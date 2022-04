Bekende mensen en hun drankprobleem

In Eerlijk over Alcohol lukt het Koos van Plateringen om zijn gasten snel op hun gemak te stellen, wellicht juist doordat hij zich zo informeel opstelt. Onverhuld vertelt de amicale RTL-presentator over zijn eigen ervaringen met alcoholisme. Zijn gasten doen hetzelfde, iedereen vanuit een andere invalshoek. Thomas Dekker worstelt als oud topsporter met leven vol extremen, radiomaker Patrick Kicken had een vader met een alcoholprobleem, presentatrice Evi Hanssen weet maar al te goed hoe hobbelig stoppen met drinken kan verlopen. Soms is Van Plateringen wat clichématig en ook voor de korte intermezzo’s met wetenschappelijke informatie hoef je deze podcast niet te luisteren; ze blijven aan de oppervlakte. Toch hoor je zeldzame openhartigheid over een beladen onderwerp.

Drinken 16 afleveringen van 26-39 min. Koos van Plateringen