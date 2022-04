Eigenlijk zijn er twee soorten mensen: opblazers en lekprikkers. De opblazers maken zich groot en zeggen: kijk mij eens belangrijk zijn! De lekprikkers daarentegen grijpen elke kans aan om zichzelf als een kapotte ballon door de ruimte te laten flubberen. Van mij hoef je niks te verwachten, ik stel hélemaal niets voor, zeggen zij.

De tweede soort heeft het moeilijk in onze zelfvertrouwencultus, las ik laatst. In een NRC-special over kwetsbaarheid stond een artikel van Ellen de Bruin over het pas verschenen boek Confidence Culture, waarin de sociale wetenschappers Shani Orgad en Rosalind Gill betogen dat mensen het tegenwoordig als een opdracht ervaren om zelfverzekerd te zijn. Lean in, krijgen we te horen, fake it till you make it, geloof in jezelf. Wie wil meedoen, moet zichzelf opblazen.

In mijn microkosmos geldt dat bij uitstek. Jaren geleden zat ik eens bij een etentje met andere columnisten, die in meerderheid erg tevreden leken met hun oeuvre en hun persoonlijkheid. Na een uurtje ofzo dacht ik: wat zijn zij geopiniéérd!

„Wat knap dat jij zulke sterke meningen durft te hebben”, zei ik tegen een van de columnisten.

„Ik vind niks leuker dan de lezers woedend maken”, antwoordde die trots.

„Als ik lezers woedend maakt, lig ik daarna drie dagen huilend op bed”, zei ik. Prik, prik – daar ging ik. De anderen zwegen.

Even later gebeurde het weer. „Ik heb altijd wel zeven ideeën tegelijk. Hoe kiezen jullie een onderwerp?” vroeg een van de columnisten. Omstebeurt gaven de aanwezigen antwoord. „Ik heb eigenlijk nooit ideeën”, zei ik. Opnieuw bleef het stil. Het stomme was: het klopte niet eens. Waarom zei ik het dan? Omdat het me grappig leek – maar hierin stond ik alleen, maakte ik op uit de blanco gezichten van mijn tafelgenoten.

Wat een lekprikker dan doet, is de inspanningen verdubbelen. Een van de tafelgenoten vroeg voor wie wij onze column schreven: hadden we een lezer in ons hoofd? „Ik wil iedereen behagen”, zei ik. „De verveelde tiener, maar ook de oude mannelijke intellectueel die de krant openslaat, mijn foto ziet, en hoofdschuddend zegt: ‘ze geven ook iederéén een column tegenwoordig’.” Ook dit was niet per se waar. Maar in de zucht naar publieke zelfondermijning schuwt de lekprikker geen enkel middel, ook de hyperbool niet.

Houd hiermee op, zei de stem in mijn hoofd. Niemand vindt je grappig. Ze denken dat je gek bent.

Die avond, in bed, schaamde ik me. Het voelde alsof ik mezelf had staan geselen midden op een feestje – ik had nog geluk dat niemand de crisisdienst had gebeld. Wat was er misgegaan?

Het antwoord is simpel: de lekprikkers met wie ik mij graag omring zijn dol op dit soort geintjes, maar opblazers spreken een andere taal. Daarin is het normaal, ja zelfs de bedoeling, om zonder zelfspot je successen uit te venten. Áls opblazers zich al kwetsbaar opstellen, dan is dat niet om mensen aan het lachen te maken of de afstand tot anderen te verkleinen, maar om te laten zien dat ze werken aan hun onvolkomenheden. Dit leidt dan tot humble brags als: ‘Ik ben heel perfectionistisch, dat is echt een valkuil.’

Het jammere aan opblaasgedrag vind ik dat het zo saai is. Dat zal niet iedereen met me eens zijn, maar er zijn nog meer redenen om jezelf lek te prikken: uit onderzoek blijkt dat mensen die zelfondermijnende grappen maken aantrekkelijk worden gevonden, en dat leidinggevenden die dat doen meer worden vertrouwd. Geen opzienbarende uitkomsten, want zelfrelativering heeft algauw iets sympathieks (mits goed gedoseerd).

Toch vindt men in de zelfvertrouwencultus dat lekprikkers – en dit zijn vaak vrouwen of ‘minderheden’, aldus Orgad en Gill – moeten leren om opblazers te worden. Anders vallen ze weg tussen alle zelfverzekerde mensen en worden ze niet serieus genomen. Daarom vindt men het erg als lekprikkers zeggen: „Daar heb ik geen verstand van, vraag mijn collega maar.” Als een talkshow ze belt moeten ze ja zeggen en bluffen, net als de opblazers. Maar waarom zouden ze? Waarom moedigen we in plaats daarvan de opblazers niet aan zichzelf wat vaker lek te prikken? Zou dat niet voor iedereen een opluchting zijn?

Maar ja, wie ben ik.

Floor Rusman (f.rusman@nrc.nl) is redacteur van NRC

Nieuwsbrief NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven