Trillend op mijn benen: de vijf gezichten van Henny Vrienten

1 De Nederpop-Henny

Ze zijn in het collectieve gehoor gegrift, zinnetjes als: „Kom niet bij me kloppen, mun deur is op slot. Laat me 1 x slapen of ik ga kapot.” Of: „Ik werd niet wat jij wou, maar papa luister nou. Ik doe de dingen die ik doe, met mun ogen dicht.”

Pop in je moerstaal. De hitlijsten mogen er nu vol mee staan, van hiphop, synthpop tot inhaker, maar lang was in popmuziek de overtuiging dat zingen in het Nederlands te hoekig en hard was voor liedjes. Dat het te expliciet is, zo licht en eenvoudig. Of juist te hoogdravend, heel anders dan het fijne, ronde van Engelstalige liedjes waarin alles makkelijk lijkt te rijmen en gevoelens zoveel mooier te omschrijven zijn.

Het door Henny Vrienten gecomponeerde en gezongen ‘32 jaar’ werd het eerste hitsucces voor de band Doe Maar in 1981. En er zouden er nog veel volgen, van ‘Doris Day’, ‘Is Dit Alles’, ‘De Bom’, ‘Pa’ tot ‘1 Nacht Alleen’. Niks levenslied. Vrienten bewees met Doe Maar, de liefde voor ska, reggae en directe teksten, dat Nederpop hip kon zijn. En concreet. En zeker overdreven en gechargeerd. Verliefd? „Trillend op mijn benen.” Vreemdgaan? „Je loopt je lul achterna.” Bezorgd over de wereld, de politiek op het matje roepend: „Doe maar net alsof je neus bloedt.” Het werden populaire meezingers die in onderwerpkeuze geen knieval maakten, het eigenwijze, tobberige gevoel van de huidige generatie vangend, met een knipoog of een laagje ironie.

Doe Maar legde een fundament voor Nederlandstalige popmuziek. Waar volkszangers en troubadours als Boudewijn de Groot nooit anders hebben gewild, zijn later legio popartiesten gaandeweg geïnspireerd. Van een wat softe kleinkunstachtige stijl tot rap met catchy r&b-refreintjes.

Vrienten zelf is op solo-albums meer gaan mijmeren en reflecteren. Het ego even geparkeerd, het hart weemoedig open. Over hoe vriendschap kon wankelen. Over vergetelheid. Of juist de ontspannenheid die hij vond als hij in een hangmat de beesten in de wolken zocht. (AK)

2 De ska-Henny

Pre-Doe Maar waren er nog maar weinig signalen dat Henny Vrienten zich zou ontwikkelen tot de grootste voorvechter van ska en reggae in Nederland. Als Ruby Carmichael en Paul Santos maakte hij traditionele Engelstalige popsongs. Als songschrijver voor anderen schreef hij kerstliedjes voor The Cats en de smartlap ‘Moeder Wat Is ’t een Herrie’ (Melchior, 1980). Kort nadat hij bij Sammy America’s Gasphetti had bijgedragen aan de Nederpunkklassieker ‘I Dunno’ diende zich vanuit Engeland de ska-revival aan van groepen als Madness en The Specials. Vrienten ging op zoek naar de bron en deed een levenslange liefde op voor de skamuziek van Toots & the Maytals en de dubreggae van producer Lee Perry.

Bij het prille Doe Maar was het Ernst Jansz die calypso en reggae inbracht op het eerste, nog zonder Henny Vrienten gemaakte album. Toen Vrienten toetrad tot Doe Maar was dat op voorwaarde dat de band zich zou toeleggen op skamuziek en, minder nadrukkelijk, reggae. De eerste singles ’32 Jaar’ en ‘Smoorverliefd’ droegen Vrientens ska-signatuur, ook in de baspartijen die hij virtuoos onder zijn zang plakte. Na het album Doris Day en Andere Stukken met ‘Is Dit Alles’ en het duidelijk door Bob Marley’s basman Ashton ‘Family Man’ Barrett beïnvloede ‘Radeloos’ voerde Vrienten zijn reggaeliefde een stap verder met het dub-album Doe de Dub (1982).

Na een knipoog naar Gregory Isaacs’ ‘Night Nurse’ in ‘Nachtzuster’ en de big band-reggae van ‘Dansmuziek’ op het reünie-album Klaar nam Henny Vrienten in zijn solowerk steeds meer afstand van de Jamaicaanse invloeden. „Wij lénen die muziek”, zei hij daarover in 2019. En „je kunt niet je hele leven muziek uit een andere cultuur blijven spelen”. Vrienten trok reggae uit de novelty-sfeer van Dingetje (‘Ik Ga Weg Leen’) en bracht respect voor een muzieksoort die sindsdien tot het palet van Nederlandstalige popmuzikanten hoort, met Kenny B als voornaamste vaandeldrager. (JV)

3 Henny als stijlicoon

Toen Doe Maar begon, was reggae de favoriete muziekstijl van de bandleden. Dat was aan hun kledingstijl nauwelijks te zien. Henny Vrienten droeg nu en dan een geel-groen-rood gestreept zweetbandje om zijn pols maar verder waren de meeste rasta-parafernalia van die tijd (gebreide mutsen, makkelijke kleding) afwezig. Al werd één attribuut in ere gehouden, de liefde voor wiet en de geur van joints.

Hun uiterlijk was eerder geïnspireerd door de new wave van Britse en Nederlandse muzikanten uit die tijd. De T-shirts van Vrienten, met de afgeknipte mouwen – zodat de schouders goed uitkomen – waren al populair gemaakt door Herman Brood. Het spijkerjasje, ook met afgeknipte mouwen, hoorde bij punk.

Henny Vrienten was het meest extravagante lid van Doe Maar. Zijn spijkerbroeken waren strak, de cowboylaarzen puntig en ook aan een colbert voegde hij iets eigens toe: een opgezette kraag bijvoorbeeld. Hij droeg bij concerten een bandje om het voorhoofd dat vaak een zweetband wordt genoemd, maar het was een geknoopte, zelfgeknipte reep stof. Eerder stijlmiddel dan functioneel.

Vrienten was ook het meest androgyne bandlid: hij had een quasi-nonchalant kapsel, droeg oogmake-up en soms een wijd tuniek van blauwe glimstof.

Zo groeide Henny Vrienten uit tot modevoorbeeld. Eerst vooral voor jonge fans die net als hij hun haar kort knipten (afgezien van een dun vlechtje aan de achterkant). Later was de Vrienten-stijl overal. Veel invloed had de hoes van het album Skunk (ander woord voor nederwiet), uit 1981. De hoes was diagonaal verdeeld in de kleuren fluorgroen en fluorroze. Het fluoreffect was in die tijd al bekend door punk, voor sokken en accessoires. Na Skunk waren de kleuren plotseling overal: van T-shirts tot schoenen, posters, petten, schoolagenda’s en de buttons (ronde speldjes) waarmee jongeren destijds hun muzieksmaak uitdroegen. Het werd een roze-groen decennium. (HC)

4 Henny de antiheld

Van jeugdnostalgie naar een status van mythische proporties. De Doe Maar-gekte van de jaren tachtig was behoorlijk buitenproportioneel – dichter bij massahysterie van gillende meisjes met groen-roze buttons kon een band niet komen. Beangstigend, vonden Henny Vrienten en de rest van Doe Maar – popidolen voor pubermeisjes maar de dertig al gepasseerd. Ze hadden er bovendien grote moeite mee hoe jonge meisjes hun volwassen teksten („je loopt je lul achterna”) meezongen.

De band werd in 1985 opgeheven. Een bevrijding. „Er werd een beeld van me geschapen, een imago dat niets meer met mijzelf te maken had”, zei Henny Vrienten tegen NRC in 1992. „En hoe groter dat imago werd, hoe kleiner mijn behoefte om dat in te vullen. Toen het afgelopen was, wou ik alleen maar wèg. Uit de belangstelling, uit de schijnwerpers.”

Altijd voelde Vrienten zich ongemakkelijk bij populariteit. Hij was een idool tegen wil en dank. De rol van de knappe jongen op een poster: nee. De tol van roem: zwaar. In de uitzending van tv-programma Zomergasten in 2012 noemde hij zich „een popster van niks”. Popster zijn was überhaupt een abstract beroep, licht ridicuul eigenlijk, vond hij.

Liever verkeerde hij in de luwte. Het ontstaansproces van liedjes was voor hem belangrijk. En Vrienten geloofde in vakmanschap, als componist voor films en Sesamstraat, en later ook als soloartiest, zelf het tijdstip van het uitbrengen van zijn albums verkiezend.

Bij de opwinding die de reünieconcerten van Doe Maar, vanaf 2000, teweegbrachten voelde hij zich losser. De late waardering voor hun muziek voelde toch best weldadig aan en hij was relaxter met ‘het bandje’. De ballast van de jaren was weg, zei hij tegen NRC. „Je wordt zo’n jongetje van dat spelen! Tot je onderweg naar het toilet jezelf weer ziet in de spiegel en denkt: wie is die man ook alweer?” (AK)

5 Henny de componist

Henny Vrienten zal voortleven als de voorman van Doe Maar, maar het grootste deel van zijn leven wijdde hij aan „opdrachtmuziek”. Hij componeerde pakweg tweehonderd kinderliedjes, twee complete musicals, en ruim negentig filmsoundtracks, voor films als Spoorloos, The Discovery of Heaven, Sonny Boy. Heel soms had hij een cameo in die films, bijvoorbeeld als mariachi in Abeltje.

‘Vlieg Met Me Mee’, van de Abeltje-soundtrack, gezongen door Trijntje Oosterhuis en geschreven door Vrienten:

Vrienten de componist had een voorkeur voor eenvoudige, heldere arrangementen en aantrekkelijke melodieën. Verder valt zijn enorme reikwijdte op. Moeiteloos schakelde hij tussen vele genres, doorgaans pastiches op lichte muziekstijlen als polka’s, walsjes, cocktailjazz, bossanova, chansons. Vaak liet hij ze rijmen op „deuntjes van vroeger”, zei hij in NRC in 2014: „Drie noten en ik ken het. Alles wat je ooit hebt gehoord, is ergens opgeslagen.” En hij klutste er graag een scheut ironie door, zoals hij ook bij Doe Maar deed.

Dat hoor je vooral in de 140 liedjes die hij schreef voor Sesamstraat. Ze zijn aanstekelijk, meteen mee te zingen. Vaak doen ze denken aan zijn grote voorganger Harry Bannink, al gebruikt Vrienten meer afterbeats en andere pop-elementen. Geregeld komt het reggae-ritme langs schommelen, waarmee Doe Maar beroemd werd. In 2018 gaf hij in Paradiso een kinderconcert met de beste liedjes uit het kleuterprogramma. In een YouTubefilmpje van de Volkrant zie je hem repeteren. De acteurs kruipen meteen in hun rol van Ieniemienie, Tommy en Pino. Vrienten spreekt in het filmpje zijn voorkeur uit voor zingende acteurs: „Ze kunnen een tekst zo feilloos over het voetlicht brengen. Het is allemaal ontzettend duidelijk en er zit meteen een verhaal aan het liedje vast. Zij spelen zo’n liedje als een personage.”

‘Wij hebben thuis een gasfornuis’, met Caro Emerald, geschreven door Vrienten:

Bleven zijn kinderliedjes vaak onder de twee minuten, met zijn gelauwerde musicals vulde hij een hele avond. Ook hier is hij eclectisch en nostalgisch, ook hier is Bannink nooit ver weg. Voor Ciske de Rat (2007) leverde hij onder meer Jordaanliedjes van draaiorgelkwaliteit, het ritme van een big band, een gespierd protestlied in de stijl van Brecht en Weill, en een pakkende soldatenmars. Voor Petticoat (2010), die hij ook met schrijver André Breedveld maakte, verdiepte hij zich in de lichte, opgewekte popmuziek uit de jaren vijftig, de tijd van vóór Elvis. „De charme druipt eraf”, oordeelde NRC.

Vrienten waardeerde zijn componeerwerk als een negen-tot-vijf-baan, aangenaam ver weg van de schijnwerpers. Tegen NRC zei hij in 2016: „Liedjes schrijven is bij mij knippen en plakken. Je kunt er heel romantisch over doen, maar soms lijkt liedjes schrijven verdacht veel op wérk.” Hij vergeleek het met hoe zijn vader, die timmerman was, eindeloos aan een stoel kon schaven: „Het is een ambacht, en niet veel meer dan dat.” (WT)