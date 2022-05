Donnie laat publiek wachten op zijn smartlappen nieuwe stijl

Bijna alle bezoekers komen voor ‘de smartlap nieuwe stijl’ naar Amsterdam-Zuidoost. De pompende bassen met daarboven samenwerkingen met diverse volkszangers, zijn de afgelopen jaren Donnies handelsmerk geworden. Maar pas na ongeveer een kwartier in zijn lange show klinkt de eerste smartlap: ‘Bieber van de Kroeg’ met Mart Hoogkamer (wiens microfoon pas halverwege de track aangaat). Op de rest is het wachten.

En dat duurt lang. Zeker als blijkt dat de oudere nummers van de Amsterdamse rapper bij een groot deel van het publiek niet resoneren, maar bovendien niet goed lijken afgemixt voor een grote zaal als Afas Live. Of ligt het aan de geluidstechnici van dienst? De energieke muziek van producer Bas Bron (o.a. De Jeugd van Tegenwoordig) hoort uit de speakers te knallen. Jammer genoeg klinkt de bas vaak zompig en zijn de hoge melodieën meestal héél ver weg.

Resultaat: kletsend publiek en gigantische rijen voor de barren in Afas Live. Donnies charisma weet hem een groot deel van de avond te redden. Als hij even zijn tekst vergeet, komt hij met ter plekke verzonnen raps – freestyles – op de proppen, die perfect op de maat vallen. Achter hem is een podiumbrede Febo-muur opgetrokken met lampen in de vakjes. Als er disco klinkt, krijgt die muur alle kleuren van de regenboog. Horen we een bewerking van Frans Bauer z’n grootste hit, knippert groen licht. Logisch: „Heb je jonko (wiet, red.) voor mij? Met een grinder erbij!”

Het blijkt de opmaat naar de laatste twintig minuten, waarin alsnog een meezingfestijn ontstaat. Achtereenvolgens komen Frans Duijts, Willie Wartaal en René Froger om Donnie te versterken. Men omhelst elkaar, het bier vliegt door de lucht en de telefoontjes staan op ‘rec’. Zo krijgt iedereen alsnog een korte versie van het feest waarvoor ze kwamen.

Rapper Donnie voor de lichtgevende Febo-muur tijdens zijn concert in Afas Live. Foto Paul Bergen/ANP

Pop Donnie in Afas Live, Gehoord: 30/4, Amsterdam. Inl: maradonnie.com ●●●●●