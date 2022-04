Lavrov: Rusland is niet in oorlog met de NAVO

Lavrov: 1 miljoen mensen uit Oekraïne naar Rusland gevlucht

Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zijn er ongeveer 1,02 miljoen mensen van Oekraïne naar Rusland gevlucht sinds het begin van de oorlog op 24 februari. Dat zegt hij in een interiew met het officële Chinese persbureau Xinhua. Onder de vluchtelingen zouden zich 120.000 „buitenlanders” en mensen die zijn geëvacueerd uit de pro-Russische, zelfverklaarde republieken Loehansk en Donetsk in Oost-Oekraïne bevinden.

De minister beweerde ook dat in totaal 2,8 miljoen mensen om toegang tot Rusland hebben gevraagd. Volgens de Oekraïense autoriteiten heeft Moskou duizenden mensen tegen hun wil naar Rusland gedeporteerd.

De Verenigde Naties hebben geconstateerd dat sinds het begin van de invasie in Oekraïne meer dan 5,4 miljoen mensen het land zijn ontvlucht. Van die mensen vluchtten ruim 3 miljoen mensen naar of via Polen. Meerdere pogingen om burgers te evacueren uit gebieden in de frontlinie, zoals de belegerde zuidelijke havenstad Marioepol, zijn mislukt. De vechtende partijen geven elkaar hier de schuld van.