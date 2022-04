Het is slecht gesteld met onze bananenmonarchie. De koninklijke familie sliep in Maastricht in een Van der Valk. Is het geld op? Zijn hun Oekraïense vluchtelingen te duur? Of gingen ze niet in het mooie Kruisherenhotel tukken omdat de kans dan te groot was dat de prinsessen een nachtje zouden gaan slempen in de nabijgelegen Koestraat? Dan zouden ze de volgende dag met een moddervette kater broos en brak achter hun ouders aansjouwen. En dat kon even niet. Het moest allemaal zo fris en fruitig mogelijk. De koning worstelt namelijk met een zelfgeschapen imagoprobleem en moest even alle zeilen bijzetten. Alleen bejaarden geloven nog in hem. De leeftijdgenoten van Johan Derksen. De jeugd zal deze middeleeuwse poppenkast toch echt jeuken. En de jeugd heeft gelijk.

Daarom lette ik tijdens de verplichte rondwandeling extra goed op de drie prinsessen. Hebben zij nog zin in deze onzin? De jongste is nog te klein om iets van dat gevoel aan te geven, maar Amalia heeft duidelijk humor. Die had expres haar gestreepte pyjama aangehouden. Als dat geen signaal was. Maar de middelste stal mijn hart. Alexia in haar groene jasje. Wat mij aan haar zo beviel was haar blik vol gezonde weerzin. Was ze voor deze onzin helemaal uit Wales gekomen? Voor een als een hark dansende vader? Plus een infantiel quizje op het niveau van groep 4? Toen ze haar vader ook nog arm in arm met de burgemeester heen en weer zag deinen op muziek van André Rieu, wist ze genoeg. Haar blikken spraken geen boekdelen, maar bibliotheken. Van deze onzin gaat zij zich binnenkort openlijk distantiëren.

Het imagoprobleem van onze koning. Peilingen zeggen hem niet zo veel, maar opbouwende kritiek wil hij wel. Anders zou hij een soort Poetin worden en dat wil niemand. Deze zeldzaam kromme vergelijking die niemand begreep kwam van hemzelf. Zelfs de voormalige presentator van het brave EO-programma Blauw Bloed klapperde met zijn oren en dan moet je het als koning bont gemaakt hebben.

Wat doe je aan een belabberd imago? Misschien moet hij eens met John de Mol bellen. Die zit ook stevig in de penarie. Wat zijn problemen zijn? Zijn zoon, zijn zus, zijn zwager, zijn zender. Plus nog een kast vol lijken die The Voice heet. Daar gebeurden smerige zaken die hij niet gezien heeft. De Mol is niet alleen zijn naam, maar inmiddels ook zijn bijnaam. En dan heeft hij nu ook nog eens de drie pubers van Vandaag Inside die iets te hard moesten lachen om een ranzig stapverhaal van de opa van het trio. Die had vijftig jaar geleden een vrouw letterlijk als kandelaar gebruikt. Een bewusteloze vrouw. Wel een bewusteloze vrouw met smaak. Want voor hij toesloeg had ze hem ondergekotst. Om het verhaal werd door de gehele tafel keihard gelachen. De tranen biggelden over de oude wangen. Zijn kompaan Gijp deed er nog een schepje bovenop. Goed dat er geen honkbalknuppel stond. Iedereen lachte zich een hernia. Zo dubbel lagen ze.

Intussen is het lachen de heren vergaan. De sponsors trekken zich terug en Angela de Jong is boos. Zelfs zo boos dat ze donderdagavond in twee talkshows verscheen. Wat is er toch met die vrouw? Weet dit wandelende vinexgeweten dat ze niet het orakel is dat ze denkt te zijn?

Opa Derksen heeft de smerige anekdote inmiddels wat afgezwakt. De kaars ging niet in, maar naast de kandelaar en als we nog een weekje wachten waren het twee verjaardagstaartkaarsjes die hij in het stopcontact naast de voordeur had gestoken. En nog even later horen we dat Veendam helemaal geen keeper had. Gezien het toenmalige doelsaldo zou dat best waar kunnen zijn.

Inmiddels is het programma verdwenen. Angela zal spreken van een nationale ramp en John gooit de handdoek in de ring. Hij stopt definitief met zijn zielige zender. Geen massa, geen kassa. Van de buis gescheurd door een simpele kaars. De kaars als lichtpunt. Maar er valt een nog mooier licht over dit weekend. Ons nationale oligarchje Sywert is een groot deel van zijn miljoenen voorlopig kwijt. Daar word ik nou blij van. Ik ga een kaarsje opsteken bij de heilige van het geld. En laat dat nou toevallig Sint-Corona zijn. Een naam die ik niet verzonnen heb. En het is een dame. Dus voor alle zekerheid: een kaarsje opsteken. Niet insteken.

Nieuwsbrief NRC Kijktips Wat moet je deze week kijken? Tips voor boeiende programma’s, series en films Inschrijven