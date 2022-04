Moordlustige tsaren en vele opstanden

Mocht je bekend zijn met de geschiedenispodcasts van de Belgische zender Klara, dan zal deze podcast uit 2017 je vast niet ontgaan zijn. In Trojka! neemt schrijver Johan de Boose je mee langs een lange reeks wreedheden die uiteindelijk de Russische Revolutie in gang zetten. Moordlustige tsaren, onderdrukking en vele opstanden; De Boose weet de brute fundering waarop de Sovjet-Unie gebouwd kon worden tastbaar te maken in een verhaal dat nu opnieuw relevant is voor iedereen die de Russische geschiedenis beter wil begrijpen. Trojka! verloopt een stuk trager dan de meeste podcasts die nu uitkomen, en is er dus eentje voor de geduldige luisteraar. De meeslepende vertelling wordt afgewisseld met prachtige maar lange muziekstukken.

Russische Revolutie 5 afleveringen van 1 uur 50 min. Klara