volkszanger met één bron namen media massaal over. Een betrokken productiehuis stelt een onderzoek in. Coldeweijer is zich „doodgeschrokken” dat haar juice „uit de context wordt getrokken”. „Als ik had geweten dat het zou worden overgenomen, [..] had ik het gelaten.”

En de zangeres? Zij daagde Coldeweijer voor de rechter en kreeg gelijk: de juicevlogger moet een rectificatie plaatsen, want ze heeft volgens de rechtbank met haar grote bereik „een zekere verantwoordelijkheid” en moet roddels „voldoende aannemelijk maken”.

Een klassiek verhaal: de uitdager van de macht is nu zelf de macht. Ze heeft heimwee naar die tijd van minder volgers. „250.000 volgers was de sweet spot”, zei ze. „Laat mij nou gewoon die gekke meid zijn die dingen roept.”

Zo hebben juice-kanalen in een half jaar met hun overweldigende succes het geheimzinnige karakter van het eigen medium alweer ondergraven.