Koreaanse rapper en haat op de socials

Toen Koreaanse hiphopartiest Tablo (Epik High) in de beginjaren van social media wereldberoemd werd, ontdekte hij meteen de keerzijde daarvan. Volgens een wereldwijde complotbeweging had hij zijn diploma van de prestigieuze universiteit Stanford vervalst. In Authentic neemt Tablo zijn leven door met Vice-correspondent Dexter Thomas. Hij vertelt over zijn strenge opvoeding en de wanhoop waartoe hij werd gedreven door de bedreigingen aan zijn adres. In deze grootse vertelling wordt ook de kracht van social media onderzocht en de hiphopscene in Korea in kaart gebracht. De podcast toon op aangrijpende wijze aan wat voor effect een hatelijke obsessie van een groep onbekenden op een individu kan hebben. Temidden van het complot raakt Tablo zelfs van zichzelf vervreemd.

Leven van Tablo 10 afleveringen van 30-42 min. Vice/ iHeart