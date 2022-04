De laatste maand van het seizoen in de Champions League is nabij. De vier beste clubs strijden met elkaar om een plaats in de finale in Parijs, op zaterdag 28 mei. Afgelopen week was ik in Liverpool voor Amazon Prime Video, de streamingdienst waarvoor ik commentaar geef bij wedstrijden uit deze Europese topcompetitie. Met mijn Italiaanse compagnons was de zoektocht naar een goede eetgelegenheid snel gedaan; zij wijken niet af van de traditie, dus het werd een Italiaans restaurant voor de verandering. Il Forno was het thuis voor Carlo Ancelotti tijdens zijn periode als coach bij Everton en veel spelers van Liverpool vertoeven hier ook regelmatig.

De naam van Virgil van Dijk hoorde ik echter niet vallen onder het personeel. Was dat toeval? Misschien komt hij er wel eens, maar de captain van Oranje is vooral gefocust op het winnen van prijzen met zijn club Liverpool. Daar is de stad Liverpool ook zeer geschikt voor. In mijn ogen is het een saaie stad, zonder veel verleidingen die ongewenst op je pad komen. Met centrale verdediger Van Dijk is Liverpool dit seizoen op weg naar een potentieel record: winst in alle vier de competities waaraan het meedoet. De Reds hebben de Engelse League Cup al gewonnen en staan volgende maand in de finale van de FA Cup. In de Premier League staat Liverpool tweede met een punt achterstand op Manchester City. En na de thuiszege op Villarreal is de eindstrijd van de Champions League binnen bereik.

Het zou de derde Champions League-finale worden voor Van Dijk, na 2018 (verlies tegen Real Madrid) en 2019 (winst op Tottenham Hotspur). Zijn inbreng bij Liverpool is groot. De rust die hij uitstraalt geeft de ploeg van Jürgen Klopp veel vertrouwen om hoog druk te zetten, zoals dat woensdag tegen Villarreal de hele wedstrijd gebeurde. De druk op de Spaanse tegenstander was er al voor de wedstrijd, dankzij de supporters van Liverpool. Op Anfield werd de iconische hymne van Champions League niet voor het eerst overstemd door het nog veel beroemdere clublied You’ll never walk alone. Uit de kelen van 54.000 mensen zorgde dit nummer ervoor dat Villarreal met een achterstand aan de wedstrijd begon. Alles bij elkaar overklaste Liverpool de Spaanse tegenstander qua intensiteit en kwaliteit. Klopp had waarschijnlijk liever nog een paar doelpunten extra erin zien gaan, maar 2-0 is gewoon een goed resultaat.

Van Dijk liet zich gelden als de bal bij de aanvaller Mohamed Salah of Sadio Mané was. Hij zorgde ervoor dat de organisatie stond om bij balverlies meteen de middenvelders bij te kunnen staan in het hoog druk zetten. Dat vond ik mooi om te zien. Veel mensen hebben het over zijn fysieke kracht en snelheid, maar hoe Van Dijk de meeste gevaarlijke situaties onschadelijk maakt, heeft alles te maken met zijn spelinzicht, en ook met zijn capaciteit om snel de beste oplossing te kiezen. Dat is vaak niet zonder risico, maar dat kan ook niet anders op het allerhoogste niveau.

Zijn medespelers roemen hem, de fans van Liverpool slapen al jaren gerust dankzij hun leider van de achterhoede en het Italiaanse restaurant respecteert zijn privacy. Het Nederlandse voetbal is met Van Dijk meer dan goed vertegenwoordigd in Liverpool.

Clarence Seedorf is oud-voetballer. Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.