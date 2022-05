Hoe houdt Nederland het coronavirus nu nog in de gaten?

Het was ‘de slogan’ van minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66): corona gaat niet meer weg. Maar de afgelopen weken lijkt corona wel weg. Tijdens Koningsdag waren weer als vanouds mensenmassa’s in de grote steden, de pandemie is uit het nieuws verdreven door de oorlog in Oekraïne.

Kuipers heeft gelijk: corona is niet weg. Afgelopen week lieten diverse experts weten rekening te houden met een nieuwe virusvariant die het aantal ziekenhuisopnames weer kan laten toenemen. In Zuid-Afrika loopt het aantal positieve tests inmiddels op door twee subvarianten van Omikron, die BA.4 en BA.5 worden genoemd. Die lijken vooralsnog niet veel ziekmakender. Toch houdt Armand Girbes, hoofd van de IC op het Amsterdam UMC, er rekening mee dat in het najaar in Nederland 200 tot 300 extra patiënten op de IC liggen, zei hij afgelopen week in Het Parool.

Hoe houdt Nederland het coronavirus in de gaten nu er niet meer massaal wordt getest? Dat werd anderhalf jaar lang gezien als de belangrijkste methode om het virus in te volgen. Stoppen met massaal testen „vertroebelt het zicht op het virus”, schreef OMT-voorzitter Jaap van Dissel in februari. Het testen is overigens niet helemaal gestopt: een beperkt aantal teststraten is nog open voor onder meer mensen met een kwetsbare gezondheid. Afgelopen week werden daardoor nog zo’n 3.500 GGD-testen per dag uitgevoerd. Dat is veel minder dan eind januari: toen werden 145.000 tests uitgevoerd.

Op dit moment is het zicht op het virus nog voldoende, stelt Susan van den Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten bij het RIVM. Volgens haar kunnen genoeg andere cijfers de trends in kaart brengen. Het RIVM kijkt daarom naar „een combinatie van cijfers”, zoals metingen in het riool. Vier keer per week wordt een monster genomen uit de ruim 300 zuiveringsinstallaties in Nederland. De metingen toonden afgelopen jaar dezelfde trend als het aantal positieve tests. Ook het aantal ziekenhuispatiënten met Covid blijft een belangrijke graadmeter. Tevens testen onder meer ziekenhuizen hun personeel nog. Dat is volgens Van den Hof „een soort doorsnede van de Nederlandse bevolking wat de trends in coronabesmettingen” betreft. Vooralsnog laten die cijfers hetzelfde zien: afgelopen weken daalde het aantal besmettingen.

Het RIVM wil daarnaast een grote studie opzetten waarvoor zeker 10.000 Nederlanders worden gevraagd om, als ze klachten hebben, met een wattenstaafje een neusmonster te nemen en dat naar het RIVM op te sturen, vertelt Van den Hof. Die studie moet voor het najaar lopen. Ook het aantal ‘peilstations’ bij huisartsen, waarmee de griep in de gaten werd gehouden, wordt uitgebreid: 40 praktijken deden mee, voor het najaar moeten dat er 140 zijn. De uitbreiding is al bezig: inmiddels sloten zo’n 75 praktijken zich aan.

Ziekmakender variant

Straks moet het inzicht in de verpleeghuizen ook verbeteren. „Afgelopen najaar zagen we het aantal positieve tests in de verpleeghuizen oplopen”, vertelt Van den Hof. „We hoorden toen: het ziekteverloop is veel milder dan voorheen. Dat leek dus mee te vallen, maar uit de sterftecijfers bleek dat er toch veel mensen overleden.” Het RIVM wil daarom een aantal verpleeghuizen monitoren: wie raken besmet, hoeveel van hen zijn gevaccineerd, hoeveel mensen komen te overlijden?

Van den Hof denkt dat deze cijfers genoeg informatie opleveren om in te kunnen grijpen als het coronavirus te snel om zich heen grijpt of als een zorgelijke variant opduikt. Het probleem is wel dat veel van die nieuwe onderzoeken pas in het najaar beginnen. Volgens Van den Hof is massaal testen door de GGD’s in de toekomst overigens niet uitgesloten. „Bijvoorbeeld als een variant opduikt die niet door de zelftests wordt opgepikt. Of als een variant veel ziekmakender is, dan wil je mensen de beste test aanbieden, zodat zo veel mogelijk mensen zich afzonderen bij een positieve test om te voorkomen dat ze anderen aansteken.”

De GGD’s hebben afgelopen tijd juist afscheid genomen van veel personeel. Er wordt wel gewerkt aan plannen om de testcapaciteit weer uit te breiden. Hoeveel testen de GGD in zo’n situatie moet kunnen doen, hoe snel hij dan moet opschalen, is nog onduidelijk, daarover lopen gesprekken tussen de GGD’s en het ministerie van Volksgezondheid. Naar verwachting stuurt minister Kuipers daarover in juni een brief naar de Kamer.

