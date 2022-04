Elk jaar componeer ik de muziek voor de schoolmusical die in de Amsterdamse Mozes- en Aäronkerk wordt uitgevoerd. De bassist van het orkest is bekend van radio en tv. Aan het eind van de musical komt de grootmoeder van een van de kinderen op ons af. Tegen de bassist: „Meneer, u speelt best goed! Eigenlijk zou u daar wat meer mee moeten doen!” De bassist knikt vriendelijk terug. Als ze wegloopt, geeft Henny me een knipoog.

