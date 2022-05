Op camping Zon & Zee ‘komt alles samen’ met de komst van de Oekraïners

De Zeeuw Chris Sinke was een jaar geleden „op sterven na dood”. Zijn nier – hij is van jongs af aan nierpatiënt – leek het te begeven. Hij laat een foto zien van een bleke, vermagerde man. „Zo zag ik eruit”, zegt de man die nu een gebruind gezicht heeft en een blos op de wangen.

Sinke zit aan een picknicktafel op zijn camping Zon & Zee, de camping die nu dient als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. En die hij nooit had gekocht als hij door een oproep in zijn kerk geen nierdonor voor zijn zeldzame bloedgroep o-negatief had gevonden.

„Wil je de operatie door laten gaan?”, had de arts van Sinke vorig jaar op de dag van de niertransplantatie gevraagd. Staking in het ziekenhuis. Te weinig personeel. De nier moest twee uur op ijs. Kleinere kans van slagen dus.

Sinke besloot het te doen. Toen hij uit narcose ontwaakte, bleek dat de staking tijdens de operatie tot een einde was gekomen. De nier is gelijk vanuit de donor overgestoken, zegt de dokter, en de transplantatie is vrijwel direct aangeslagen. Uitzonderlijk.

Na zijn langdurige ziekte wilde Chris, die al jaren een verhuurbedrijf voor landbouwmachines leidde, zijn leven omgooien. Toen hij hoorde dat Zon & Zee te koop stond, belde hij goede bekende Stephan van der Linden – eigenaar van een uitzendbureau – uit het Zeeuwse Kloetinge. De twee zagen het helemaal voor zich: eindelijk een werkplek waar klanten vrolijk aankomen, alleen al omdat hun vakantie net is begonnen.

Maar nu, vijf maanden na de aankoop, is het beeld heel anders.

Op het eerste gezicht lijkt camping Zon & Zee een doorsnee camping. Aangeharkte gazons met stacaravans en campers, een receptie met kantine, gedeelde toiletten en douches, kinderen op een grote trampoline. In de tuinen van sommige caravans klinken de stemmen van Vlamingen en Duitsers.

Maar wie langer over het terrein loopt, ziet ook containers met voedsel, hygiëneproducten en tweedehandskleding. Naast de voedselcontainer hangt een Oekraïense vlag en staat een krijtbord met de tekst Koffie op z’n Hollands – in het Oekraïens. Tegen de avond komen de meeste Oekraïners uit hun caravans. Ze zoeken de campingkantine op, waar de internetverbinding het best is, en bellen geliefden aan het thuisfront.

Bericht uit Moldavië

Begin maart kregen Sinke en Van der Linden bericht van een dominee in Moldavië, die Oekraïners opvangt in zijn kerk in de hoofdstad Chisinau: of de twee compagnons vluchtelingen kunnen opvangen. Zo’n zeventig vrijwilligers uit de omgeving van Yerseke meldden zich daarop bij de camping. „Iedereen wilde iets doen”, zegt de energieke Van der Linden.

Het staat in schril contrast tot 2016, toen het huis van gemeenteraadslid Andries Jumelet (ChristenUnie) en zijn vrouw Anneke met eieren en zwaar vuurwerk werd bekogeld, nadat zij zeiden Syrische vluchtelingen in Yerseke te willen opvangen. Ze kijken met „blije verwondering”, maar ook met „verbazing” naar wat er nu op de camping gebeurt. „Toen waren mensen echt anti”, zegt Andries. „Nu staan ze in de rij om te helpen.”

Vrijwilligers proberen zo’n beetje alles voor de Oekraïners te regelen: onderwijs, vervoer naar het gemeentehuis, kleding, medicijnen, werk, boodschappen. Lokale bedrijven, veelal gespecialiseerd in vis, schenken gratis eten en caravans, of stellen ruimte ter beschikking om hulpgoederen in op te slaan.

Niet alle hulp blijkt nodig. De ‘kinderopvang’ stopt binnenkort, omdat bijna geen kinderen naar de geïmproviseerde crèche op de camping komen. In de kapsalon die de kappers uit het dorp op een maandag inrichten in de campingkantine, komt na een paar klanten niemand meer opdagen. De kappers pakken teleurgesteld en een beetje geïrriteerd hun spullen in.

De communicatie tussen de Oekraïners en vrijwilligers verloopt soms stroef. „Onlangs probeerde een Oekraïense vrouw bij de campingwinkel via een vertaalapp over te brengen wat ze nodig had”, vertelt Maria Kromwijk, coördinator van de vrijwilligers. „De vertaling was onduidelijk, maar kwam het meest overeen met het Nederlandse woord ‘tampons’.” De vrouw bleek knakworsten te bedoelen.

Oekraïners barbecueën tijdens orthodox Pasen.

Bij de campingwinkel.

José van Egmond, burgemeester van gemeente Reimerswaal waar Yerseke onder valt, bezocht de camping twee weken geleden voor het eerst. Ze was net hersteld van een longembolie en had daardoor nog het een en ander aan werk in te halen. Kromwijk liet haar het terrein zien. Van Egmond vond het „indrukwekkend”. Over meer financiële steun kon ze nog niets beloven. Ze wacht op „duidelijkheid” van de rijksoverheid.

Sinke en Van der Linden zoeken sinds het begin van de opvang financiële steun bij de gemeente, maar zeggen lang te moeten wachten op enige duidelijkheid. Na lang aandringen ontvangen ze nu 20 euro per persoon per nacht – minder dan de helft van wat het onderhouden van een vluchteling de campingeigenaren kost, zeggen ze. Hoelang ze dit volhouden, weten ze niet precies. „Maar als het geld opraakt, ga ik bij ondernemers langs om te vragen of ze ons willen steunen”, zegt Van der Linden.

Janine Van der Vloet (63), Hugo Jaeger (61) en Cary Mannaerts (69) uit de Vlaamse gemeente Schoten komen al jaren op Zon & Zee. Mannaerts al van kinds af aan. Nu voelen ze zich „onzeker” over hun toekomst. De laatste tijd hebben ze het gevoel dat ze „niet meer meetellen”. Terwijl de campingkantine officieel nog niet open is, zien ze er wel voortdurend Oekraïners rondlopen. Omdat hun internet het soms niet doet, moeten ze de wifi van de Oekraïners gebruiken. En onlangs zat een Oekraïense vrouw aan een tafel in het tuintje van een campingbewoner die er op dat moment niet was. Daar zei het personeel niets van. „We hebben niks tegen de Oekraïners en het is heel knap wat de camping voor hen doet”, zegt Van der Vloet. „Maar ons gras wordt niet gemaaid.”

Caravan verkopen

Mannaerts vraagt zich af of de camping nog toekomst heeft. Om extra woonruimte te creëren voor de Oekraïners stuurden Sinke en Van der Linden in maart al een mail naar de vaste campinggasten. Of zij hun caravan eventueel wilden verkopen? Ongeveer een derde van de vaste gasten is toen vertrokken. De drie Vlamingen moeten er niet aan denken. „Deze camping is ons leven”, zegt Jaeger.

Sinke en Van der Linden zullen op verzoek van de gemeente voorlopig niet meer dan honderd vluchtelingen opvangen. De vaste campinggasten die graag willen blijven, hoeven natuurlijk niet weg, zeggen ze. Hun betalingen helpen immers de opvang financieel vol te houden.

Een paar maanden geleden vroeg Sinke zich nog af waarom hij ooit aan de camping was begonnen. De plannen om het terrein te vernieuwen willen maar niet vlotten, de gemeente reageert traag op vergunningsverzoeken en het is simpelweg niet zo leuk als aanvankelijk gedacht. Maar met de komst van de Oekraïners komt „alles samen”. Door de nieuwe nier is hij eindelijk weer gezond. Nu mag hij „zelf iemand helpen”.