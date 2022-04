Zoon van een pizzabakker die het voetbal voorgoed veranderde

Monaco is een stad van heuvels, hellingen, trappen en liften. Het is mogelijk om een gebouw binnen te stappen, de lift naar boven te nemen en alsnog onder de grond te zitten. Alleen de mensen die er wonen, vinden hun weg zonder aarzeling. Zij die Monaco werkelijk kennen, hoeven nooit een trap te nemen – zij kennen de route door het doolhof.

De architectuur van de stad is het eerste waarover Mino Raiola afgelopen december begon, toen NRC een ochtend bij hem op bezoek was. De zee, zei hij, is daar – en hij wees. Je bent er binnen een minuut, maar alleen als je de weg kent naar de dichtstbijzijnde lift. Anders ben je eindeloos onderweg.

De telefoon van Mino Raiola ging die uren in zijn kantoor onophoudelijk. Er was sowieso nauwelijks een moment in zijn leven dat zijn mobiel niet ging. Verschillende beltonen, voor verschillende soorten bellers. Het kon Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) zijn, Erling Haaland (Borussia Dortmund), Matthijs de Ligt (Juventus), Paul Pogba (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax). Directeuren van Barcelona, Juventus of Manchester United. Hier zat een man die zichzelf onmisbaar had gemaakt voor de grootste voetbalclubs. Als je hem niet kende, kreeg je niet de spelers die je wilde.

En die spelers, zíjn spelers, waren alles voor hem. Overtuigingskracht, brutale doortastendheid, onnavolgbare metaforen, overdrijving, schelden – hij zette alles in om het beste uit een contractbespreking te krijgen, waarbij hij zelf vaak ook vele miljoenen verdiende – soms aan één enkele transfer. Dat maakte hem gehaat, er waren mensen die hem een parasiet vonden. Maar zijn spelers, die hielden van hem. En dat deed er voor hem toe.

De deals die hij sloot waren, anders dan mensen vaak denken, niet gebaseerd op theater en bluf. Dat waren wel instrumenten, maar in Monaco legde Raiola uit dat het niet de basis was. Dat was het feit dat hij zich kon verplaatsen in zijn onderhandelingspartner. In zijn industrie, vertelde Raiola, moet je voetbalclubs en hun bestuurders ten diepste begrijpen. Hoe de club er financieel voor staat, de interne politiek, belangen van trainers, lijntjes die lopen met andere zaakwaarnemers.

Het is, zei Raiola, precies als met de stad waarin hij woonde. Je moet de weg kennen. Anders bereik je niets. Hij was groot geworden door altijd méér te weten dan anderen. „Als je weet hoe het systeem werkt, kun je grenzen verleggen”, zei hij.

Zaterdag werd via zijn Twitteraccount bekendgemaakt dat Mino Raiola op zijn 54-ste was overleden, de spelersmakelaar die zichzelf tot zijn laatste dag graag verkocht als de zoon van een pizzabakker uit Haarlem. Hij was een man die de voetbalwereld, samen met een eliteclubje van andere spelersmakelaars, diepgaand heeft veranderd. Zonder hem hadden zaakwaarnemers geen miljoenen kunnen verdienen aan transfers en waren voetballers misschien niet de artiesten geweest waarvoor ze nu worden gehouden, mensen die soms voor meer dan honderd miljoen euro worden verhandeld.

Lees ook: het interview dat NRC in december 2021 had met Mino Raiola in Monaco. „Ik heb nooit beweerd dat ik goedkoop ben.”

Restaurant Napoli

Carmine ‘Mino’ Raiola werd geboren in Italië (Nocera Inferiore, 1967), maar vertrok toen hij één jaar was naar Nederland. Daar opende zijn vader pizzarestaurant Napoli op de Grote Markt van Haarlem. Het werd de plek waar het leven van de Raiola’s om draaide. Zijn vader werkte altijd. Achttien, twintig uur per dag. Als jongen van twaalf zag Mino maar één mogelijkheid om zijn vader vaker te zien: hij ging ook in het restaurant werken. Daar bediende hij klanten en praatte met hen. Hij zou er later op terugkijken als de leerschool die hem alles bijbracht. Hoe je ziet of een klant zich prettig voelt. Hoe je met mensen omgaat. Hoe je die dure fles wijn kunt verkopen, in plaats van de huiswijn.

Toen hij eens een wat haveloos uitziende man wilde wegsturen uit het restaurant – het was vlak voor openingstijd – werd zijn vader boos. Bij Napoli werd iedereen met respect behandeld. Het uiterlijk van de klant bleek misleidend. Hij besteedde honderden guldens aan een overvloedige lunch. Zie je wel, knikte zijn vader, en Mino begreep het.

Zijn eerste handeltjes begon de jonge Raiola ook in het restaurant. Hij bemiddelde tussen Nederlandse zakenlieden – klanten uit het restaurant – en Italiaanse leveranciers. Bloembollenhandelaren, weefselkwekers, zadenexporteurs. Intermezzo heette zijn bedrijfje. Toen hij een plaatselijk filiaal van McDonald’s kocht en de grond weer verkocht aan een vastgoedondernemer, werd Mino Raiola miljonair.

Raiola had zichzelf exclusief gemaakt, een onmisbare radar in de tandwielen van het topvoetbal

Voetbal deed hij ernaast. Via contacten kwam hij terecht bij HFC Haarlem (inmiddels opgeheven), waar hij kort technisch directeur was. In 1992 hielp hij voor het eerst een speler naar een nieuwe club. Bryan Roy vertrok van Ajax naar Foggia in Italië en Mino Raiola ging met hem mee. Letterlijk, want Raiola deed niet alleen de contractonderhandelingen, maar hielp ook met het inrichten en schilderen van Roys nieuwe huis. Het zou zijn handelsmerk worden: de totale begeleiding van spelers. De Italiaanse voetballer Mario Balotelli, een gekend enfant terrible, belde Raiola eens op omdat er brand was in zijn huis. Hij had er niet aan gedacht om eerst de brandweer te bellen.

De grote doorbraak kwam met de transfer van Pavel Nedved. Raiola ontdekte de Tsjech bij Sparta Praag en haalde hem in 1996 over om naar Lazio in Rome te komen, waar hij trainer Zdenek Zeman goed kende. Nedved werd een van de beste middenvelders ter wereld en Raiola’s naam was gevestigd. Het duurde niet lang voordat grote spelers voor Raiola’s luxe één-op-één begeleiding kozen. Hij gaf hun goede contracten, maar ook veiligheid: voetballers waren wereldsterren geworden, met weinig privacy en veel geld. Steeds vaker wilden ze iemand die hun hele leven uit handen zou nemen – Raiola had dat snel begrepen.

Het voetbal doorzien

„In Italië zeggen ze: je kunt niet God en de duivel aanbidden. Je moet een keuze maken. Voor mij is het altijd duidelijk geweest: ik doe het voor mijn spelers. Mijn relatie met hen is oprecht, die fake ik niet. Daarom heb ik al vijfentwintig jaar topspelers onder mijn hoede”, zei Raiola tijdens het gesprek in Monaco.

En ja, soms mislukte dat. Mario Balotelli vergooide bij verschillende clubs zijn carrière door zich te misdragen. Mohammed Ihattaren (nu Jong Ajax) vertrok bij Raiola, nadat hij min of meer bij PSV was weggestuurd en in een dal belandde. „Als zoiets gebeurt”, zei Raiola, „dan is dat mijn fout. Ihattaren had blijkbaar geen goed gevoel meer bij me. Ik heb niet goed kunnen overbrengen dat ik het beste voor hem wilde.”

Vaker zag Mino Raiola het wél goed in. Zlatan Ibrahimovic transfereerde hij van Ajax naar Juventus. Vlak voordat Juventus in de problemen kwam door een corruptieschandaal, bracht hij hem over naar Internazionale. Toen Ibrahimovic enige jaren later voor AC Milan speelde (tussendoor kwam hij uit voor FC Barcelona), voorzag Raiola dat de club in financiële problemen zou komen. Hij zag óók dat het grote geld nu in Parijs te halen was, waar Paris Saint-Germain was overgenomen door een investeringsfonds uit Qatar. Dus ging Zlatan daarnaartoe. Toen de spits ouder werd en de Verenigde Staten in opkomst was als voetbalnatie, vloog Raiola naar Los Angeles om een contract te regelen bij LA Galaxy. De voetbalwereld doorzien en ontwikkelingen voor zijn – zo werkte dat in in de praktijk.

Privévliegtuigen

Hij werkte er hard voor. Mino Raiola was altijd op reis en zag zijn kinderen nauwelijks. Hij woonde in Monaco vanwege de gunstige belastingregels, maar ook omdat het centraal ligt. Binnen een paar uur kon hij overal in Europa zijn. De laatste jaren ging dat met privévliegtuigen. Dat wilde hij daarvoor niet – hij bleef de jongen uit het pizzarestaurant. Waarom 30.000 euro betalen als een ticket naar Amsterdam ook voor 300 euro kan? Hij liep vaak in afgedragen sweaters – deels zodat mensen hem zouden onderschatten – en heeft zichzelf nooit als rijk gezien. Maar dat was hij wel.

De buitenwereld zag juist niets anders meer dan die rijkdom. Zeker nadat uit Football Leaks-documenten was gebleken dat Raiola bij de transfer van de Fransman Paul Pogba (voor 105 miljoen euro) naar Manchester United in 2016 een bedrag kreeg van 48 miljoen euro. Dat was het moment dat het grote publiek in de gaten kreeg welke grote happen de zaakwaarnemers nemen uit de voetbaltaart. Er werden onderzoeken ingesteld naar Raiola – die overigens het bedrag altijd ontkende, maar er ook niet over wilde praten – maar daar kwam nooit iets uit.

Grote spelers, die amper privacy kenden, kozen ook voor Raiola’s één-op-éen-begeleiding omdat hij hun veiligheid bood

Raiola wist dat een club als Manchester United tegenwoordig honderden miljoenen verdient aan televisiecontracten en merchandising. Hij vond dat de spelers op het veld dat geld voor de club opbrachten. Voor hem was het normaal dat zij daarvoor vorstelijk betaald krijgen. Dat hijzelf, die niet op het veld stond, óók zoveel geld kreeg, hoorde er nu eenmaal bij, vond hij. Iedereen die daarover zeurde was „jaloers”.

Spelers zijn er, mede door zijn toedoen, aan gewend geraakt niets meer te doen zonder zaakwaarnemer. Het is dus ook waar dat de agent poortwachter is geworden voor toegang tot luxe voetballers – Raiola heeft zichzelf exclusief gemaakt, een onmisbare radar in de tandwielen van het topvoetbal.

Compromisloos

Het was een voorbeeld dat al snel werd gevolgd door andere zaakwaarnemers. Vorig jaar ging er zo’n 450 miljoen euro naar zaakwaarnemers. Allemaal geld dat weglekt uit het voetbal, terwijl ticketprijzen voor gewone mensen steeds verder stijgen. Wereldvoetbalbond FIFA vindt dat „misbruik” van geld en „buitensporig”, maar Raiola zag het probleem niet.

Bij de Pogba-transfer had hij simpelweg iets gedaan wat goed bij hem paste: tot het uiterste gaan. Compromisloos. En wat een club dan wilde betalen voor een speler, en voor zijn diensten, dat moest die club zelf maar weten. „Ik heb nog nooit aan een onderhandelingstafel gezeten met een pistool en mitrailleur om te zeggen: nu ga je me betalen wat je niet hebt”, zei Raiola in zijn kantoor.

Hij werd daar in Monaco omringd door krantenknipsels over hemzelf. Want ja, Mino Raiola was beroemd. Alles – letterlijk álles – wat hij over een speler zei, was nieuwswaardig. Hij hoefde maar te laten vallen dat Matthijs de Ligt misschien wel weg zou willen bij Juventus en het stond op de voorpagina’s van sportkranten in Italië, Engeland, Duitsland en Nederland. Als Raiola ergens kwam, juichten fans hem toe, in de hoop dat hij een grote speler naar hun club kwam brengen.

Zijn grootsheid bleek misschien ook wel uit het feit dat het afgelopen jaar tweemaal zijn overlijden werd gemeld. Italiaanse media meldden het „nieuws”, waarna het razendsnel de wereld over ging. Beide keren moest Raiola het zelf ontkrachten. Nadat de voetbalwereld in april dacht dat hij was overleden, tweette hij: „Huidige gezondheidsstatus voor iedereen die het zich afvraagt: ik walg ervan dat ze me voor de tweede keer in vier maanden proberen te vermoorden.”

De berichten waren niet helemaal uit de lucht gegrepen. Raiola was al langere tijd ziek, al hield hij voor de buitenwereld verborgen wat er aan de hand was. Hij bleef altijd een man met grote plannen, en zo moest het blijven.

Hij had ook nog zoveel te doen. Het transfersysteem moest omver worden geworpen, vond hij. Kleinere clubs zouden meer moeten verdienen aan transfers dan grotere. Daardoor zouden er minder eliteclubs komen die de beste spelers konden kopen en meer spanning in het voetbal. Hij was bereid transfersommen helemaal af te schaffen, al verdiende hij goud geld aan de percentages die hij bij transfers bedong. Geld zou hij wel op een andere manier verdienen, daar was hij niet bang voor.

Hij vocht ook tegen de FIFA en de pogingen van de bond om de macht van makelaars te breken. En de FIFA wilde met hem de strijd aangaan. Nou, zei hij, wie wil vechten met Raiola moet met de vuisten bloot. Toen hij er in Monaco over sprak, sloeg hij soms letterlijk met zijn stevige vuist in de handpalm.

Voor een grote groep spelersmakelaars was hij bezig rechtszaken voor te bereiden tegen de FIFA. Hij wilde de bond opjagen, te kijk zetten, marginaliseren. Hij was, dacht hij, de enige die daarin zou kunnen slagen. Hij, Mino Raiola, die zijn bedrijf nog altijd klein hield en zich liet bijstaan door een aantal naaste familieleden. Want klein zijn betekent niet klein denken. „We gaan winnen”, zei hij, „want de goeden winnen altijd.”