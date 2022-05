Dood Paard toont zachtheid als grootste daad van liefde

Opslaan in leeslijst

Als Britt Truyts begint te zingen, valt iedereen stil. In het openingsbeeld van Looking for habibi, het slot van de trilogie die acteurs Kuno Bakker en Mokhallad Rasem de afgelopen jaren samen maakten, heft ze een betoverend lied aan, terwijl de andere performers zwijgend op hun plek blijven. Het voelt als een mission statement, alsof de makers na twee voorstellingen waarin het gesprek tussen henzelf centraal stond ruimte willen maken voor andere stemmen, en andere vormen.

Looking for habibi - habibi betekent geliefde - heeft zo een zachtere, gemoedelijkere sfeer dan de vaak conflictrijke eerdere twee delen van het drieluik, De verse tijd en Homemade, waarin de Nederlandse Bakker en de Belgisch-Irakese Rasem hun verschillen probeerden te overbruggen. Dat komt grotendeels door de uitbreiding van de groep spelers: naast Truyts voegen gitarist en oedspeler Peter Verhelst en acteur Janneke Remmers zich bij de cast, waardoor het gesprek breder wordt getrokken en daardoor minder polariseert. Het is een prikkelende metafoor voor de samenleving: hoe meer verschillende perspectieven er gelijkwaardig aan een gesprek deelnemen, hoe meer ruimte er kan worden gemaakt voor het accepteren van verschil.

Liefde

Dat sluit goed aan bij het centrale thema van de voorstelling: de liefde. In enkele verraderlijk eenvoudige vragen wordt de blik van ieder individueel castlid op het onderwerp afgetast. De eerste vraag – waar ligt je hart? – wordt bij voorbeeld door Bakker ingevuld met een schitterende monoloog waarin hij de relatie tussen de mens en de aarde in de context van een toxische relatie plaatst. Truyts en Verhelst beantwoorden de vraag met een lied, en Rasem met een enscenering van de geboorte van zijn zoon. De collectiviteit wordt onderstreept door de manier waarop de spelers elkaar inzetten bij hun verhalen: zo speelt Rasem de zwijgende Aarde, en zijn Bakker en Remmers respectievelijk de barende moeder en het ter wereld komende kind.

Als alles net iets té liefdevol dreigt te worden introduceert Remmers een dissonant. Als Bakker de vraag ‘wat is het gevoel van voor iemand vallen?’ nogal sentimenteel beantwoordt, vertelt ze dat het bij haar eerder neerkomt op „een fata morgana in een woestijn van eenzaamheid”. Onder haar aardse directheid blijkt een sterk fatalisme verborgen te gaan, waar noch het Hollandse optimisme van Bakker, noch de poëtische melancholie van Rasem tegen opgewassen is. Het leidt tot een ontwapenende uitwisseling over de vraag ‘hoe laat je los?’

Zo laat Looking for habibi zien dat je kwetsbaar durven opstellen misschien nog wel de grootste daad van liefde is.

Theater ‘Looking for habibi’ door Dood Paard. Gezien 28/4, Frascati, Amsterdam. Tournee t/m 12/6. Inl doodpaard.nl ●●●●●