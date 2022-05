Het is slim af en toe te laten weten dat je geen flauw idee hebt wat je aan het doen bent. Dat komt sympathiek over. Influencers op sociale media delen graag authentieke gevoelens van zelftwijfel met hun volgers om zo de suggestie te wekken dat ze met elkaar bevriend zijn. Het is een marketing- en communicatiefenomeen dat mij handig uitkomt, want ik probeer een mening te vormen over de planeet, en ik snap er dus nul komma nul van.

Je kunt legbatterijen verbieden, om de leefsituatie van kippen te verbeteren, maar dan neemt de fijnstof in de lucht toe, wat weer schadelijk is voor het milieu en de gezondheid van mensen. Dit lees ik in een gesprek met Franck Meijboom van de Universiteit Utrecht, deskundige op het gebied van landbouw- en voedselethiek. In het universiteitsblad Illuster zegt hij dat je de dingen in hun samenhang moet zien. „Soms schuren de belangen van mens, dier en milieu.”

Ik stop het interview in een mapje. Ik zet een pijl bij Meijbooms vraag wat te doen met de weilanden als we binnenkort minder dieren gaan houden. „Maken we er natuur van?” Een week later voeg ik er een uitspraak aan toe van politiek filosoof Sybe Schaap, die waarschuwt in godsnaam van het gras in de weilanden af te blijven, mocht je minder koeien gaan houden. „Als je dat omploegt voor gewassen, krijg je de rampzaligste erosie. Geen dieren meer, levert een dust bowl op, een ecologische ruïne.”

Ik hoop maar dat het vertederend werkt als ik zeg dat ik nu al het spoor bijster ben. Als je landbouwgrond omtovert in zonneparken, zegt een briefschrijver in NRC, is dat niet vanzelf gunstig voor de biodiversiteit. Als je bossen aanplant om de uitstoot van broeikasgassen te compenseren, heb je zoveel landbouwgrond nodig dat hongersnood dreigt, rekende het Potsdam Institute for Climate Research uit.

Ik doe niet onnozel, ik ben onnozel, mocht dat een excuus zijn. Ik geloof alles, ik ben gevoelig voor autoriteit; ik eet linzen omdat wetenschappers zeggen dat dat moet. Ik leg dossiers en mappen aan en bewaar daarin onderzoeken, adviezen, rapporten. Ik noteer conclusies. Ik erken schuldbewust mijn verantwoordelijkheid: als ik in de winkel een keuze moet maken tussen roomboter en margarine, kies ik in feite tussen het uitstoten van schadelijke stoffen en het ruïneren van de ecologie.

Geleerden in mijn omgeving kijken verveeld als ik erover begin. Ja, brommen ze, wicked problems. Complexiteit. Er is al eindeloos veel over geschreven. Er is geen simpele oplossing voor complexe problemen, je moet alles in samenhang zien. Je kunt in een elektrische auto rijden om uitstoot te verminderen, maar voor de productie daarvan wordt in Afrikaanse mijnen zoveel kobalt gewonnen dat lucht, water en grond worden vervuild en de gezondheid van omwonenden ernstig wordt aangetast.

Engagement gaat niet om jou, zeggen de idealisten tegenwoordig, het gaat om de wereld. Je moet de roomboter niet in het schap laten liggen omdat je je dan een beter mens kunt voelen, jij ijdele zelfvoldane westerling, maar omdat dat beter is voor de planeet. En ik hoor ze, ik begrijp ze. Geloof me, ik wil niets liever dan mezelf uitwissen en zorgen dat alles goed komt. Kan iemand me dan vertellen wat we in plaats van veeteelt, landbouw, bos of zonneparken wel het best met de grond kunnen doen?

Woningbouw! Als je de snelheid van auto’s op snelwegen verlaagt van 120 naar 100 kilometer per uur, neemt de neerslag van stikstof op de natuur af, waardoor stikstofruimte ontstaat voor woningbouw en infrastructurele projecten. Dat had het vorige kabinet althans bedacht. Op grond van deze redenering werden natuurvergunningen afgegeven voor de bouw van 33.321 huizen.

Maar wat blijkt? Als je de snelheid op snelwegen verlaagt, kiezen automobilisten voor provinciale wegen die vlak langs de natuur voeren, zodat de stikstofneerslag op de Veluwe niet afneemt maar in feite juist toeneemt. De rechter bepaalde vorige week dat huizen daarom niet kunnen worden gebouwd uit de stikstofruimte van auto’s.

De planeet is een raadsel. Ik kijk met bewondering naar mensen die trefzeker hun weg door de complexiteit weten te vinden en die de pionnen kordaat over het bord heen en weer schuiven. Van China naar Afrika, van landbouw naar zonnepanelen en infrastructurele projecten. Ik tast intussen volmaakt in het duister.

Jeugdige influencers zouden zeggen dat het goed is dit soort intellectuele tekortkomingen te delen en in de krant te zetten, omdat je met zichtbare kwetsbaarheid een goede indruk maakt op de geëngageerde lezer. En, inderdaad, ik moet zeggen dat ik de verleiding voel opkomen te erkennen dat ik van complexe problemen helemaal niets begrijp.

Maxim Februari is jurist en schrijver, is jurist en schrijver, www.maximfebruari.nl