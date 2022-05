‘Er is een ziekelijke behoefte projecten te laten slagen’

In het Isala-ziekenhuis in Zwolle wilde een kinderarts een preventieve suikeroplossing gebruiken voor pasgeboren baby’s die anders een glucose-infuus zouden moeten krijgen. Er lag stevig wetenschappelijk onderzoek voor de nieuwe behandeling, die bovendien goedkoper was en minder belastend voor de baby. Maar het management trapte op de rem: het ziekenhuis verdiende er minder mee, de arts moest eerst met een business-case komen. Tot frustratie van de arts, die het onverdedigbaar vond het financiële belang boven dat van de patiënt te stellen.

Je zou zeggen: geen verhaal waar een ziekenhuis trots op is. Maar Sido Lublink, manager van de afdeling, en kinderarts Jolita Bekhof staan samen in het vijfde Tijdschrift voor Briljante Mislukkingen, als winnaars ‘van de publieksprijs van de jaarlijkse verkiezing, om te vertellen wat ze ervan geleerd hebben: als er meer perspectieven en belangen zijn, moet je op tijd met elkaar praten. Lublink in het tijdschrift: „Het onbegrip heeft geleid tot vertraging, waardoor kinderen deze behandeling niet kregen.”

De prijs voor Briljante Mislukkingen is onlangs voor de achtste keer uitgereikt. En elk jaar, merkt initiatiefnemer Paul Iske, hoogleraar innovatie aan Maastricht University, wordt het makkelijker mensen bereid te vinden mee te doen. „Fouten zijn vermijdbaar. Maar mislukkingen heb je in alle soorten en maten, en gebeuren ook zonder dat er fouten worden gemaakt. Als je iets doet wat de moeite waard is, en ziet wat werkt en waarom, wordt een mislukking iets positiefs.”

Soms worden kandidaten teruggefloten door hun baas of de afdeling communicatie. Liever dan over ‘mislukkingen’ te praten, hebben mensen het over ‘leermomenten’. Iske: „Het woord ‘mislukking’ heeft kennelijk een hoog Nieuwsuur-gehalte.” Niemand wil een schandaal. „Als je erover praat, wordt dat gezien als dapper. Terwijl organisaties dat juist zouden moeten stimuleren. Een briljante mislukking brengt je verder. Als je het woord omzeilt, vermijd je het probleem.” En dan mis je de kans om lessen te trekken en die met anderen te delen.

‘Zo doen we het altijd’

Behalve zoiets als ‘op tijd met elkaar praten’, zijn er ook abstractere lessen te trekken. Als je weet op welke niveaus er gefaald wordt, op welk niveau dat meer of minder invloed heeft – systeem, organisatie, team of individu – en welke karakteristieken daarachter schuilen, kun je structureel iets verbeteren. Zo kan er sprake zijn van een ‘olifant’: alle betrokkenen zien een deel van het probleem, maar wie overziet de complexiteit van het geheel? Veel mislukkingen zijn het gevolg van een canyon, een ingesleten patroon: ‘Zo doen we het altijd’. Of van een ‘verkeerde portemonnee’: tegengestelde financiële belangen.

Bij de suikerbabycasus in het Isala hadden die laatste twee patronen te maken met de bekostiging van de zorg en de afspraken met verzekeraars, die het declareren van een andere behandeling bemoeilijkt.

Ook bij de juryprijs van dit jaar was sprake van een canyon. Zo hoopte Mijn Data Onze Gezondheid, een stichting die kennis verzamelt uit onderzoek van individuele patiënten naar hun eigen gezondheid, een onderzoek op te zetten met academisch ziekenhuis Amsterdam UMC. Dat zou bruikbare inzichten kunnen opleveren voor bijvoorbeeld mensen die last hebben van chronische vermoeidheid in combinatie met darmklachten. Maar het onderzoeksvoorstel werd afgewezen door de medisch-ethische toetsingscommissie van het ziekenhuis.

Initiatiefnemer Gaston Remmers wist al: voor wetenschappers zijn data die patiënten zelf verzamelen zelden nauwkeurig genoeg. Citizen science voldoet niet aan de klassieke standaard van gerandomiseerd onderzoek. Het voorstel van Remmers en Amsterdam UMC-immunoloog Anje te Velde was daarom om gerandomiseerd onderzoek te combineren met een observationele studie, maar ook een tweede toetsingscommissie vond dit onverenigbaar met de gangbare opvattingen over ethiek en methodiek. Zie daar de canyon.

Mislukking ook een succes

Vanuit het perspectief van de medisch-ethische toetsingscommissies kun je deze ‘briljante mislukking’ ook een succes noemen: zij wisten onderzoek tegen te houden dat in hun ogen niet verantwoord was. Maar hoogleraar Paul Iske zegt: „Het verlies van de één is niet altijd winst van de ander.” Zijn ervaring met zorgautoriteiten is dat ze niet moedwillig tegenwerken, maar vaak vastzitten aan hun eigen regels. „Dan is de vraag: zijn de uitgangspunten nog de juiste? Het belang van deze casus is dat die vraag gesteld wordt.”

Iske, van huis uit theoretisch fysicus en ooit „baas innovatie” bij ABN Amro, ziet na acht jaar ervaring met zorgorganisaties welke „faalpatronen” daar anders zijn dan in andere sectoren. „Doordat het over de gezondheid van mensen gaat, is er een groot besef van risico’s. Maar dat leidt ook tot risicomijdend gedrag op plekken waar fouten minder erg zijn. Wat je ook vaker ziet dan elders is ‘de lege plek aan tafel’ – belangrijke partijen, de verpleegkundigen bijvoorbeeld, zijn niet betrokken. Ook ‘de verkeerde portemonnee’ speelt vaak: je wilt iets verbeteren voor de patiënt maar dat kost het ziekenhuis, de specialist of de verzekeraar geld. Het zijn bijna altijd systeemvraagstukken. Het probleem in de zorg is: er is geen eigenaar, dus wie lost het op?”

Klopt de indruk dat de angst voor financiële consequenties in álle organisaties de belangrijkste reden is om niet open te zijn over mislukkingen, zelfs als ze briljant zijn? „Geld én ambitie. Veel projecten moeten slagen om opnieuw subsidie te krijgen”, zegt Iske, die Chief Failure Officer op zijn kaartje heeft staan. „En er is een ziekelijke behoefte projecten te laten slagen, omdat het anders ‘weggegooid geld’ zou zijn. Maar juist op die manier spoel je waardevol leergeld, de ‘faalopbrengst’, weg.”

Uiteindelijk komen er uit briljante mislukkingen vaak nieuwe kansen en ideeën. Immunoloog Te Velde doet nu een ander onderzoek naar vermoeidheid bij chronische darmontsteking, Remmers werkt bij de Universiteit Twente aan het verbeteren van voorwaarden voor citizen science. Kinderarts Bekhof kon met een alternatief middel alsnog aan de slag met een nieuwe behandeling voor suikerbaby’s.