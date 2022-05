Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Ze is initiatiefnemer en bestuursvoorzitter van Stichting Crispatus, waar een vrouwenonderzoekscollectief een vaginaal probioticum ontwikkelt. Sinds 2017 doet ze onderzoek naar het metabolisme van vaginale melkzuurbacteriën in het Systems Biology Lab aan de VU Amsterdam. Eerder was ze als postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij de afdeling moleculaire microbiologie van Washington University (St. Louis, Missouri, USA) en deed ze in samenwerking met Nestle Research Center promotie-onderzoek bij SILS, UvA & NIZO Food Research. Ze publiceerde twee boeken: ‘Het Grote Niets – waarom we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap’ (2019) en ‘Ode aan de E-nummers -Waarom e-nummers, kant-en-klaar-maaltijden en conserveermiddelen ons leven beter maken‘ (2017). Meer over Rosanne Hertzberger is te lezen op haar site.

Sommige films moet je gezien hebben. Niet omdat ze geweldig zijn, maar omdat je continu scènes uit de film om je heen realiteit ziet worden. Don’t look up is zo’n film, over een asteroïde die de aarde dreigt te vernietigen. Alles zit erin: apocalyptische klimaatreferenties, politici die vooral voor imago gaan, media die van het naderend onheil moeiteloos overschakelen naar ditjes, datjes en duizendurenkaarsen, wetenschappers die wanhopig de wereld ervan proberen te overtuigen iets te doen.

Toch is de belangrijkste culturele referentie in de film niet de wetenschap die niet serieus wordt genomen. Want uiteindelijk raakt de Amerikaanse president (gespeeld door Meryl Streep) overtuigd van de existentiële dreiging en komt zij met een geloofwaardig plan om de catastrofe af te wenden. Eind goed, al goed, zo lijkt het.

Tot een excentrieke, ietwat etherische datamiljardair op het toneel verschijnt. Hij heeft ontdekt dat de asteroïde tjokvol waardevolle grondstoffen zit en overtuigt de president ervan dat het slimmer is het ding dichterbij de aarde in stukken te schieten, zodat het in delen inslaat en de waardevolle metalen alsnog kunnen worden gedolven.

Uit de brokstukken kunnen dan metalen worden gedolven. Als dat plan mislukt, is het alsnog einde verhaal voor de mensheid – maar niet voor de miljardair die samen met andere miljardairs in een raket ontsnapt.

Ik dacht aan deze scène toen Elon Musk afgelopen week Twitter kocht. De Tesla-miljardair die met elektrisch auto’s, herbruikbare raketten en hyperloops zowel de planeet probeert te redden als voorbereidingen treft om er vanaf te ontsnappen. Met zijn miljarden zet Musk steeds opdringeriger de wereld naar zijn hand. Hij lijkt minder bezig met innoveren en meer met het manipuleren van cryptovaluta, aandelenkoersen en het publieke debat.

Twitter is mijn belangrijkste nieuwsbron, debatcentrum en internetgids. Het wijst me de weg naar de belangrijkste wetenschappelijke artikelen en essentiële journalistiek van over de hele wereld. Ik vind er unieke inkijkjes in het leven van een toeslagenouder, een intensive care-verpleegkundige, een complotdenker. Twitter is verslavend, beangstigend, hilarisch en informatief – van de grootste geopolitieke perspectieven tot het nieuws uit mijn straat.

Twitter is, net als elk globaal medium, ook uitermate lomp en giftig. Trumps staatsgreep leidde ertoe dat sociale media-platforms wereldwijd meer zijn gaan modereren, factchecken, waarschuwen en schorsen. Ze kijken daarbij met een Amerikaanse blik naar ieder publiek debat, van Japan tot de Filipijnen, van India tot Brazilië.

En nu is Twitter het speeltje van Musk. Die kan er naar eigen inzicht aan pulken en knutselen, zijn versie van vrijheid van meningsuiting op botvieren, daarbij misbruik makend van het feit dat de meeste gebruikers toch nooit weggaan. Dat is de zwakte van kuddedieren: ze willen zijn waar de anderen zijn. Ze willen het gesprek niet missen. Ik ben zo’n kuddedier.

De Amerikaanse eigenaren van mijn online realiteit op Facebook, Youtube, LinkedIn, Instagram, Whatsapp kunnen veel maken. Sluit Twitter zomaar het account van Nederlands grootste oppositieleider, zoals afgelopen week gebeurde, dan halen velen hun schouders op. Tja, die robots maken nu eenmaal vergissinkjes.

Het is een Orbáneske, Berlusconi-achtige greep op de stroom van informatie en de regels van het gesprek, maar dan met wereldwijde gevolgen. En weet u, het maakt niet eens zoveel uit hoe Musk Twitter gaat veranderen. Het gaat om het grotere plaatje. Westerse oligarchen met ‘fuck you’-money zoals Gates, Buffett, Soros, Bezos, Zuckerberg die, soms onder het mom van filantropie, steeds vaker hun miljarden inzetten om ons leven te bepalen.

Het is hún visie op infectieziektebestrijding, klimaatverandering, ruimtevaart en democratie die dankzij hun vermogens en hun fondsen realiteit wordt. Dat is een begrijpelijke bron van groeiend wantrouwen en van complottheorieën, vanwege de ongecontroleerde macht die zij kunnen uitoefenen. Niemand weet hoe dichtbij zij de asteroïde zouden laten komen.

Ik zag een tweet langskomen: „Musk is het levende en ademende argument voor een 90 procent belastingtarief.” Ik retweette instemmend.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.

