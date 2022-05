Alcaraz is de nieuwe Spaanse favoriet, en niet alleen op gravel

Een vol tennisstadion in Sabadell, een voorstadje van Barcelona. Carlos Alcaraz glijdt op het gravel naar de hoek om de service van de Australiër Alex de Minaur nog terug te kunnen chippen. Zijn bal stuitert veel te kort achter het net. Twee matchpoints achter, het ATP-toernooi van Barcelona dreigt in april voor het grote Spaanse talent te eindigen in de halve finale.

Alcaraz begint te rennen. Alleen de jeugdpuistjes op zijn wangen verraden dat hij achttien jaar is. Zijn slagarm is zo massief als de arm van een gespierde dertiger, en zo tennist hij ook. Volwassen en met een extra versnelling als de wedstrijd erom vraagt.

De Minaur slaat een forehand door het midden. Alcaraz rent voorbij de bal en slaat vanachter zijn lichaam, met een polsbeweging, een subtiele forehand die in slowmotion langs de verbouwereerde Australiër zweeft. Het is een bal die eigenlijk niet kan, en dat op het best mogelijke moment. Alcaraz wint de partij en ook het toernooi.

Het slimmigheidje doet tennisliefhebbers denken aan Roger Federer: nieuwe slagen verzinnen in benarde situaties, dat is waar de Zwitser om bekendstaat. Ook het lichtvoetige ‘dansen’ van de voorvoeten op de baan, effectief maar ook esthetisch, is iets wat Alcaraz van Federer (40) lijkt te hebben overgenomen.

Jong in de top-10

In Barcelona won Alcaraz vorige maand zijn derde toernooi in 2022, na zeges in Rio de Janeiro en Miami. Hij is nu de nummer negen van de wereldranglijst, zijn hoogste positie ooit. Hij is de jongste speler in de top-10 sinds zijn landgenoot Rafael Nadal (nu 35) zeventien jaar geleden. Die bereikte die mijlpaal ook na een toernooioverwinning in Barcelona.

„Zijn spel is electric”, zei Paul Annacone, voormalig coach van Federer en Pete Sampras dit jaar tegen The New York Times. „Ik denk dat hij geboren is voor grootse dingen.” Helemaal lyrisch is de Amerikaan Rick Macci, ooit trainer van onder anderen Venus en Serena Williams, en Andy Roddick. In een video noemde hij Alcaraz afgelopen maand het grootste talent dat hij de laatste dertig jaar heeft gezien, nog groter dan Federer, en Nadal.

En ook dan Novak Djokovic (34), over wie in 2006 voorzichtig werd gefluisterd dat hij nummer 1 van de wereld zou worden nadat de Serviër zijn eerste ATP-toernooi gewonnen, in Amersfoort. Maar bij Alcaraz is het alsof iedereen met een megafoon rondloopt om rond te bazuinen dat hij het nieuwe tenniswonder is.

Vreemd is dat niet. Van de acht spelers die vóór Alacaraz voor hun negentiende de top-10 bereikten, werden er vijf nummer 1 van de wereld: de Zweden Björn Borg en Mats Wilander, de Duitser Boris Becker, de Amerikaan Andre Agassi en Nadal.

De Griekse topspeler Stefanos Tsitsipas zei vorig jaar bij de US Open dat hij nog nooit een tennisser zo hard een bal had zien raken. Toen was hij nog vol lof over Alcaraz. Vorige week in de kwartfinale in Barcelona verloor Tsitsipas voor de derde keer van de Spanjaard en raakte hij zo gefrustreerd van diens goede spel dat hij hem expres probeerde te raken – dat mislukte.

De symboliek straalde van die onbehoorlijke actie af. Tsitsipas (23) leek, met de Rus Daniil Medvedev (26) en de Duitser Alexander Zverev (25) voorbestemd om de nieuwe topdrie te gaan vormen. Maar op weg naar de top lijken te ze worden gepasseerd door de veel jongere Alacaraz, die met zijn voorbeeldige gedrag op de baan en bijzondere spel ook nog eens zeer populair is .

Carlos Alcaraz, geboren op 5 mei 2003 in Murcia, Zuid-Spanje, begon als driejarige met tennissen. Zijn ouders ontbrak het aan de middelen om een profcarrière te bekostigen, maar goede vrienden boden de familie financiële steun.

Zijn forehand is kiezelhard, het resultaat van een armbeweging die nauwelijks met het blote oog te volgen is. Alcaraz combineert die slag met een perfect dropshot. Als tegenstanders op de baan een paar stappen naar achteren zetten, streelt de Spanjaard met zijn snaren langs de gele haren van de bal en legt hij ’m dood neer achter het net.

Coach Ferrero

Cruciaal in de opmars van Alcaraz is zijn coach Juan Carlos Ferrero (42), de Spaanse voormalige nummer 1 van de wereld die in 2003 in de finale van Roland Garros de Nederlander Martin Verkerk versloeg. Ferrero stond bekend om zijn stijlvolle manier van tennissen en zijn goede voetenwerk.

De Spaanse sportjournalist Nacho Albarran van sportkrant AS volgt Alcaraz al jaren. Hij ziet dat Alcaraz mede door de rustige Ferrero bescheiden is gebleven. „Carlos heeft vaak gezegd dat ‘Juanki’, zoals hij hem noemt, belangrijk is voor zijn spel en voor zijn leven. Ze praten samen over van alles, niet alleen over tennis”, zegt Albarran.

Door zijn recente succes wordt Alcaraz met de dag populairder in Spanje, ziet Albarran. „De verwachtingen zijn extreem hoog. Veel mensen in Spanje verwachten een briljante toekomst voor Carlos. Hij is al een idool voor kinderen. Maar ik denk niet dat we hem al moeten vergelijken met Federer, Nadal en Djokovic. Dat is nog wat te veel.”

Alcaraz begint deze week aan het graveltoernooi van Madrid als een van de favorieten, net als in de weken erop in Rome en Parijs. De Spanjaard is de laatste die bij zichzelf de druk eraf zal halen. Na zijn toernooizege in Miami antwoordde hij op de vraag of hij Roland Garros kan winnen: „Ik denk het wel. Ik heb de conditie, het zelfvertrouwen en de mentaliteit om dat te bereiken. Ik ben niet bang om te zeggen dat ik klaar ben voor een grandslamtitel.”