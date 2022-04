Voormalig proftennisser Boris Becker krijgt 2,5 jaar cel voor faillissementsfraude

Voormalig tennisser Boris Becker is vrijdag door een Londense rechtbank tot 2,5 jaar cel veroordeeld vanwege faillissementsfraude, waarvan de helft voorwaardelijk. Dat melden Britse media . De 54-jarige Duitser werd begin april al schuldig bevonden, maar nu is zijn straf bekendgemaakt. Becker kan nog in hoger beroep gaan.

Becker - drievoudig winnaar van Wimbledon - ging in 2017 failliet vanwege een onbetaalde lening van meer dan 3 miljoen pond (ongeveer 3,6 miljoen euro) op zijn landgoed op het Spaanse Mallorca. In totaal had hij bijna 50 miljoen pond (zo’n 60 miljoen euro) aan schulden. De Duitser hield vervolgens miljoenen aan inkomsten achter voor zijn curator, die hij openbaar had moeten maken. Zo zou hij hebben verzuimd om meerdere gewonnen trofeeën op te geven als onderdeel van zijn bezittingen.

In oktober 2020 verwierp Becker alle beschuldigingen in de Londense rechtbank. In die periode liep er een onderzoek naar de beschuldigingen, waarna het inhoudelijke proces in september 2021 begon. In april bevond de rechter in Londen de Duitser op 4 van de 24 punten schuldig, waaronder het verbergen en verplaatsen van aanzienlijke bezittingen tijdens zijn faillissement.

Becker verdiende na zijn carrière als tennisser tientallen miljoenen, onder meer als coach van Novak Djokovic en als commentator. Bij het uitspreken van zijn faillissement in 2017 zei de rechter de indruk te krijgen van „een man die zijn kop in het zand” steekt. Deborah Taylor, de rechter die Becker vrijdag 2,5 jaar cel gaf, wees er vooral op dat Becker geen spoor van berouw of schuldbesef toont. „Hoewel ik begrip heb voor je gevoel van vernedering tijdens deze zaak, is er geen nederigheid”, aldus de rechter.

